2026年2月的补丁星期二为59个Microsoft漏洞提供了安全更新，并因一个明显的原因而引人注目：多项漏洞已在野外被积极利用。除了这些零日漏洞之外，本月的发布还包括在Windows核心组件、Office应用程序、开发工具及关键的Azure云服务中的高严重性漏洞。
结合已确认的利用、多个评估为更可能被利用的漏洞，以及两个CVSS评分为9.8的严重云CVE，这使得这次补丁星期二比平均风险更高。组织应迅速行动，识别暴露的系统，根据现实风险优先修补漏洞，并在这些漏洞被更广泛地利用之前减少终端和云攻击面。
Microsoft补丁解析
Microsoft于2026年2月的“补丁星期二”发布涵盖了一系列广泛的产品和服务，反映了端点和云端的风险。这些更新解决了Windows核心组件和驱动程序中的漏洞，包括Windows内核、Win32K、桌面窗口管理器、网络服务以及NTLM等身份验证机制。其中一些组件深深嵌入到日常系统操作中，如果不及时修补，它们可能会增加潜在的影响范围。
最终用户应用程序也是本月的一个主要焦点。Microsoft Office 组件，包括 Word、Excel 和 Outlook，获得了多项修复，同时还针对传统的 Internet Explorer 组件和 Windows 记事本进行了更新。这些漏洞通常依赖于用户交互，例如打开文件或链接，这在拥有大量或分布式员工的环境中尤为重要。
除了终端，Microsoft还解决了开发工具和云服务中的漏洞。更新影响.NET、Visual Studio、GitHub Copilot，以及多个Azure服务，包括Azure SDK和Azure Front Door。本版本中出现的关键云漏洞突显了将补丁和漏洞管理扩展到传统桌面和服务器之外的重要性，包括可能暴露于互联网的云服务。
总体而言，二月的补丁星期二反映了一系列已被利用的漏洞、高严重性终端缺陷和关键云问题，需要组织对本地和云环境的风险采取整体视角。
零日漏洞和正在被利用的漏洞
Microsoft 确认在 2026 年 2 月发布的版本中存在多项漏洞，正在被积极利用，大大提高了补丁的紧迫性。这些零日漏洞在修复可用之前就被武器化，这意味着即使在维护良好的环境中，受影响的系统也可能已经暴露。
被积极利用的漏洞影响了Windows组件、Office应用程序和远程访问技术的组合。其中有几个能够启用权限升级或规避安全功能，使攻击者在初步立足后获得更高的访问权限，而其他几个则可以通过用户交互或远程连接场景触发。这种组合在企业环境中尤其危险，因为攻击者经常将多个弱点链接在一起。
以下 CVE 已确认被主动利用：
CVE-2026-21510，Windows Shell
CVE-2026-21513，Internet Explorer 和 MSHTML
CVE-2026-21514，Microsoft Office Word
CVE-2026-21519，Desktop Window Manager
CVE-2026-21525, Windows远程访问连接管理器
CVE-2026-21533, Windows Remote Desktop
企业应该将这些漏洞视为重中之重，无论其各自的CVSS分数如何。积极利用表明真实世界的攻击活动，推迟补救措施会增加被妥协的可能性，尤其是在面向互联网的系统或远程员工使用的终端上。
关键漏洞
除了被积极利用的漏洞外，2026年二月还包括两个CVSS评分为9.8的关键漏洞，这些漏洞影响了Microsoft Azure 云服务。虽然这些问题目前尚未被确认已被利用，但其严重性和潜在暴露使其成为运行受影响工作负载的组织的优先事项。
这两个漏洞影响了广泛使用的Azure服务，这些服务通常位于应用程序前面或嵌入到开发和部署管道中。一次成功的利用可能允许攻击者在无需事先在终端上获取立足点的情况下，破坏云资源、中断服务或访问敏感数据。
本月修复的关键漏洞包括：
CVE-2026-21531，Azure SDK
CVE-2026-24300，Azure Front Door
