A computer with a checkmark icon in a secure shield illustrated successful patch installation.

如何为补丁星期二做准备

Robert Pleasant
阅读时间：9分钟
已更新
为什么补丁星期二的准备工作很重要

每个月的第二个星期二，Microsoft 会发布新的补丁和更新。这个被称为补丁星期二的事件，会给IT团队带来压力，因为他们突然需要在每月发布的新更新中更新公司内部的多个端点。

然而，这种匆忙背后的真正问题并不是由补丁数量造成的。相反，这一切都是准备的问题。IT 团队知道什么是补丁星期二，也应该知道会有什么情况，但很少有人提前做好准备。

如果你发现自己每个修补星期二都在匆忙安装更新，那也不必觉得是个挑战。通过一些计划和准备，专注于可见性、优先级和执行，补丁星期二可以成为一项常规活动，而不是一种被动赶工。

让我们一起继续探索。

补丁星期二通常会出什么问题

当你告诉IT员工“补丁星期二”快要到了，他们会不安地期待吗？如果IT团队没有准备好，周二补丁日可能会出现问题，包括：

1.没有清晰的受影响设备清单

周二补丁日可能包含适用于各种Microsoft操作系统和应用程序的更新，因此，如果没有清晰、可访问的清单，IT团队可能难以确定需要更新的内容并识别受影响的终端。

2. 补丁开始得太晚

如果补丁在星期二发布，应该什么时候安装？团队往往等到发布当天才开始规划，手动审核和批准的需要可能会进一步拖延补丁更新。他们需要补丁管理和自动化工具，以尽可能快地部署更新。使用类似Splashtop AEM这样的端点管理解决方案，验证您的补丁策略和自动化规则是否已激活。

3. 第三方更新被忽视

补丁星期二专注于Microsoft操作系统和应用程序的更新，但很少有企业完全依赖Microsoft产品。不能忽视第三方应用程序；使其过时会暴露漏洞并增加额外风险。

4. 有限时间优先应对风险

当多个新补丁发布时，你如何确定优先级？补丁星期二通常包含许多没有上下文的更新，使得难以分辨哪些是小的功能改进，哪些是重要的安全补丁。IT 团队必须能够识别出哪些补丁最重要，以便优先处理和安排，从而将其暴露于高风险漏洞的风险降至最低。

实际准备好“微软补丁星期二”的含义

补丁星期二永远不应该让IT团队感到意外。这是一个固定日程的每月活动，所以准备起来相对简单。当然，“做好准备”到底意味着什么因人而异。

为补丁星期二做好准备通常意味着：

  • 准确知道哪些设备和软件会受到更新的影响。

  • 了解哪些漏洞最重要并应优先处理。

  • 在补丁发布之前，做好补丁管理和自动化准备。

  • 能够快速部署更新且无需人工操作。

  • 对终端有可见性，以确认补丁已成功安装。

在了解这些知识并准备好工具后，进入周二补丁日将更容易优先处理补丁，识别需要更新的设备，并在您的终端上进行部署。因此，补丁部署速度更快，更高效，并在整个公司中造成的干扰更少。

如何准备补丁星期二之前的几天

当补丁星期二即将到来时，是时候开始准备了。您可以通过遵循几个简单的步骤，确保您已准备好在所有端点上部署更新：

  1. 查看您的设备库存和操作系统，确定受更新影响的端点。

  2. 识别您环境中可能也需要补丁的关键软件和第三方应用程序。

  3. 使用像 Splashtop AEM 这样的端点管理解决方案，确保你的补丁策略和自动化规则处于激活状态，以便在关键更新发布时可以立即部署。

  4. 验证您的端点是否在该平台上进行正确的签到和报告。

确保清晰地向团队传达预期，以确保在补丁星期二响应时间内完成。这将有助于确保补丁在符合您公司优先规则和政策的情况下高效地部署到您的终端。

Splashtop AEM 如何帮助团队为补丁星期二做好准备

当您想要在远程端点上无缝部署补丁时，您需要一个端点管理解决方案，该解决方案能够在补丁发布后自动检测、部署和验证补丁。Splashtop AEM（自主终端管理）是一种解决方案，为企业提供他们所需的自动化和远程管理能力，以简化补丁管理。

Splashtop AEM 提供：

1. 实时设备和软件可见性

Splashtop AEM 的实时硬件和软件清单提供了关于每个终端的最新见解，包括操作系统版本、补丁状态和所有权。通过这种可见性，IT 代理可以快速识别受最新补丁影响的设备，减少猜测并加快范围确定，从而实现更高效的部署过程。

2. 基于策略的自动化，在发布日前准备完毕

IT 管理员可以在 Splashtop AEM 上设置自定义自动化规则和补丁策略，包括根据特定团队和部门的日程安排、事件或端点属性触发的规则。一旦这些规则设置完成，Splashtop AEM 可以在补丁可用时自动根据您的策略部署，而无需 IT 代理手动进行优先级排序和部署。因此，您将提前充分准备好补丁星期二，而不是在最后一刻才尝试对补丁进行优先排序。

