Microsoft 2026 年 11 月补丁星期二发布修复了1,094 个 Microsoft CVE。这低于10 月创纪录的 1,413 个，但仍然是迄今为止规模第二大的补丁星期二发布，高于 9 月的 974 个。此次发布涵盖 Windows、Microsoft 365 和 Office 应用、SQL Server、SharePoint Server、Exchange Server、Azure、Defender 以及开发工具。Microsoft 还重新发布了 165 个非 Microsoft CVE。
其中一个漏洞已被积极利用：CVE-2026-124194，这是 Microsoft Outlook 中的一个欺骗漏洞。Microsoft 将其评级为“中等”，且此次发布中的 CVE 在补丁发布前均未被公开披露。连续第三个月，攻击者实际利用的漏洞评级都低于“严重”，这就是为何应根据利用状态来确定工作优先顺序。
面对超过 1,000 个需要评估的 Microsoft CVE，IT 团队需要采用基于风险的部署推进策略，优先处理攻击者正在利用的漏洞，以及一旦被攻破就会造成最大损害的系统。本文介绍了漏洞主要集中在哪些方面、Outlook 零日漏洞的运作方式及其修复会随何处发布、接下来应优先处理哪些严重漏洞，以及如何安排部署顺序。
Microsoft 2026 年 11 月补丁明细
在已评定严重级别的 1,093 个 CVE 中，Microsoft 将其中 63 个评为严重、1,029 个评为重要、1 个评为中等。
类别
2026 年 11 月
Microsoft 已修复的 CVE
1,094
严重
63
重要
1,029
中等
1
被 активно利用的零日漏洞
1
公开披露的漏洞
0
严重的远程代码执行漏洞
48
严重��的权限提升漏洞
15
重新发布的非 Microsoft CVE
165
权限提升和远程代码执行约占本次发布的 76%：
漏洞类型
数量
权限提升
535
远程代码执行
296
信息泄露
156
拒绝服务
46
安全功能绕过
27
欺骗
22
篡改
11
远程代码执行漏洞可能让攻击者获得初始访问权限，而权限提升漏洞则可能将这种有限访问转变为对系统的完全控制。在一次发布中，这两类漏洞就有 800 多个，IT 团队需要了解哪些受影响的系统暴露在风险中，以及哪些系统拥有特权访问权限。
漏洞集中分布的位置
Windows 约占本月 CVE 的三分之二。Office 和 SharePoint Server 又增加了 201 个，这使得基于文档的风险仍然高居榜单前列。
产品系列
已修复的漏洞
独立更新
Windows
726
Office
174
7
SQL Server
59
13
开发者工具
53
28
SharePoint Server
27
3
其他
25
Azure
20
Exchange Server
9
1
Defender
1
1
总计
1,094
Microsoft 针对此次发布公布的数字略有差异：发行说明和产品系列细分显示为 1,094 个 CVE，而严重性评级涵盖的是 1,093 个。本文采用 1,094 这一数字，即 Microsoft 发行说明中的数字。
Outlook 中一个被利用的零日漏洞
Microsoft 本月已将一个 CVE 标记为已被利用。这是整个发布中唯一一个被评为“中等”的漏洞。
CVE
受影响的组件
严重性
漏洞利用状态
为何重要
Microsoft Outlook
中等（CVSS 6.5）
检测到利用
当用户打开精心构造的消息文件时，可能会泄露其 NTLMv2 哈希。
未经身份验证的攻击者发送一个经过特殊构造的消息文件，并诱使收件人在 Outlook 中打开它。打开该文件会使 Outlook 连接到攻击者控制的网络位置，且不会显示通常的外部内容警告。该连接可能会暴露用户的 NTLMv2 哈希，攻击者可在后续攻击中利用它�冒充该用户。
用户必须打开该文件，而且预览窗格并不是攻击载体。Microsoft 尚未透露是谁发动了这些攻击，也未说明其影响范围有多大。“中等”比 Microsoft 的最低评级高一级，但这是本次发布中唯一已确认被攻击者利用的 CVE，因此请优先在所有运行 Outlook 的设备上修补它。
该修复已包含在 Microsoft 365 Apps 和 Office LTSC 2021 及 2024 的安全更新中。它不属于 Windows 累积更新（KB5132061）的一部分，因此仅部署 Windows 更新的组织在安装 Office 更新之前仍然面临风险。
