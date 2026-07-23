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Splashtop 荣获 2026 Gartner Peer Insights™《客户之声》远程桌面软件领域认可

本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。

该公司获得了 98% 的推荐意愿评分，并拥有 70 条符合条件的评价，是报告中符合条件供应商里评价数量最高的公司之一。

加利福尼亚州库比蒂诺，2026年7月23日Splashtop 今日宣布，在 2026 年 Gartner Peer Insights™ 针对远程桌面软件的“客户之声”报告中，Splashtop 被列为 Aspiring vendor。根据经验证的最终用户评论，截至 2026 年 4 月，Splashtop 在 70 条符合条件的客户评论中获得了 98% 的推荐意愿评分，是该报告所列厂商中符合条件评论数量最高的厂商之一。"作为一家由创始人领导、由工程师打造的公司，我们相信自己参与了产品演进的每一个环节。”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示。“影响我们产品路线图的最大因素之一，就是我们从客户那里听到的声音。从很多方面来说，这是一种合作关系。近 20 年来，我们与客户共同成长，听到我们所做的工作持续为所服务的 IT 团队带来切实影响，令人无比欣慰。"客户特别提到 Splashtop 的简洁性、安全性、稳定性以及无缝的用户体验：

Splashtop 帮助企业让员工和 IT 团队从任何地点安全连接到所需系统。高性能远程访问与企业级安全相结合，让组织能够充满信心地扩展混合办公。响应迅速的高保真远程会话可帮助员工保持高效，并让 IT 在高要求工作负载下更快解决问题。Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 汇总经过验证的客户评价，形成有助于技术采购方评估软件和服务的洞察。这些评价通过提供在生产环境中使用这些产品的组织的一手观点，对 Gartner 专家研究形成补充。客户反馈持续在塑造 Splashtop 围绕远程访问、远程支持和自主终端管理的产品路线图方面发挥重要作用。通过认真倾听 IT 专业人士的需求，Splashtop 持续投入能够简化运营、增强安全性并帮助精简的 IT 团队以更少资源完成更多工作的能力建设。如需了解有关 Splashtop 远程访问、远程支持和自主终端管理解决方案的更多信息，或开始免费试用，请访问 www.splashtop.com

免责声明 

Gartner，《远程桌面软件客户之声》，Peer Contributors，2026 年 6 月 30 日。Gartner® 和 Peer Insights™ 是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司的商标。保留所有权利。Gartner Peer Insights 内容由各个最终用户基于其自身体验所发表的意见构成，不应被视为事实陈述，也不代表 Gartner 或其关联公司的观点。Gartner 不对本内容中提及的任何厂商、产品或服务表示认可，也不对本内容的准确性或完整性作出任何明示或暗示的保证，包括任何有关适销性或特定用途适用性的保证。

关于 Splashtop

Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。

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