您的IT团队需要管理多少个远程终端？当您拥有远程工作团队、注册管理的员工自有设备或需要支持的多个地点时，管理分布式环境可能会很具挑战性。如果没有正确的管理工具，您的IT团队可能会面临补丁滞后、不一致的策略执行、有限的可视性以及其他可能危及效率和安全的挑战。
幸运的是，这可以通过合适的自主终端管理软件来解决。自动化工具可以帮助 IT 团队跟上补丁和更新的数量和速度，管理分散的环境，并改善其修复时间，只要它们具有正确的功能。
考虑到这一点，让我们探索自主端点管理的核心功能、为何重要，以及在试用期间如何评估它们。从那里，您可以一致地评估工具，并为您的组织选择最合适的选项。
是什么让端点管理在实践中变得“自主”？
自主终端管理不仅仅局限于计划补丁。自主性是持续可见性、策略驱动的自动化和自我修复的结合，并通过人工批准的安全防线保持行动可控。
“自主”通常包括：
持续的端点监控和库存更新。
自动差距检测，包括缺失补丁、风险应用程序和安全配置错误。
基于策略的补救措施，包括何时、何事以及针对哪些设备。
验证和证据以证明更改已正确实施
哪些补丁和漏洞功能是不可协商的？
评估解决方案时，您需要确保选择符合以下标准的解决方案：
1. 它能可靠地修补操作系统和第三方应用程序吗？
自动打补丁对于确保所有端点保持最新和安全非常重要。然而，有些补丁解决方案仅关注某些操作系统。您需要一个能够覆盖您的环境中操作系统和用户依赖的第三方应用程序的工具，以便减少补丁滞后，避免因错过更新而导致的可预防风险。
一个强大的端点管理解决方案可以以平稳的节奏部署补丁，并可靠地跟踪补丁状态。在评估期间，确认试用中的准确操作系统覆盖范围和第三方目录，以便日后没有意外。这包括处理不同的应用程序版本和补丁，验证补丁和修复故障，以及实施控制措施，使脱机设备在重新连接时恢复补丁合规性。
2. 它是否提供CVE级别的风险背景和优先级排序？
常见漏洞与暴露（CVEs） 是已知且记录在案的威胁，企业应能够防御。一个好的自主终端管理解决方案应包括基于CVE的可见性，并具有根据严重性、暴露范围和已知利用等风险信号优先修复的能力。
此外，优秀的自动化工具可以通过有针对性的部署来解决已知和检测到的威胁。这可以通过将优先排序转化为有针对性的补救来改善响应时间并减少暴露窗口，而无需针对每个设备进行人工跟进。
3. 部署是否安全且可控？
补丁部署应是一个受控的过程，而不是随机或一次性更新每个设备。优秀的终端管理工具使用环形补丁部署，从一小组试点设备开始分阶段推出更新，以确保每个终端都得到正确更新并解决任何问题。
这也应包括针对补丁部署的强大控制措施，包括设置和管理维护窗口、启用重启控制以及定义补丁延�迟规则的能力。此外，补丁管理解决方案应支持在更新引发问题时的缓解工作流程。
该工具如何提供持续的终端可视性？
除了补丁管理之外，终端可见性对于正确管理和支持远程设备至关重要。IT 团队需要能够一目了然地了解有多少端点已连接、其补丁和配置状态、安装了哪些软件，以及存在的漏洞。这使得持续可见性成为不可妥协的条件。
1. 你实际获得多少库存深度？
端点可视性始于清晰、有序的清单。这应该包括硬件（设备型号、存储和操作系统版本）和软件（应用程序、版本以及最后一次上线时间）以提供对企业环境的全面视图。此外，库存应该跟踪随时间的变化，包括变化的内容和时间，以识别故障点或可疑活动。
2. 您能看到真实的运营状态，而不仅仅是快照吗？
库存应包括准确到分钟的状态信息，包括在线与脱机状态，以及每台设备最后签到的时间。如果您的可见性只是偶尔捕捉到了某个时刻，那么您就无法看到最新和最准确的信息。这应包括补丁合规性（按设备组、操作系统、应用程序和/或时间窗口排序），以及如何处理无法打补丁或需要额外批准的设备的例外情况。
哪些自动化功能最重要，以及哪些防护措施可以防止损害？
并非所有的解决方案都提供相同的自动化能力，因此找到具有所需工具以及保持自动化在轨且安全的防护措施的解决方案至关重要。考虑到这一点，在查看端点管理工具时，请提出以下问题：
1. 什么可以实现端到端自动化？
考虑哪些可以自动化的部分及其对工作流程的影响程度。例如，在威胁检测与管理方面，它应涵盖检测、补救和工作流验证。