CISA 于 2026 年 11 月 10 日将 CVE-2026-124194 添加到其已知被利用漏洞目录中，并要求联邦机构在 2026 年 11 月 24 日前完成修复。
接下来应优先处理的严重漏洞
Microsoft 本月将 63 个漏洞评为严重：其中 48 个为远程代码执行漏洞，15 个为权限提升漏洞。不要将它们视为同一组，而应根据受影响的基础设施、其暴露程度以及一旦遭到入侵会带来的风险来确定优先级。
身份、目录和身份验证服务
CVE
受影响的组件
类型
CVE-2026-118146
Active Directory 域服务
远程代码执行
CVE-2026-118148
Active Directory 域服务
权限提升
CVE-2026-119958
LDAP
远程代码执行
CVE-2026-119952
Schannel
远程代码执行
CVE-2026-119962
CredSSP
远程代码执行
CVE-2026-119382
Windows TPM
权限提升
域控制器以及用于保护身份验证的协议，会让攻击者能够触及整个环境。Active Directory 域服务漏洞（CVSS 8.8）需要攻击者已通过身份验证，而 Schannel 漏洞（CVSS 8.1）则可被未经身份验证的攻击者通过网络利用。Microsoft 评估这两个漏洞都“更有可能被利用”。
Exchange、IIS 和部署服务器
Exchange Server（CVE-2026-118207）、Internet Information Services（CVE-2026-119961）和 Windows Deployment Services（CVE-2026-119951）均存在严重的远程代码执行漏洞。该 Exchange 漏洞的 CVSS 评分为 8.8，并被评估为“更有可能被利用”。
这些服务器通常直接面向互联网，或关系到所有依赖它们提供邮件、Web 服务或配置的终端。SharePoint Server 也值得关注：CVE-2026-120002 被评为“重要”，但 CVSS 评分高达 9.9，这又是一个严重性标签低估实际风险的案例。
面向网络的 Windows 服务
CVE
受影响的组件
CVE-2026-116710、CVE-2026-119963、CVE-2026-119964
消息队列
CVE-2026-109459, CVE-2026-119967
消息队列队列管理器
CVE-2026-113825
SMB 服务器网络传输驱动程序 (srvnet.sys)
CVE-2026-113859
TCP/IP
CVE-2026-113862
网络地址转换（NAT）
CVE-2026-118737
远程过程调用运行时
CVE-2026-125134、CVE-2026-118145
功能发现资源发布和 SSDP 提供程序
CVE-2026-125136
网络连接设备自动设置服务
CVE-2026-112967
Xbox Live 网络服务
这些全都是在网络上监听的服务中的远程代码执行漏洞。确定 Message Queuing 和其他受影响服务在何处启用，并将可从外部访问的系统移到队列最前面。该 NAT 漏洞（CVSS 8.1）被评估为“更有可能被利用”。
Hyper-V 和 Windows 权限提升
Windows Hyper-V 本月有八个严重的权限提升漏洞：
CVE-2026-113753
CVE-2026-113856
CVE-2026-113860
CVE-2026-113861
CVE-2026-113864
CVE-2026-113865
CVE-2026-119947
CVE-2026-119960
图形内核（CVE-2026-119966 和 CVE-2026-125137）以及远程桌面服务（CVE-2026-119957）也存在严重的权限提升漏洞。如果与初始访问漏洞结合使用，这些漏洞可让攻击者获得 SYSTEM 级控制权限。
Hyper-V 主机通常运行许多生产工作负载，因此主机级漏洞会让其上的所有来宾系统面临风险。如果立即全面部署可能会中断服务，请采用分阶段测试和协同维护窗口，但要尽量缩短这些窗口时间。
Microsoft 365 和 Office 应用程序
