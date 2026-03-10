跳转到主要内容
An IT admin working at his office computer.

8大补丁管理挑战及如何克服

Robert Pleasant
阅读时间：10分钟
已更新
补丁管理不仅仅是当有更新时点击“立即更新”按钮。这是一个重要的安全流程，需要在大型终端环境中管理和验证更新，确保尽快解决漏洞。

然而，补丁管理也有其自身的挑战。虽然补丁是一个持续的过程，但IT部门用于更新的时间和可用性相对有限。随着IT团队管理越来越多的远程终端（包括BYOD设备）和应用程序的补丁数量，他们必须更加努力地满足IT合规性和审计要求。

考虑到这一点，让我们来看看 IT 团队面临的关键补丁管理挑战，克服这些挑战所需的措施，以及像 Splashtop AEM 这样的补丁管理解决方案如何帮助您实现可重复的补丁程序。

为什么补丁管理在实际环境中失效

首先，我们必须了解是什么导致了补丁管理的挑战。补丁管理需要一个可重复的程序，可以可靠地在各种操作系统和应用程序中部署更新，这意味着在许多点上可能会出现问题。

补丁管理软件必须支持多种更新，包括不同的操作系统和版本、第三方应用程序和设备类型。所有这些更新必须与用户的日程安排平衡，以避免在安装补丁时造成干扰。

同时，有几个因素可能会影响部署过程，包括网络带宽、设备正常运行时间、VPN相关限制和其他业务应用程序的限制。

除此之外，补丁管理不仅仅是在部署开始时完成的。对于许多团队来说，最困难的部分不是启动推广，而是在每个终端验证完成情况并提供安全和审计请求的凭证。

IT团队遇到的关键补丁管理挑战

确定了这一点，让我们看看 IT 团队在尝试管理其端点上的补丁时遇到的最常见（且影响最大）的挑战。虽然这些问题中的每一个都可能为补丁管理制造障碍，但只要使用合适的补丁管理工具和准备，它们都可以得到解决。

1. 太多补丁，优先级信号不足

补丁管理面临的首要挑战之一是 IT 团队必须管理的大量补丁。在补丁星期二发布期间，当有新的补丁尤其是与第三方补丁和其他更新结合时，团队可能会感到不堪重负。

这些阻碍包括：

  • 补丁管理，包括大规模补丁更新、非常规补丁修复以及第三方更新。

  • 优先级难题因不明确的可利用性、有限的背景以及多个紧急事件而变得更加严重。

  • 对“好”的标准缺乏确定性，包括基于风险的等级和根据严重性和暴露情况制定的明确的服务等级协议（SLA）。

2. 对需要修补的内容可见性不完整

IT 团队可能并不总是知道需要修补哪些内容。尽管常见漏洞和暴露（CVE）数据可以帮助识别需要修补的威胁，但跟上所有更新本身可能就是一项全职工作，特别是在大型端点环境中，跟踪每个设备可谓谈何容易。

这些阻碍包括：

  • 未知的终端、陈旧的库存和影子IT应用程序造成的常见可见性缺口。

  • 难以管理更新，因为您无法修补或证明看不见的设备的覆盖率。

  • 时间点快照仅提供终端的瞬时画面，而不是连续的硬件和软件清单。

3. 远程端点和离线网络设备会拖慢一切

远程工作已成为常态，但也可能为补丁管理带来挑战。IT 团队需要能够管理远程设备，即使它们偶尔与网络断开连接，但如果没有可靠的连接性和正常运行时间，这可能会显著延迟该过程。

这些阻碍包括：

  • 脱机设备错过补丁周期。

  • 难以管理和更新远程端点。

  • 需要重试、灵活窗口和验证的补丁工作流程，但缺少所需的工具。

4. 第三方应用程序始终是一个持续的覆盖缺口

即使操作系统补丁管理已经就绪，许多团队在第三方应用程序补丁方面仍然滞后。应用程序泛滥、打包差异和不一致的更新机制造成覆盖空白，如果更新没有一致地部署和验证，则常见软件容易暴露。

这些阻碍包括：

  • 第三方修补通常更难管理，这主要是由于打包、应用程序扩散和不一致的更新器。

  • 常见的应用程序，如浏览器、PDF工具和远程协作工具，常常被忽视。

  • 缺乏用于标准化第三方目录和自动化部署的工具。

5. 测试和补丁失败风险导致“观望”行为

测试补丁非常重要，以确保它们正常工作，但团队往往犹豫要不要进行全面测试，因为怕破坏业务应用程序或VPN客户端的问题。除此之外，测试可能需要花费时间，而IT团队通常需要尽快部署补丁以避免中断。

解决方案在于基于环的补丁部署，首先从一个小测试组开始，然后推广到更大的环。在安装程序支持的情况下，使用回滚选项。当回滚不可用时，依靠分阶段环、快速故障检测和补救措施（包括脚本）来控制影响。

