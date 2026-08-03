Splashtop 推出 Shield，将其远程访问专业能力用于对抗诈骗分子
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这款全新的消费者安全产品可拦截诈骗分子的远程访问工具、恶意软件和钓鱼链接——上线之际，美国人的网络欺诈损失已创下 210 亿美元的历史新高
加州库比蒂诺，8月3日 — Splashtop® Inc.，全球安全远程访问领域的领导者和先驱，今日宣布推出 Splashtop Shield，这是一款面向个人和家庭的安全解决方案，旨在阻断当今设备接管诈骗背后的攻击链。Shield 结合恶意软件防护、网络钓鱼防御和远程接管预防，在犯罪分子控制设备之前阻止攻击。
现代诈骗很少只依赖单一手段。一条钓鱼短信会把人引向虚假的支持网站，随后是一通极具迷惑性的电话，最终发展成一次远程访问会话，让犯罪分子取得受害者电脑的控制权。人工智能正让这些骗局的每一步都变得更具迷惑性。根据 FBI 的互联网犯罪报告，美国人去年因网络犯罪损失近 210 亿美元。60 岁以上成年人受影响最严重，报告损失达 77 亿美元——仅一年就增长了 37%。
十多年来，Splashtop 一直为数百万用户和数千家企业提供安全的合法远程访问，并帮助定义值得信赖、基于用户同意的远程会话应有的样子。Shield 则将这项专长用于对抗攻击者，识别未经授权的访问尝试并加以拦截。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“网络犯罪分子冷酷无情，专门盯上我们生活中最脆弱的人群。”“如今的诈骗会将欺骗、恶意软件和未经授权的远程访问串联起来。Shield 的打造初衷，就是在犯罪分子取得控制权之前切断这条链，而在区分合法远程访问与设备接管方面，没有哪家公司比我们更了解。”
在 2026 年 4 月由 West Coast Labs 开展的独立第三方测试中，Shield 对所测试威胁实现了 100% 的防护率[来源报告]。
Shield 可在攻击的整个链路中提供保护：
远程接管保护：检测并拦截技术支持诈骗中使用的未授权远程访问工具——这是设备接管攻击中最后一步、也是破坏性最大的一步——同时识别并允许来自家人、基于同意的可信连接。
数字诈骗防护：在电子邮件和消息中的钓鱼网站及恶意链接加载前即进行拦截，避免一次误点演变为安全受损。
威胁防护（防病毒）：结合 AI 辅助检测、行为分析和传统防病毒引擎，检测并拦截恶意软件、勒索软件及其他恶意程序，防御已知和新兴威胁。
可信远程协助：通过基于同意的会话，让指定的家庭成员能够安全地从任何地方协助亲友解决技术问题或调查可疑活动。
Lee 继续说道：“数百万人早已在使用 Splashtop 帮助父母和祖父母处理电脑问题。”“Shield 会在问题发生前保护这些家庭——而随着诈骗者开始利用 AI 让骗局更难识破，我们也在扩展 Shield 的防护能力，以应对这一变化，在攻击由 AI 驱动的前端阶段就进行拦截，而不只是阻止��最后一步。”Splashtop Shield 现已推出，可免费试用 7 天，也可购买适用于 Windows PC 和 Mac 的 Individual、Family Lite 和 Family 版本；既可作为独立产品使用，也可搭配 Splashtop 的远程访问产品一同使用。如需了解更多信息或开始免费试用，请访问 www.splashtop.com/shield。
新闻摘要
Splashtop Shield 可拦截技术支持诈骗背后使用的未授权远程访问工具，同时保持可信的家庭连接畅通——将诈骗防护、远程接管预防、防病毒以及基于同意的远程协助整合为一体，成为面向个人和家庭的一站式安全解决方案。
Splashtop Shield 以轻量级应用形式提供，适用于 Windows PC 和 Mac，并提供个人版和家庭版。
在 West Coast Labs 的独立第三方测试中，Splashtop Shield 对已测试威胁实现了 100% 的防护率。
Splashtop Shield 由 Splashtop 打造，其远程访问软件已获得全球超过 3000 万用户的信赖。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。