Office 应用程序占本月严重远程代码执行漏洞中的 22 个：
应用程序
严重 RCE 漏洞
Excel
12
Word
4
Outlook
3
Office（共享组件）
2
PowerPoint
1
Excel 再次成为单个应用中 Critical 漏洞最集中的应用。恶意文档仍然是进入用户环境最常见的途径之一。这三个 Critical 的 Outlook 漏洞（CVE-2026-110043、CVE-2026-110068 和 CVE-2026-111309）未被标记为已遭利用。它们通过与零日漏洞修复相同的 Office 更新渠道发布，因此一次 Office 部署即可同时处理两者。
文件、媒体和搜索组件
严重的远程代码执行漏洞还影响 Graphic Fonts（CVE-2026-119969）、Windows Codecs Library（CVE-2026-113749）、Raw Image Extension（CVE-2026-114169）、Windows Search（CVE-2026-116928）和 Print Spooler Components（CVE-2026-113752）。
字体、编解码器、图像和搜索方面的漏洞都可能被精心构造的内容触发，因此日常终端设备也很容易受到影响。Print Spooler 在大多数 Windows 设备上都会运行，而且在补丁周期中很容易被忽视，因此请确认它与此次发布的其余部分一并纳入同一 rollout。
Azure 和安全服务
Azure OpenAI（CVE-2026-119990）和 Azure Managed Grafana（CVE-2026-114160）各自存在一个严重的权限提升漏洞，而 Microsoft Defender 存在一个严重的远程代码执行漏洞（CVE-2026-122194）。云服务和安全工具也需要与本地系统同等级别的验证，而安全产品中的缺陷本身就是高价值攻击目标。
如何确定 2026 年 11 月补丁的优先级
没有一种固定时间表适用于所有环境。可先将这些分级作为起点，再根据暴露面、业务影响和测试要求进行调整。
在 72 小时内完成修补
CVE-2026-124194，通过 Microsoft 365 Apps 和 Office LTSC 更新，在每台运行 Outlook 的设备上
域控制器和身份验证服务器上的 Active Directory Domain Services、LDAP、Schannel 和 CredSSP
Exchange Server 和 IIS，从面向互联网的系统开始
在这些服务可被访问的系统上，消息队列、SMB Server、TCP/IP 和 NAT
Hyper-V 主机
Google Chrome CVE-2026-125350，详见下方第三方部分
任何后来被添加到 CISA KEV 目录或被标记为“更有可能被利用”的 CVE
在 1 到 2 周内完成修补
其余 Office 严重漏洞，先从 Excel 开始，然后是 Word、Outlook 和 PowerPoint。Microsoft 将 Office 更新列为累积更新（Office 2016 除外），因此此次零日漏洞推送已在 Microsoft 365 Apps 和 Office LTSC 中包含了其中大部分修复。请单独确认 Office 2016。
图形字体、编解码器库、原始图像扩展、Windows 搜索和打印后台处理程序组件
Graphics Kernel、Remote Desktop Services 和 TPM 权限提升漏洞
SharePoint Server，包括 CVE-2026-120002
Azure OpenAI、Azure Managed Grafana 和 Microsoft Defender
开发者工作站上的 Visual Studio、Visual Studio Code 和 .NET
Adobe Connect 和 Adobe Experience Manager 服务器
暴露程度仍应优先于默认时间表。经常打开外部文件的用户可能需要更早更新 Office。
常规补丁周期
在暴露面有限的组件中，被评为“重要”的权限提升和信息泄露漏洞
仅限本地访问以及在物理访问受限系统上的设备驱动程序问题
已实施补偿控制的非互联网暴露系统
值得关注的第三方更新
同一周内，还有多家其他厂商发布了安全修复，其中包括另一个已被利用的零日漏洞。
