An IT worker using Splashtop AEM for automated patch management

IT 领导者如何评估自动补丁管理的投资回报率

Robert Pleasant
阅读时间：10分钟
已更新
补丁自动化是一种强大的工具，可以提高网络安全和IT效率，使IT团队无需手动更新每个设备就能保持设备更新和安全。然而，这些好处很难在预算表上显示。

那么，IT主管如何评估反映真实IT运营的补丁自动化投资回报率？我们需要超越仅在财务角度看待ROI，还要考虑自动化带来的时间节省、干扰预防以及风险降低的改善。

考虑到这一点，让我们看看补丁自动化的投资回报率，它的优势来自哪里，以及手动补丁管理的隐藏成本。

ROI 在 IT 操作中的补丁自动化中真正意味着什么

投资回报不仅仅是指增加的利润或减少的员工数量，还包括提高运营效率和减少代价高昂的中断。

补丁自动化是一个显著的时间节省器，让IT代理从手动终端补丁的繁重工作中解放出来。这段时间可以用于专注于更高价值的工作，例如帮助员工解决关键问题或其他优先项目。此外，补丁自动化减少了可能降低生产力和用户支持的中断。

此外，补丁自动化可以实现更快、更高效的补丁覆盖，减少暴露窗口，并提高整体网络安全。因此，公司内的员工将能够更高效、安全地工作，而 IT 团队将面临更少的紧急工作。

这也有助于降低商业风险并支持合规工作，因为许多行业和政府法规期望组织保持设备相对安全并及时更新。

三个最重要的补丁自动化 ROI 类别

我们可以通过检查三个不同的“领域”来衡量自动补丁管理的投资回报率（ROI）。每一个都提供了重要的效率和安全提升，为企业带来切实的价值。

投资回报桶1: 从重复补丁中回收的时间

首先，节省了时间。手动修补端点和应用程序是一个重复、耗时的过程，需要IT代理构建补丁列表、定位设备、安排更新、协调重启等。如果补丁无法安装，代理人必须花费额外的时间来修复失败并重新运行补丁部署。

补丁自动化通过调度和部署补丁到各端点，减少了遵循内部策略时的人工步骤。如果一个补丁失败，自动化工具应迅速暴露故障，并支持修复和重新部署，这样IT团队就不必逐个设备进行故障排除。这会导致更高效的补丁部署，并在发布新更新时减少紧急补丁工作。

测量什么:

  • 每周用于修补任务的时间（以IT部门为单位，不包括个人）

  • 每个修补周期的手动接触点，例如电子邮件、票据、检查表和协调会议。

  • 从“补丁发布”到“部署完成”的时间，适用于您的标准设备组。

投资回报率第二类：减少支持工单和减少最终用户干扰

您可以衡量的一个指标是补丁部署期间收到的支持票数量。受控推送可以改进测试，在问题广泛传播前检测到问题，并提供更好的故障可视性。这减少了故障的数量和修复时间，从而减少了中断和支持请求。

测量什么:

  • 与补丁相关的工单，按月或按补丁周期跟踪。

  • 因补丁失败引起的事件，计数跟踪以便您在之前和之后进行比较。

  • 解决补丁相关问题的平均时间，以便您可以看到故障是否变得更容易修复。

投资回报率分组 3：减少证明补丁状态和合规性所需的时间

补丁自动化不仅可以加速补丁过程；好的自动化还可以在审核期间更容易地证明补丁状态和 IT 合规性。如果没有自动补丁，报告可能会消耗大量时间，因为数据可能分散，必须手动收集。补丁自动化使IT能够收集他们所需的信息，而无需手动从多个地方拼接数据。

测量什么:

  • 每个月用于汇总补丁状态报告的时间， 自动化前后对比。

  • 回答“我们是否对X进行了补丁？”的时候到了，针对特定的CVE或紧急更新。

  • 准备证据所需的时间用于审核或安全审查。

手动补丁产生隐藏费用

修补的真正成本并不总是出现在你的费用报告中。人工修补会产生隐藏成本，这些成本可能会因时间和资源的浪费而导致意想不到的开支。

IT代理手动打补丁的时间是他们不能用于其他工作的时间，例如解决票据、入职新员工和管理端点请求。如果补丁未正确安装，它会导致更多的工作，代理需要尝试修复问题并重新安装补丁。

此外，修补第三方应用程序可能会增加额外的工作。许多企业使用适用于操作系统但不适用于应用程序的修补工具。这意味着代理需要专注于更多的产品和更多的补丁部署，这可能会花费更多时间。

即便是报告也可能占用宝贵的时间和资源。制作报告需要资深员工的时间，因为他们拥有自信回答问题并提供报告所需的准确和详细信息的知识和见解。通过自动补丁管理，他们可以更快地生成报告，使代理能够更好地发挥他们的专业知识。

验证投资回报率最简单的方法：运行一个30天的补丁自动化试点

如果你对补丁管理不确定，最简单的方法就是亲自尝试一下，来了解它的好处和投资回报率的提高。运行补丁管理软件的免费试用可以帮助您的IT团队了解其工作原理、实施过程，并亲身体验其带来的好处，从而决定它是否对您的组织来说值得投资。

