如果您仅在了解新的漏洞后安装补丁，那么您的安全性真的算是最新的吗？仅仅依靠被动修补并不构成适当的风险管理，特别是在当今分布式和自带设备的环境中。
然而，这个缺点并不意味着对你IT团队能力的指责。相反，这是一个工作流程问题，可以通过持续可见性、优先级排序和自动化来解决。
有鉴于此，让我们探讨如何从被动的补丁修复转向主动的风险管理，这种转变在实践中的表现，以及IT团队如何大规模实现这一目标。
为什么反应式修补让IT团队处于救火模式
虽然保持端点和应用程序完全修补是重要的，但反应性修补是不断地赶在漏洞前面。这意味着一旦补丁发布，IT 代理必须迅速获得批准，并部署到多个端点，导致管理大量设备的过程漫长。
虽然 补丁星期二 周期和类似的补丁发布可能有助于集中一次性发布所有补丁，但它们也可能会造成大量积压，并且每个补丁的上下文有限。这导致了紧迫感，以及缺乏策略或优先级排序的补丁部署。
话说回来，反应性修补与主动补丁管理有什么区别？反应式补丁的常见特征包括：
仅在收到警报或事件后才进行修补，而不是主动保持一切更新。
将所有漏洞视为相同，而不是优先处理最关键的补丁和漏洞。
依赖人工检查或延迟的工具，而不是实时监控和更新。
IT和安全部门之间缺乏所有权，而不是明确划分责任。
修补与风险管理之间的差距
虽然保持补丁更新对于安全、IT 合规和风险管理很重要，但这仅仅是其中的一部分，必须在您整体安全态势的更广泛背景下考虑。
补丁不等于风险降低
常见漏洞和暴露 (CVEs) 是评估风险的重要依据，但仅凭 CVE 数量是不能准确反映实际暴露情况的。IT和安全团队还需要考虑如可利用性及受影响资产的影响等因素，以正确评估风险并优先处理哪些漏洞。
时间点的可视性迅速崩溃
安全性需要持续的实时可视性，而不仅仅是时间点快照。每周、每月或（更糟糕的是）每季度扫描在现代动态环境中会失败，并且在扫描之间会产生巨大的可见性差距，从而使漏洞在未被注意的情况下持续存在。再加上无管理设备带来的风险，以及您在每个第三方应用程序中接受的额外风险，您需要持续可见性来保护您的端点和网络。
手动优先级排序无法扩展
如何评估风险和优先考虑威胁？电子表格可能不一致，而基于有限数据（或更糟的是，凭直觉）的临时判断可能极其不可靠。优先级不当不仅会让您的系统面临额外的风险，还会影响您的运营，并浪费时间在低优先级的补丁上。您需要能够根据您的策略评估和优先处理威胁的工具，以便您能够识别出最重要的威胁。
主动风险管理实际上是什么样子
如果被动修补不足，那替代方案是什么样的？主动风险管理采取积极的方法来监控和管理端点和系统，以确保它们始终受到各种威胁的保�护。
主动风险管理包括：
持续可见性 用于设备、操作系统和第三方软件，以便快速实时检测威胁。
基于风险的优先级排序，根据CVE、严重性和暴露情况计算威胁，以便IT团队可以专注于最重要的威胁。
自动化工具 减少决策疲劳和人工操作，为代理商腾出时间关注更紧迫的问题，同时快速完成任务。
反馈回路确认补救措施并减少重复问题，以便您可以验证安全性并为审计提供清晰记录。
从补丁数量转向基于风险的优先级排序
如果你准备好接受基于风险的优先级排序，第一步就是改变你的观念。与其尽快部署大量补丁，不如优先处理最关键的威胁。
基于风险的优先级排序需要通过多个角度评估漏洞，而不仅仅是严重性评分。
并非所有漏洞都需要同样的紧迫性
虽然所有漏洞都应尽早解决，但并非所有漏洞都构成相同的威胁。通用漏洞严重性评分系统 (CVSS) 是识别哪些漏洞最为关键的良好来源，但您还需要考虑漏洞被利用的可能性以及它可能对您的业务产生的影响。这将有助于优先处理漏洞，使关键漏洞得到应有的紧急处理，而不太关键的漏洞可以稍后处理。
资产上下文改变一切
漏洞所存在的资产可能和漏洞本身一样重要。如果一个闲置设备上有一个漏洞应用程序，它可能不会构成太大的威胁，尤其是与同一漏洞在关键节点上相比。您需要考虑漏洞的背景，包括设备的所有者、其使用情况和环境，以优先确定哪些端点需要立即修复。