6. 维护窗口和用户中断限制部署选项

在部署补丁更新时，您不希望它们打扰到工作日的正常运作。这可能导致维护时间窗口有限和部署选项受限，因为它们必须精心安排以避免中断。

常见的障碍可能包括重启、带宽限制及跨时区安排日程。不过，IT团队可以通过智能调度、重启提示和延迟（有上限）来减少中断，确保更新能够及时且方便地推出。

7. 证明补丁状态和合规报告比打补丁更难

一旦补丁被部署，你如何证明它？确保补丁在规定的时间内应用并正常工作是至关重要的，而不仅仅是“安装”上去。如果有任何例外或问题，也应该进行记录，并提供合理的理由。

维护记录和日志有助于在审核期间证明IT合规性，因此重要的是使用可以维护记录并通过可重复的报告节奏展示正确合规性的解决方案。

8. 工具分散和人工交接导致结果不一致

如果你有太多的补丁工具，那可能导致冲突、混淆和盲点。补丁管理通常分散在移动设备管理工具、各种脚本、不同操作系统和应用程序的补丁工具以及票据之间，这对于单个任务来说实在太难管理。

因此，这可能导致：

  • 互相冲突的状态视图，因为不同的工具可能显示不同的结果。

  • 由于缺乏统一的补丁管理，错过了第三方覆盖。

  • 紧急补丁发布时响应缓慢，因工具冲突导致各自优先。

减少这些挑战的实用方法

幸运的是，这些挑战都不是不可克服的。通过像 Splashtop AEM 这样具有自动补丁管理的优秀终端管理解决方案，您可以通过几个简单的步骤解决并克服这些困难。

按照以下步骤保持补丁管理简单：

  1. 保持连续的资产清单，包括设备和软件。

  2. 根据严重性、可利用性和暴露面来定义补丁等级和SLA。

  3. 标准化补丁环，从一个小型试点小组开始，然后扩展到更大范围的小组，并为最严重的漏洞维护一个关键的紧急轨道。

  4. 通过重试和清晰的失败状态自动化部署，以确保补丁正确安装和验证。

  5. 通过设置策略，在方便的时间部署更新，以控制重启行为和减少用户干扰。

  6. 自动验证安装并捕获证据以便进行审计和验证。

  7. 每周报告结果并确保例外情况已记录和处理。

请记住，这是一种可重复的操作模式，而不是一次性的清理。补丁管理是一个持续的过程，所以你应该使用一个补丁管理解决方案，该解决方案能够持续更新库存，检测更新，并根据你的策略进行部署。

Splashtop AEM 如何帮助团队实现补丁管理的运营化

你需要一个功能强大的终端管理解决方案，具备补丁管理功能，以便妥善支持和管理分布式终端环境。这就是Splashtop AEM（自主终端管理）的作用。

Splashtop AEM 提供对端点的可见性和控制，包括实时设备和软件清单、基于 CVE 的漏洞见解，以及具有验证和报告功能的自动化补丁管理。它使 IT 团队能够以多种方式克服补丁管理中的许多挑战，包括：

1. 用实时设备和软件洞察缩小可视性差距

Splashtop AEM 提供实时库存跟踪以检测设备和应用程序。这提供了准确的库存和补丁状态的清晰性，同时减少了IT团队需要担心的未知数。因此，团队可以更自信地保持所有终端更新、更可靠地进行优先级排序，并避免像影子 IT 设备这样不必要的意外。

2. 自动化修补以减少积压而不制造混乱

Splashtop AEM 的自动化补丁管理旨在高效且可靠地在各端点间部署补丁。它支持基于策略的调度和分阶段推出，具备验证和明确的成功或失败状态，以便团队可以对未按预期完成更新的端点采取措施。这有助于确保一致的结果和可靠、可重复的补丁过程。

3. 在不增加工具的情况下提高第三方补丁覆盖率

虽然许多补丁工具仅关注于操作系统，Splashtop AEM 提供全面的补丁管理，适用于操作系统和第三方应用程序。这有助于确保终端的全面覆盖，减少手动更新的次数，并降低常用应用程序中漏洞带来的风险。

4. 通过验证和报告轻松实现补丁防护

Splashtop AEM 保留所有更新和已验证补丁部署的记录，持续为审计和安全检查提供证据。这有助于确保符合监管要求，并通过提供明确、可证明的证据，使审核变得更加容易，证明终端已正确修补并保持安全。

为什么补丁管理会失败（以及如何防止失败）

补丁管理失败，当它被视为每月的任务在一个漫长的过程中一次性处理，而不是作为一个持续的、可重复的过程时。这样做可能会导致补丁过程中断、设备错过和结果不一致，进而导致不佳的、未记录的安全性和更大的暴露漏洞风险。

然而，使用像Splashtop AEM这样的强大端点管理解决方案，可以轻松地持续监控新补丁，确定其优先级，并安全地在各端点间部署补丁。这导致更少的遗漏补丁，最小的中断，更快的补丁周期，以及明确的网络安全和合规性证明。

Splashtop AEM 通过弥合三个差距来帮助解决最常见的补丁管理问题：可见性（需要补丁什么）、执行（可靠地安装补丁）和证明（验证和报告结果）。

在实践中，这意味着您可以维护准确的设备和软件清单，使用基于策略的工作流自动进行操作系统和第三方修补，使用清晰的状态跟踪完成情况，并生成符合审计要求的报告，而无需将多个工具拼接在一起。

准备好从一个地方简化补丁、验证和报告了吗？立即开始免费试用 Splashtop AEM。