您还需要查看条件触发的自动化，它会在满足特定条件时激活。例如，如果端点管理解决方案检测到缺少关键补丁，则应触发一个条件来激活补丁过程。
这将使大规模补救成为可能，而不会让 IT 团队被支持票淹没。
2. 什么控制措施能让自动化安全？
虽然自动化非常有用，但不加以控制的自动化也很危险。因此，自主终端管理解决方案应包括控制和防护措施，以确保自动化保持在批准的范围内。
这包括敏感操作的审批关口，不同组、设备和角色的范围策略，以及每个自动化操作的审计日志。这些功能有助于保持自动化操作的透明度，并包括检查，以确保人类仍在批准重要操作方面发挥作用。
您需要什么报告和证据来证明结果？
当你正在接受审计时，你需要能够快速获取报告和信息。因此，您需要一个提供强大报告和清晰活动记录的平台，而不仅仅是浮华的仪表盘。这些报告还可以帮助您跟踪随着时间推移的改进，例如更快的修复和减少的暴露窗口。
查找包含以下内容的报告：
随着时间的推移，补丁合规性（包括趋势，而不仅仅是当前状态）。
CVE曝光视图，按端点组排序。
部署历史以及成功或失败的记录，包括任何失败背后的原因。
导出选项，包括为利益相关者安排的计划交付。
它能适应您的技术堆栈和规模，而不增加更多的复杂性吗？
您的端点管理解决方案应与您已使用的系统集成，避免创建额外的人工步骤。如果它在连接和与现有工具一起工作时遇到麻烦，只会增加更多的复杂性，让IT代理的生活更困难，而不是让他们的工作更轻松。
在查看自主终端管理软件时，请考虑以下几点：
1. 减少手动工作的集成
自动化和集成的目标是减少IT代理每天必须管理的手动工作量。因此，您需要寻找一些具有简化工作和提高效率功能的集成，包括身份和访问功能（例如基于角色的访问控制和最小特权原则）、ITSM或工单触发器，以及与您现有安全工具相辅相成的功能。
2. 部署和持续管理
当您在技术堆栈中添加新解决方案时，它应该易于部署和管理。寻找一个具有轻量级部署和快速价值实现的解决方案，可在最小干扰的情况下进行部署。您还需要考虑您的远程和分布式劳动力，包括带宽、时区和离网设备，以确保其能够在各地正确部署。
在试用或演示期间应该测试什么？
试用和演示是获得任何解决方案实际体验的最佳方式。然而，这些试用应该是彻底的测试，以确保端点管理解决方案满足您的所有需求，而不仅仅是在非常普通的环境中“够好”或有效。
在演示期间，请确保测试以下内容：
导入或发现一个具有代表性的设备集，包括混合操作系统、远程设备和现场设备。
确认软件库存在一些终端上是准确的，并随机检查版本。
识别一小部分缺失的第三方更新，并分阶段部署以测试推出。
测试重启处理和用户推迟行为。
选择一个高风险CVE场景，确认您能找到受影响的终端�，部署修复措施，并验证问题的解决。
模拟一个脱机终端，看看它如何在上线后赶上并报告其状态。
生成一个合规或补丁证据报告，显示更改历史和结果。
审核日志和角色权限，以确认安全的自动化管理。
Splashtop AEM 如何支持这些自主终端管理需求
如果你根据上述标准评估工具，Splashtop AEM 是一个旨在支持实时修补和通过策略驱动的自动化实现端点可见性的选项。它帮助IT团队通过集中控制台管理和修复分布式端点。
借助Splashtop AEM，IT团队可以维护最新的库存，并在所有连接的端点上保持可见性。它提供基于CVE的漏洞洞察和警报，以及自动补丁管理和补救工作流，帮助团队优先修复问题并在减少人工工作量的情况下验证结果。
Splashtop AEM 提供：
基于CVE的漏洞洞察跨端点，具有优先级和可操作的信息。
实时修补和自动化的智能部署，以减少人工操作，同时确保在设备和组之间高效推送。
硬件和软件的清单和可见性。
支持可重复、可审计工作流程的自动化和策略控制。
开始使用 Splashtop AEM
在评估自主终端管理软件时，您需要超越标签，查看其作为工作流的表现。请考虑每一步，从可见性到决策和行动再到验证，确保每一步都具有自动化、护栏和人工批准的正确组合，以保持效率和安全性。
借助 Splashtop AEM 等合适的自动化工具，您可以减少手动工作量，提高一致性，通过更快识别问题和大规模修复来缩短暴露窗口。这有助于保持IT 合规并支持远程员工，而不会增加 IT 团队的负担。
准备好根据您的清单评估 Splashtop AEM 吗？开始免费试用！