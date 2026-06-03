Splashtop研究发现终端维护占用了IT容量的一半
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随着终端环境变得更加复杂，组织报告称维护负担增加、非工作时间工作和修补挑战正在增加。
加州库比蒂诺，2026年6月16日 – Splashtop Inc. 是一家为分布式办公提供支持与安全解决方案的全球供应商，今日发布了最新研究，审视 IT 团队和 MSPs 日益加重的运营负担。研究发现，端点维护如今已占用 IT 团队超过一半的可用产能。基于对 250 名 IT 和 MSP 专业人士的调查，该报告揭示了碎片化系统、自动化不一致以及可见性有限，如何阻碍许多团队摆脱被动式端点运维。
报告 Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management 发现，尽管大多数团队已经投资了自动化和端点管理工具，但仍有许多团队处于部分现代化的环境中，响应式工作和相互脱节的系统持续推高成本、增加下班后工作负担，并带来业务风险。
关键发现
大多数 IT 团队依然停留在被动操作和完全自动化之间，72% 的人报告说，零散的工具、部分自动化和有限的可见性阻碍了他们实现预期的运营收益。
终端维护现在消耗了IT团队大部分的容量，平均占据团队时间的53%，在超过1000个终端的环境中更是上升到61%。
反应式端点操作带来了六位数的财务负担，团队每年仅在维护劳动力上的支出平均��为133,000美元。
延迟打补丁正在推动可衡量的风险，57% 的受访者报告了与补丁延迟相关的安全事件，且超过一半报告了网络保险的影响。
碎片化的工作流程与运营效率低下密切相关，团队在每个终端问题上使用三种或更多工具的可能性超过60%，这更容易导致频繁返工。
研究结果表明，跨碎片化、反应性环境运作的团队与采用更统一端点管理方法的团队之间的差距正在扩大。随着环境规模的扩大，许多团队报告说，他们在紧急修补、跨不同系统的故障排除以及管理限制自动化投资影响的运营效率低下上花费了大量时间。“随着自动化和AI代理在IT运营中越来越普遍，许多团队发现，当基础的运营模式仍然碎片化时，孤立的自动化只能做到有限的程度，” Splashtop的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说。“这推动了对更统一的运营模式的需求，并影响了我们简化端点操作的思维方式。”
Splashtop 的自治端点管理 (AEM) 平台旨在应对研究中描述的操作模型。
了解有关Splashtop AEM的更多信息或开始免费试用：www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management。
下载完整报告：陷于中间：为何多数IT团队无法超越被动终端管理
关于研究
该研究基于对250名美国IT专业人士和MSPs进行的调查，这些调查于2026年2月和3月进行。研究结果反映了与端点维护、自动化、补丁和工作流程管理相关的操作趋势，这些趋势适用于管理分布式端点环境的组织。
关于 Splashtop
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