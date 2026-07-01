Splashtop 与 Misora Connect 达成合作，强化远程维护能力
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通过“Splashtop by Misora Connect”支持“无需现场到访的维护”
东京，2026年7月2日 – Splashtop K.K.（Splashtop Inc.日本办事处）今日宣布与 Misora Connect, Inc. 达成合作，通过全新的捆绑式远程访问解决方案，帮助日本各地组织简化已部署设备和装置的远程维护。
通过此次合作，Misora Connect 将开始提供“Splashtop by Misora Connect”，这是一款面向企业的远程访问解决方案，将 Misora Connect 的通信 SIM 与 Splashtop 相结合。该解决方案可为全国各地办公室、零售门店、工厂等远程地点所安装设备的运行提供“无需现场到访的维护”支持。
背景
随着劳动力短缺加剧以及工作方式日益多样化，如何提升现场支持效率，已成为维护和运营安装在全国各地门店、工厂等远程地点的设备、设备控制 PC、数字标牌、AI 设备和边缘设备时的一项关键课题。一旦发生问题，工作人员往往需要前往现场，因此会带来时间和成本负担。在紧急情况下，响应延迟还可能导致业务中断或恢复延后。此外，由于维护工作往往依赖于个人的经验和知识，因此对运营进行标准化和精简化的需求也在不断增长。
Splashtop 通过其远程访问技术，支持分布在各地远程站点的现场设备实现高效稳定运行，并已连续两年在日本获得销量份额第一。*通过将 Misora Connect 的通信服务与 Splashtop 相结合，“Splashtop by Misora Connect”打造了一个支持安全远程操作的环境，有助于实现更快�响应、操作标准化以及更高效的维护工作。
关于 Splashtop by Misora Connect
“Splashtop by Misora Connect”是一款面向企业的远程访问解决方案，将 Misora Connect 的通信 SIM 与 Splashtop 相结合。它无需依赖由用户单独配置的 Wi-Fi 或 VPN，即可为访问安装在远程地点的 PC、IoT 设备、控制终端及其他设备提供安全环境。这使得可以对全国各地的门店、工厂、数字标牌、AI 设备、边缘设备等进行远程维护和操作，有助于减少现场到访并提升运营效率。
随着企业部署越来越多的联网设备，像 Splashtop 这样的IoT 远程支持平台可帮助随时随地简化故障排查、维护和运营支持。
Splashtop by Misora Connect 的主要功能
通过高性能远程访问实现舒适的远程操作
高性能、低延迟的连接能力让用户能够舒适地操作安装在远程地点的设备，如同直接在眼前的设备上工作一样。该解决方案还支持 4K 串流，使高负载应用无需传输数据即可实时使用。更高阶的 Enterprise 计划还支持高达 240 FPS 的流畅渲染。
企业级安全性
Splashtop 提供安全的远程访问环境，具备 256 位加密通信、多因素身份验证、单点登录和精细控制等功能。它还支持多种安全与合规标准，包括 ISO 27001、SOC 2、GDPR 和 HIPAA，帮助企业实施安全的远程操作。
根据使用环境量身定制的灵活连接配置
该解决方案支持根据用户环境和设备要求进行灵活的连接配置。除了远程访问办公 PC 外，它还可用于远程操作 Windows 设备、带 GUI 的设备、工厂设备、IoT 设备等，支持广泛业务场景下的远程维护和运营效率提升。
通过此次合作，Splashtop 将支持开发“不依赖现场到访的维护�”系统，为提升远程维护效率和减轻运营负担作出贡献。
*来源：Fuji Chimera Research Institute，《2024–2025通信相关营销研究概览》，发表于 2025 年 12 月 10 日，基于 Remote Access Services 2023–2024 Corporate Share 市场研究报告 (https://www.fcr.co.jp/report/253q12.htm)
公告亮点
Splashtop K.K. 宣布与 Misora Connect Inc. 达成合作伙伴关系。
Misora Connect 提供的“Splashtop by Misora Connect”已采用 Splashtop 的远程访问解决方案“Splashtop”。
通过将 Misora Connect 的通信 SIM 与 Splashtop 相结合，该解决方案可提供不依赖 Wi-Fi 或 VPN 的安全远程访问环境。
该解决方案支持对远程地点的 PC、IoT 设备、控制终端、设备控制 PC、边缘设备及其他设备进行安全且顺畅的远程操作。
该解决方案有助于应对现场突发事件中的出差负担、紧急响应延迟以及依赖个别人员的维护作业等问题。
该解决方案通过支持“无需现场到访”的维护系统开发，助力提升远程维护效率并实现操作标准化。
关于 Misora Connect Inc.
代表人员 – 总裁兼代表董事：Masamichi Morita；代表董事：Susumu Takahashi
总部 – 日本东京都文京区后乐 2-6-1，住友不动产饭田桥 First Tower
业务概览 – 提供全面的无线通信服务，涵盖企业和预付费使用场景，以及适用于 IoT 应用的高容量通信和低容量通信。
持股比例 – SORACOM：51%；Marubeni I-DIGIO Holdings：49%
网站– https://misora-connect.com/
关于 Splashtop
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