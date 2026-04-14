微软2026年4月的补丁星期二包含165个Microsoft CVE和一个已确认被利用的零日漏洞，使其成为一个需要快速、基于风险的补丁优先级分配的发布版本。最紧急的问题是 Microsoft Office SharePoint 中的 CVE-2026-32201，微软已标记为发现被利用。
除了那个零日漏洞外，这个月还包括一组标记为更可能被利用的漏洞，这意味着 Windows 端点、服务器和核心企业服务面临的短期风险增加。
本月的发布因其广泛的企业曝光度而显得格外突出。高优先级问题影响 SharePoint、Windows IKE 扩展、远程桌面、Active Directory、SQL Server、Microsoft Power Apps、Office 和 Azure 相关服务。这种组合使四月成为一个需要修补团队优先关注最易暴露和业务影响最大的系统的月份，而不是仅仅依赖CVSS分数。
2026年4月的Microsoft补丁解析
本月发布的版本涵盖了广泛的Windows核心服务、内部基础设施、Office工作负载、SQL Server、Azure服务和与开发者相关的工具。最显著的集中领域包括：
Windows 核心和基础结构组件，例如 TCP/IP、BitLocker、WinSock、LSASS、远程桌面、Kerberos、桌面窗口管理器、Windows Shell 和 Windows IKE 扩展
包括Windows Active Directory和身份验证相关组件的身份和目录服务
包括 Word、Excel、PowerPoint 和 SharePoint 在内的办公和协作平台
云和Azure工作负载，包括Azure Logic Apps、Azure Monitor Agent和Microsoft Power Apps
包括 SQL Server、Windows Server Update Service 和 Microsoft 管理控制台在内的数据库和管理工具
本月的重点不仅是数量，还包括暴露的企业表面范围，其中包括协作平台、身份服务、远程访问组件和面向网络的Windows服务。
零日漏洞和更可能被利用的漏洞
已确认被利用的零日漏洞
Microsoft已将以下漏洞标记为检测到的利用：
CVE-2026-32201，Microsoft Office SharePoint
由于这影响到SharePoint并且已经被利用，使用SharePoint的组织，尤其是那些暴露或对业务至关重要的部署，应将此视为四月周期中的首要防范项目。
标记为更可能被利用的漏洞
Microsoft 还标记了一大批漏洞为更可能被利用，这提高了披露后近期被武器化的风险。主要例子包括：
启动、内核和系统完整性
CVE-2026-0390, Windows Boot Loader
CVE-2026-26169，Windows内核内存
CVE-2026-32070，Windows Common Log File System Driver
远程访问和网络曝光
CVE-2026-26151, Windows Remote Desktop
CVE-2026-27921, Windows TCP/IP
CVE-2026-32075，Windows Universal Plug and Play 设备主机
CVE-2026-32093, 功能发现服务
身份和安全控制
CVE-2026-27906，Windows Hello
CVE-2026-27913，Windows BitLocker
CVE-2026-33825, Microsoft Defender
CVE-2026-33826，Windows Active Directory
Windows 用户和管理层
CVE-2026-27909, Microsoft Windows 搜索组件
CVE-2026-27914，Microsoft管理控制台
CVE-2026-32152，桌面窗口管理器
CVE-2026-32154，桌面窗口管理器
CVE-2026-32162, Windows COM
CVE-2026-32202, Windows Shell
CVE-2026-32225, Windows Shell
IT团队应该从中吸取什么
此列表很重要，因为它影响到与以下内容相关的基础Windows组件：
启动完整性
远程访问
身份验证
终端安全
shell行为
文件系统
网络堆栈功能
即使剥削尚未得到证实，这些漏洞很可能迅速变得具有重要的操作意义。这使得他们成为本月补丁周期中进行早期验证和快速部署的有力候选者。
2026年4月的关键漏洞
最高严重性漏洞
本月发布中评分最高的漏洞是：
CVE-2026-33824，Windows IKE 扩展，CVSS 9.8
它的独特之处在于：
这是四月发布中CVSS评分最高的
它影响了 Windows 网络组件
在暴露或对安全敏感的网络基础设施环境中，这应该被视为最高优先级的修复项目。
其他高严重性企业风险
其他一些漏洞值得密切关注，因为它们影响到广泛使用的企业平台和服务：
CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0
CVE-2026-26167，Windows 推送通知，8.8
CVE-2026-26178，Windows Advanced Rasterization Platform，8.8
CVE-2026-32157，远程桌面客户端，8.8
CVE-2026-32171，Azure Logic Apps，8.8
CVE-2026-33120，SQL Server，8.8
CVE-2026-32225，Windows Shell，8.8
如何优先处理2026年4月的补丁
在72小时内打补丁
从结合确认为利用、高严重性和广泛企业影响的漏洞开始：
CVE-2026-32201，Microsoft Office SharePoint
CVE-2026-33824, Windows IKE Extension
还要�优先处理微软标记为更可能被利用的漏洞，尤其是那些影响：
Windows启动加载程序
Windows 远程桌面
Windows内核内存
Windows BitLocker
Windows TCP/IP
Windows Shell
桌面窗口管理器
Windows Active Directory
Microsoft管理控制台
第一波还应包括高严重性服务和平台风险，例如：
Microsoft Power Apps
Azure Logic Apps
SQL Server
远程桌面客户端
Windows 推送通知
在1到2周内修补
在验证并部署了最高风险的问题后，转向影响常见业务工作负载和管理员工具的重要漏洞，包括：
Microsoft Office中Word、Excel、PowerPoint和Office核心的漏洞
LSASS、Kerberos、RPC、WinSock 和文件系统相关的 Windows 组件
Azure 监视器代理、PowerShell、.NET 和其他与开发者相关的工具
远程访问和授权相关的Windows服务
常规补丁周期
在最高风险问题得到解决后，优先级较低的项目可以按照正常的补丁流程进行。这些通常包括：
标记为不太可能被利用的漏洞
得分较低的本地问题
影响较小的组件，如Windows文件资源管理器、Windows截图工具、低严重性Windows COM条目、以及有限暴露的各种UPnP、SSDP、语音和文件系统问题
值得注意的第三方更新
Microsoft 还在 2026 年 4 月周期中重新发布了 82 个非 Microsoft 的 CVE。这些问题包括影响AMD输入输出内存管理单元、Node.js的问题，Windows 安全启动、Git for Windows，以及一大批基于 Chromium 的 Microsoft Edge CVE。
对于大多数IT团队来说，优先事项很简单：
检查受影响的软件是否存在于您的环境中
检查浏览器曝光，特别是Edge
在相同的补丁周期审查中包含关键的第三方应用和依赖项
这并不意味着每个重新发布的CVE都是紧急的，但这确实意味着4月的补丁周期应该包括的不仅仅是Microsoft系统。
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