3. 操作系统和第三方补丁的覆盖范围

许多修补解决方案仅专注于操作系统，但很少有企业在所有终端都使用相同的操作系统。此外，第三方应用程序经常需要更新和补丁，未修补会使设备容易受到攻击。另一方面，Splashtop AEM 跨操作系统工作，并包含对第三方应用程序的修补，确保在端点上的彻底修补和更广泛的修补准备。

补丁星期二当天该做什么

当补丁星期二开始时，您不需要在过程中摸索并尝试一次性部署所有内容。通过遵循几个简单的步骤，可以轻松准备顺利的补丁部署：

  1. 查看已发布的补丁和严重性信息(Splashtop 在发布日当天发布补丁星期二总结博客)

  2. 首先通过考虑严重性、可利用性和公共披露信号来识别最关键和最易被利用的漏洞。

  3. 使用带有自动补丁管理的解决方案，例如Splashtop AEM，在终端上部署补丁。

  4. 实时监控各个端点的补丁进度。

如果任何补丁未能正确安装，Splashtop AEM 的仪表盘可以让您查看每个端点，从而快速识别和解决故障。这有助于确保在所有终端上，包括远程设备上，顺利、全面地推出。

如何验证补丁部署成功

一旦补丁在你的端点上部署，验证它是否成功安装是很重要的。部署过程中总是有可能发生错误，因此进行验证很重要，以确保安全性和IT合规性

完成部署新补丁后，请务必采取一些快速步骤以确认：

  1. 确认补丁 已成功安装在设备上，使用像 Splashtop AEM 这样的解决方案来提供端点的实时可见性。

  2. 识别错过更新的端点，以便您可以正确重新安装它们。

  3. 查看报告 以符合性和审计目的，展示补丁和安全合规性。

  4. 为仍需修补的任何终端安排后续补救

避免常见的补丁星期二准备错误

话虽如此，IT 团队在补丁星期二期间可能会犯并确实犯了许多错误。虽然这些常见错误是可以理解的，但它们可能导致效率低下并减缓补丁部署，因此需要注意这些问题。

常见错误包括：

  • 等待到发布日以评估影响：补丁星期二是可以预测的；企业应该提前知道他们可以预期什么补丁。这使得组织能够提前评估影响，而不是在补丁发布后尝试弄清楚。

  • 将所有补丁视为具有相同优先级：补丁星期二的发布范围可能包括从关键安全更新到轻微性能提升。识别最关键的补丁并优先处理它们很重要，这样可以确保必要的更新首先被安装。

  • 忽略第三方应用更新：即使您的业务主要使用Windows设备，Patch Tuesday也不能涵盖所有内容。第三方应用程序不包含在 Patch Tuesday 更新中，因此使用可以检测并部署应用更新的补丁管理解决方案与 Patch Tuesday 发布同步非常重要。

  • 依赖手动跟踪或电子表格：补丁部署跟踪对于确保全面的安全性和 IT 合规性是重要的，但手动或基于电子表格的方法容易发生人为错误且耗时。相反，使用一个可以自动跟踪您在各个端点上的补丁状态的平台，以确保全面覆盖。

  • 无法验证补丁完成：错误有时可能会阻止补丁正确部署。在这些情况下，验证完整的补丁部署对于安全和审计目的都是至关重要的。

将补丁星期二转变为例行流程，使用Splashtop AEM

补丁星期二只有在您没有做好准备的时候才是个问题。通过适当的可见性、优先级和自动化，您可以有效地在端点上推出补丁，确保顺利部署和网络安全的及时更新。

当你需要安全、无缝且高效的补丁管理时，Splashtop AEM 能满足你的需求。Splashtop AEM 使企业和 IT 团队能够自动检测、下载、优先排序和部署分布式端点环境中的补丁，确保设备始终保持最新和安全。

Splashtop AEM为IT团队提供了他们需要的工具和技术，以监控端点，主动解决问题，并减少他们的工作量。这包括：

  • 自动化修补操作系统、第三方和自定义应用程序。

  • 基于CVE的漏洞洞察与AI协助的优先级排序。

  • 可在整个网络中实施的可自定义策略框架。

  • 在所有端点上进行硬件和软件的库存跟踪和管理。

  • 警报和补救措施可以自动解决问题，以防止问题变得更大。

  • 后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。

准备好让补丁星期二变得轻松愉快了吗？开始使用 Splashtop AEM 的免费试用版，让每月的补丁变得可预测：

常见问题解答

为什么要提前为补丁星期二做好准备？
补丁星期二通常会出什么问题？
IT 团队应该如何在补丁星期二优先处理补丁？
Splashtop AEM 是如何帮助团队为补丁星期二做好准备的？
IT团队如何验证补丁已成功安装？