由于云服务经常面向互联网并在多个应用程序中共享，延迟修复可能会产生连锁效应。团队应与云和 DevOps 利益相关者密切协调，以尽快评估曝光、应用可用的修复并验证缓解措施是否到位。
可能被利用的漏洞
除了已确认的零日漏洞和严重的云问题，Microsoft 还标记了多个漏洞在 2026 年 2 月的发布版本中更可能被利用。虽然这些 CVEs 尚未被确认为正在被利用，但 Microsoft 的评估表明，根据漏洞特征和观测到的威胁活动，近期被武器化的可能性较高。
该组包括影响核心Windows组件和常用应用程序的漏洞，一旦细节公开，可靠的利用技术往往很快就会被开发出来。在许多情况下，这些缺陷可用于权限提升，或者在攻击者获得初始立足点后支持横向移动。
此类别中的显著漏洞包括：
CVE-2026-21231, Windows Kernel
CVE-2026-21238，Windows 辅助功能驱动程序用于 WinSock
CVE-2026-21241, Windows 辅助功能驱动程序用于 WinSock
CVE-2026-21253, Mailslot 文件系统
CVE-2026-21511，Microsoft Office Outlook
组织应该在处理被积极利用和关键问题后不久，计划修复这��些漏洞。将可能被利用的CVE视为中期优先事项，有助于减少攻击者在本月补丁信息变得更广泛可用时适应和扩大新漏洞利用的机会窗口。
补丁优先级指导
2026年2月的补丁星期二需要一种基于风险的方法，不仅仅依赖于严重性评分。由于多种漏洞已在实际环境中被利用，且其他漏洞被评估为更可能被利用，组织应根据真实威胁活动、暴露程度和潜在业务影响来优先进行补丁修复。
立即修补（72小时内）
所有确认的漏洞均已在野外被积极利用
针对互联网服务的关键Azure漏洞，CVSS评分为9.8
在一到两周内修补
被标记为更有可能被利用的漏洞
影响Windows核心组件、Office应用程序、Hyper-V和开发工具的高严重性漏洞
路径补丁周期
剩余的漏洞被标记为不太可能被利用或不太可能被利用
可以与标准维护窗口和测试流程对齐的低风险问题
团队还应验证在所有受影响的系统上成功部署，并在此版本发布后，随着漏洞利用活动的发展，继续监控Microsoft指导。
Splashtop AEM 如何提供帮助
2026年2月的补丁星期二提醒我们，当漏洞已经被利用时，补丁速度至关重要。Splashtop AEM 通过将 CVE 级别的可见性与实时补丁和自动化相结合，帮助 IT 团队减少暴露窗口。
快速了解实际面临的风险
查看哪些端点暴露在特定CVE中，包括正在积极利用的和高严重性的问题。
使用明确的信号优先进行修复，例如利用状态、严重性和资产关键性。
集中跟踪修补进度，以确认已修补的��内容和剩余暴露的内容。
更快地修补，减轻手动操作的负担
自动化 Windows 和 MacOS 上的操作系统及第三方应用程序修补。
标准化推行政策，以减少团队和地点之间的不一致性。
减少花在追踪状态、报告和后续补救上的时间。
加强与现有工具配合的补丁管理
如果您使用 Microsoft Intune，用更快的补丁执行和更广泛的第三方覆盖来补充它。
如果您使用RMM，可以简化补丁管理，采用一种操作更简单的轻量化方法。
如果您手动修补，请用自动化、可见性和控制替代电子表格工作流程。
Splashtop AEM 帮助团队在高压的“补丁星期二”周期中快速而自信地行动，尤其是在涉及零日漏洞和可能被利用的漏洞时。
使用 Splashtop AEM 快速部署补丁
2026年2月的补丁星期二是一个延迟会变得昂贵的版本。多种漏洞已在野外被利用，其余的高严重性和关键问题一旦细节传播，攻击者将有足够的选择。
最明智的路径是直接的：首先修补被利用的CVE，紧接着处理关键的Azure项目，然后在漏洞可能被利用之前解决它们，以免成为下一波漏洞事件。
如果你想要一种更快速、更可控的方式将“补丁可用”转变为“系统已保护”，可以开始免费试用Splashtop AEM。您可以快速查看哪些端点暴露于特定的CVE，自动在您的环境中部署补丁，并在一个地方跟踪修复进度。