时机比完成率更重要
不完整的修补总比没有�修补好，虽然你会想确保每个补丁都完全部署，但延迟修补会让你的系统完全暴露。确保跟踪您的修复时间（平均解决漏洞的时间），以确定您是否足够快速地解决漏洞；每当设备处于漏洞状态时，都会给网络犯罪分子一个攻击的机会。
自动化如何实现主动风险管理
自动化是主动风险管理中最有用的工具之一。自动化任务，如威胁检测和补丁部署，可以在不降低标准的情况下加快响应时间，并在各终端提供一致的安全性。
自动化使 IT 团队无需增加手动工作量或操作开销即可在终端上应用一致的控制。适当自动化的好处包括：
基于策略的修补 根据您的指南自动优先处理和部署补丁。
实时补救触发器 帮助IT和安全团队快速解决问题和漏洞。
减少对维护窗口的依赖，提供一致的、持续的监控和支持，而不是时间点的快照。
减少团队之间的人工交接，从而全面提高效率。
Splashtop AEM 在主动风险策略中的适用性
当您需要对终端和安全性进行更多的可视化和控制时，请寻找像Splashtop AEM（自主终端管理）这样的终端管理解决方案。借助 Splashtop AEM，IT 代理可以通过自动化工具保护、管理和更新整个网络的终端设备，这些工具提供持续的可见性和快速补丁管理。
Splashtop AEM 使用基于 CVE 的威胁检测自动识别风险和漏洞，并提供修复建议。当新补丁发布时，Splashtop AEM 可以自动检测并在终端上部署这些补丁，根据您公司的政策优先考虑补丁和终端。
这使得Splashtop AEM成为确保分布式和BYOD环境安全的强大工具，因为它协助IT代理完成日常任务并提供持续的威胁监控和管理。其补丁自动化功能帮助团队及时部署跨操作系统和第三方应用程序的补丁，无论他们通常是手动部署补丁、需要一个补丁管理解决方案来补充Microsoft Intune，还是想要增强他们的远程监控和管理（RMM）软件。
衡量进展超越补丁合规性
当然，补丁合规性并不是你需要跟踪的唯一指标。在衡量主动风险管理时，有几个因素需要考虑，每个因素都可能表明不同的需求或需要改进的领域。
风险管理指标包括：
修复高风险漏洞的平均时间：您能多快解决最严重的威胁？平均恢复时间越快，意味着您的策略效果越好。
减少与已知漏洞相关的重复事件：如果您不断遇到已知漏洞引发的事件，这意味着问题没有得到妥善解决。重复事故的减少表明您正在正确处理漏洞。
覆盖差距随时间变化：一旦您开始使用终端管理和自动化，覆盖差距应该会逐步减少。如果仍然存在较大差距，您可能需要重新评估您的策略。
审核和安全评估中的信心：像 Splashtop AEM 这样的端点管理软件包括报告和记录，帮助展示安全性和IT合规性。如果你正确使用它，你就会更轻松、更自信地通过审计。
主动风险管理
主动风险管理不仅仅是流程的改变；它也是一种心态的改变�。你需要重新评估如何保护和管理端点，优先处理补丁和威胁检测，然后积极从“被动”转向“主动”。
主动方法依靠可见性、优先级和自动化，以随时保持端点安全。采用类似Splashtop AEM这样的端点管理解决方案将为您提供所需的工具，以确保网络中的每个设备的安全和支持。
Splashtop AEM 为 IT 团队提供所需的工具和技术，以监控终端，主动解决问题，并减少他们的工作量。这包括：
自动修补操作系统、第三方和自定义应用程序。
AI 驱动的基于 CVE 的漏洞洞察。
可在整个网络中执行的可自定义策略框架。
硬件和软件库存跟踪和管理覆盖所有端点。
警报和补救措施，以自动解决问题，防止其发展为麻烦。
后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具而不打扰用户。
准备好接受主动风险管理了吗？立即开始免费试用Splashtop AEM：