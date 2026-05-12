Splashtop宣布与日立高新技术公司达成合作协议
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推进日本社会基础设施和工业技术领域的远程操作和维护
加利福尼亚州库比蒂诺和东京，2026年5月13日 – Splashtop Inc.及其子公司Splashtop K.K.，作为分布式环境解决方案的提供者，今日宣布与日立高新技术公司（“Hitachi High-Tech”）建立战略合作伙伴关系，以帮助实现日本社会基础设施和产业技术领域的现代化。
在劳动力短缺加剧和运营分布逐渐增加的情况下，设备的远程监控和维护的重要性在该地区日益显著。在这种背景下，市场对无需人员到现场即可安全、高效操作和管理设备的解决方案的需求正在上升。
Splashtop正在将其影响力从传统IT用例扩展到OT（操作技术）领域，提供可靠和安全的远程访问、支持技术，以及最近的自主终端管理（AEM），以提高效率并支持分布式地点的现场设备稳定运行。
通过此合作伙伴协议，Splashtop 和日立高新技术将在社会基础设施和工业技术领域合作推进远程访问、运营和维护管理。此外，Splashtop 将通过日立高新技术公司的国内销售网络，将其远程访问解决方案扩展到更广泛的客户群。
主要举措
支持为工业设备和设施建立远程访问环境
远程监控和维护服务的增强
联合开发利用边缘设备的新解决方案
作为开发新型边缘设备解决方案的一部分，Splashtop 已成功完成 Splashtop 在 Armadillo-IoT G4 上的操作验证，该设备由 Atmark Techno, Inc. 提供，是一款支持工业边缘计算的 IoT 网关。
Splashtop 将继续与日立高新技术合作，加速工作场所的数字化转型和远程操作的采用，特别是在社会基础设施和工业技术领域。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。