Google Chrome 零日漏洞
Google 修复了 CVE-2026-125350，这是 Chrome 的 XML 组件中一个高严重性的释放后使用漏洞，且已在野外被利用。该修复包含在 Windows 和 Mac 版 Chrome 157.0.8103.50/.51 以及 Extended Stable 156.0.8078.96 中，同一更新还修复了另外八个漏洞。CISA 于 11 月 10 日将 CVE-2026-125350 添加到 KEV 目录中，与 Outlook 漏洞是在同一天。
Chrome 会在后台下载更新，但只有在重新启动后才会应用，因此请确认已安装的版本，而不是下载状态。其他基于 Chromium 的浏览器共享相同的引擎代码，因此也要关注这些供应商发布的更新。
Adobe
Adobe 发布了针对九款产品约 110 个漏洞的修复：Adobe Experience Manager、Adobe Connect、Photoshop、Premiere、After Effects、Audition、Media Encoder、Dimension 和 Content Credentials SDK。Adobe Connect 和 Adobe Experience Manager 中的严重漏洞已获修复，其中包括 6 个 CVSS 评分为 10 的 Adobe Connect 漏洞。Adobe 表示，尚未发现任何漏洞被利用的情况。
根据 Adobe 的支持时间表，Adobe ColdFusion 2021 也将于 2026 年 11 月 10 日结束扩展支持。它的最后一次更新于 2025 年 12 月发布，因此任何仍在运行的 ColdFusion 2021 服务器都需要制定升级计划。
重新发布的非 Microsoft CVE
Microsoft 本月重新发布了 165 个非 Microsoft 的 CVE，高于 10 月的 1 个。结合 Chrome 和 Adobe 的发布情况来看，这也提醒我们，应将浏览器、创意工具和服务器应用与 Windows 和 Office 一并纳入同一个漏洞管理工作流程。即使操作系统补丁已是最新，分离的流程也可能留下漏洞。
为什么 11 月补丁星期二对 IT 团队很重要
11 月的发布带来了三个超出单个 CVE 范畴的运维问题。
1. 修复可通过多个更新渠道提供
本月唯一已被利用的 Microsoft 漏洞已在 Office 更新中修复，Chrome �零日漏洞需要重启浏览器，而 Adobe 则按自己的发布节奏更新。仅围绕 Windows Update 建立的流程可能会将设备报告为已是最新状态，但它实际上仍然暴露在风险之中。
团队需要了解每个应用程序以及每个操作系统版本的补丁状态，并清楚掌握哪些设备仍缺少本月最重要的更新。
2. Windows 11 23H2 Enterprise 和 Education 版本将停止接收更新
Microsoft 表示，11 月的更新（KB5131087）是 Windows 11 版本 23H2 Enterprise 和 Education 的最后一个安全更新。Windows 11 版本 24H2 Home 和 Pro 已于 10 月结束更新，而商用 Windows 10 22H2 设备需要 Extended Security Updates Year 2 许可证才能接收本月的修复。
这些版本的设备在终止日期后将不再接收修复，无论团队打补丁的速度有多快。立即识别它们并规划升级。Microsoft 还表示，2026 年 12 月将不会发布非安全预览更新，不过 12 月的安全更新仍预计会在补丁星期二发布。
3. 安全加固变更可能需要测试
通过此次更新，Windows 11 客户端默认会为非匿名连接启用 NTLM 消息签名，这有助于减少 NTLM 中继攻击。在这个被利用的零日漏洞以 NTLMv2 哈希为目标的月份里，这是一项恰逢其时的改动。
PowerShell 现在会对已签名脚本应用更严格的编码检查，因此，采用无效 UTF-8 编码的脚本即使以前可以正常工作，现在也可能无法通过签名验证。Microsoft 的建议是将这些脚本保存为带有字节顺序标记的 UTF-8 格式，然后重新签名。在大范围部署之前，先在一小部分设备上测试已签名的自动化脚本。
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