进行自动化试点时，请记住以下建议：

1. 选择一个反映现实但保持安全的试点范围

当你进行测试运行时，你不想在整个组织中部署它，但仍然希望有一个合适的测试规模。根据您的组织规模，您可以从200到500个端点或一个业务单元开始，并包含易于管理和难以管理的设备的组合。

从那里，您可以看到与网络上的其他端点相比，在那些设备上部署补丁是多么简单。如果您需要对第三方应用程序进行补丁管理，请确保这些应用程序已包含在您正在测试的设备中。

2. 使用一页ROI记分卡定义“成功”

补丁管理的投资回报率（ROI）不是用美元来衡量的，而是通过改进来定义的，因此您需要跟踪指标以识别它们。这包括打补丁（之前和之后）所花费的时间以及您达到目标覆盖率的整体速度。

务必跟踪你的失败和成功。如果补丁没有正确安装，解决问题需要重试多少次，需要多长时间？同样，跟踪与补丁相关的票据，不仅要记录收到的数量，还要记录解决的速度。

此外，还需考虑生成IT审计报告和应对紧急补丁问题所需的时间。报告可能和补丁更新本身一样耗时，因此更快速的报告可以节省宝贵的时间。

3. 仅跟踪您无需额外工具即可捕获的内容

跟踪这些指标不应需要额外的分析工具。关于补丁任务的粗略时间记录足以跟踪时间改进，工单系统可以识别收到的与补丁相关问题标记的工单数量。

每周一条简短的说明应该足以说明每周自动化工作消除了哪些任务。只需关注这些数据并观察随时间的变化，您就能识别出自动化如何改善您的补丁管理。

在自动化补丁解决方案中需要注意什么

那么，在自动化补丁管理解决方案中，你应该寻找什么呢？有几个必备功能对于确保有效的补丁管理和部署是必要的，没有它们，您将无法获得最大化的投资回报。

在评估补丁管理软件时，请注意以下几点：

  • 自动化和调度控制：这些功能允许您管理补丁更新的部署时间，从而确保您的 IT 团队有更多的时间。

  • 分阶段发布: 以环或其他阶段部署补丁可以减少中断和故障，并在逐步推出更新的同时更容易识别和解决问题。

  • 清晰了解补丁失败和修复情况：了解补丁失败的情况和制定修复流程可以减少重复工作和工单，使问题能够被快速识别和解决。

  • 第三方补丁覆盖率： 第三方补丁覆盖率：一个好的补丁管理解决方案应该涵盖操作系统补丁和您的组织依赖的关键第三方应用程序，以便应用程序补丁不成为一个单独的手动流程。

  • 全面报告：补丁自动化工具应包含报告，以解释缺失项、缺失位置以及缺失原因。这减少了报告时间，使团队在审计期间更容易收集报告。

Splashtop AEM 如何支持补丁自动化的投资回报率

Splashtop AEM（自主终端管理）是一种AI辅助的终端管理解决方案，旨在帮助IT团队简化补丁管理并减少手动工作量。Splashtop AEM 帮助 IT 团队自动化操作系统和第三方补丁，利用 CVE 洞察来优先处理修复，并维持对终端的补丁状态和漏洞的可见性。

Splashtop AEM 通过多种方式帮助 IT 团队提高投资回报率，包括：

1. 通过自动化补丁工作流程来追回时间

使用 Splashtop AEM 的补丁自动化可轻松在大型和远程环境中部署补丁，而无需投入大量时间。这减少了IT代理必须采取的手动步骤，并有助于减少由于修补程序安装失败而导致的重复工作，使他们能够专注于更高优先级的任务。

2. 通过受控发布和更好的故障处理减少干扰

Splashtop AEM 旨在实现高效、可靠的补丁管理。它支持受控推出，以分阶段稳定更新设备，减少中断，同时提供更清晰的结果可见性，以便更快地识别和解决问题。此外，Splashtop AEM 提供对终端及其补丁状态的可见性，使问题能够快速识别和纠正。

3. 使补丁状态更容易证明

Splashtop AEM 包含详细的补丁报告，使得展示补丁状态以用于审计和安全审查变得更加容易，同时也能回答有关补丁合规性的问题。报告基于当前库存和补丁状态数据，包括哪些端点已更新，哪些正在等待更新，以及在部署期间发生了哪些问题。

IT领导者的ROI回顾

补丁管理可以带来显著的投资回报，但不应仅仅通过成本来衡量。自动补丁管理的投资回报率来源于节省的时间、减少的中断和更容易的审计证明。对于许多 IT 团队而言，这些好处可以快速累积，特别是在短期试点中得到验证后，再扩展到更多设备和应用程序中。

在部署补丁自动化软件前后测量您的指标时，您将能够清晰地看到整个测试运行过程中的改进。借助像Splashtop AEM这样解决方案，您可以节省手动管理补丁的时间，确保部署效率，并能够根据需要证明安全合规性。

准备好让补丁管理快速简单吗？立即开始免费试用 Splashtop AEM，看看它对您的终端有什么影响。

