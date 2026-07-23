Splashtop 荣获 2026 Gartner Peer Insights™《客户之声》远程桌面软件领域认可
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该公司获得了 98% 的推荐意愿评分，并拥有 70 条符合条件的评价，是报告中符合条件供应商里评价数量最高的公司之一。
加利福尼亚州库比蒂诺，2026年7月23日 — Splashtop 今日宣布，在 2026 年 Gartner Peer Insights™ 针对远程桌面软件的“客户之声”报告中，Splashtop 被列为 Aspiring vendor。根据经验证的最终用户评论，截至 2026 年 4 月，Splashtop 在 70 条符合条件的客户评论中获得了 98% 的推荐意愿评分，是该报告所列厂商中符合条件评论数量最高的厂商之一。"作为一家由创始人领导、由工程师打造的公司，我们相信自己参与了产品演进的每一个环节。”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示。“影响我们产品路线图的最大因素之一，就是我们从客户那里听到的声音。从很多方面来说，这是一种合作关系。近 20 年来，我们与客户共同成长，听到我们所做的工作持续为所服务的 IT 团队带来切实影响，令人无比欣慰。"客户特别提到 Splashtop 的简洁性、安全性、稳定性以及无缝的用户体验：
"强大的安全功能让访问客户环境时更有信心，同时满足要求并赢得客户信任。"– IT 服务行业客户服务与支持总监
"自从十多年前我开始使用 Splashtop 以来，它一直都是这个领域里的宝藏产品。"– 银行业 IT 副总裁
"可靠且稳定的远程连接，性能表现出色。设置简单，借助 unattended access 可轻松持续使用。"– 金融行业运营专员
"我很喜欢在远程系统上使用多台显示器时，Remote Desktop Experience 如此流畅无缝。"– 医疗保健与生物技术行业的软件开发人员
"Splashtop 一直是一个可靠的远程访问平台，性能强劲、连接稳定且易于部署。它在远程故障排查、端点管理和日常 IT 支持任务中表现出色。"– 医疗与生物科技行业 IT 运营经理
“Splashtop On-Prem 在其领域表现卓越，运行十分流畅，即使出现问题，支持也非常出色。”– 政府行业 IT 专员
"极其可靠。易于使用。总的来说，这款产品似乎比我们使用的其他远程访问程序更易于使用。"– 保险业（健康保险除外）销售经理
Splashtop 帮助企业让员工和 IT 团队从任何地点安全连接到所需系统。高性能远程访问与企业级安全相结合，让组织能够充满信心地扩展混合办公。响应迅速的高保真远程会话可帮助员工保持高效，并让 IT 在高要求工作负载下更快解决问题。Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 汇总经过验证的客户评价，形成有助于技术采购方评估软件和服务的洞察。这些评价通过提供在生产环境中使用这些产品的组织的一手观点，对 Gartner 专家研究形成补充。客户反馈持续在塑造 Splashtop 围绕远程访问、远程支持和自主终端管理的产品路线图方面发挥重要作用。通过认真倾听 IT 专业人士的需求，Splashtop 持续投入能够简化运营、增强安全性并帮助精简的 IT 团队以更少资源完成更多工作的能力建设。如需了解有关 Splashtop 远程访问、远程支持和自主终端管理解决方案的更多信息，或开始免费试用，请访问 www.splashtop.com。
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Gartner，《远程桌面软件客户之声》，Peer Contributors，2026 年 6 月 30 日。Gartner® 和 Peer Insights™ 是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司的商标。保留所有权利。Gartner Peer Insights 内容由各个最终用户基于其自身体验所发表的意见构成，不应被视为事实陈述，也不代表 Gartner 或其关联公司的观点。Gartner 不对本内容中提及的任何厂商、产品或服务表示认可，也不对本内容的准确性或完整性作出任何明示或暗示的保证，包括任何有关适销性或特定用途适用性的保证。
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Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。