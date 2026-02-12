审计合规性很少由于团队没有打补丁而失败。失败是因为团队无法证明哪些内容进行了修补、何时修补、修补的范围是什么以及如何处理例外情况。
在本指南中，您将学习如何通过关注明确的范围、定义的时间线、可衡量的结果、记录的例外以及随着时间推移的一致报告，来生成经得起审计审查的补丁合规性报告。
什么让补丁合规报告具备审计准备条件？
“审计准备就绪”不是一个你在季度结束时添加的标签。这是你的报告每个月都能达到的标准。一个符合审核要求的补丁合规报告应做到以下五点：
确定范围：说明包含哪些终点和应用程序，哪些被排除及其原因。
状态时间轴： 记录您正在衡量的补丁时间轴，通常基于严重性和系统类型。
显示结果： 报告部署的内容、部署时间以及是否成功、失败或仍在等待。
文件例外： 列出获得批准的例外，附上原因、批准者及审核或到期日期。
证明一致性： 使用一致的报告期并保留先前的报告，以便您可以显示随时间的趋势，而不仅仅是一个快照。
每个补丁合规报告应包含哪些核心组件？
补丁合规报告的强度取决于其背后的证据。如果关键组件缺失，审查员不得不猜测，而这通常是审计发现和内部升级的起点。
1. 报告期和范围声明
从基础开始。说明报告期间并定义范围。
包含哪些终端组（例如，员工笔记本电脑、服务器、信息亭）
哪些操作系统和环境包含在内
如果您更新第三方软件，包含哪些应用程序
未包含内容及原因
此部分可避免日后出现混淆，尤其是在由于新设备、退役端点或未签到的设备导致每月总数变化时。
2. 覆盖和可见性摘要
显示您是否对您声称要测量的环境有可见性。
预期的总端点与报告的总端点
不活跃、脱机或最近未登记的端点
期间识别的任何未管理或未知的终端
没有覆盖声明的合规百分比很容易被质疑，因为它可能只反映了您可以看到的设备子集。
3. 补丁政策和时间表
定义您用来衡量的规则。
按严重性划分的补丁时间线
根据设备类型或重要性而有所不同
任何影响时间表的审批流程
4. 按严重性和所需时间表的合规性摘要
提供一个高层次的视图，以显示时间表是否被满足。
按严重性要求在规定的时间范围内实现合规
自上一个时期以来的显著变化
始终落后的领域
如果您只报告“已修补与未修补”，您将失去最重要的合规信号：您是否按时进行了修补。
5. 缺失补丁详情
包含一个详细视图，显示确切缺失的内容。
按设备和应用程序缺少补丁
严重程度以及每个项目已过期的时间
如有可能，按所有者、部门或地点进行分组
6. 部署结果和跟进
包含有关部署期间发生的��事情的证据。
成功安装
安装失败和失败模式
待定更新和需要重启的状态
针对故障采取的补救措施
这将报告从状态快照变成了执行和控制的证明。
7. 例外和责任
如果补丁被推迟，请清楚地记录下来。
哪些设备或应用程序受到影响
为什么推迟了补丁
谁批准了例外
到期时将再次审核
在补丁未应用时有哪些缓解措施
8. 补救措施和后续步骤
总结已完成的工作和接下来将发生的事项。
在此期间完成的行动以缩小差距
最高优先级的项目仍未完成
已知阻碍的所有者和下一步措施
一致生成补丁合规性报告的最佳实践
保持随时准备接受审核的最简单方法是将报告作为每月的常规，而不是在审核季节慌乱。
一次定义范围并维持：使用一致的终端分组，并追踪总数随时间的变化。标出未管理、不活跃或未报告的设备，以防它们从数字中消失。
规范补丁时间表并进行引用：使用基于严重性的时间表，注明系统类型或关键性对时间表的任何差异，并记录批准或维护窗口如何影响时间安排。
报告结果，而不是意图：专注于实际发生的事情：成功、失败、待处理和需要重启的状态。跟踪重复故障和积压的缺失补丁，并将补救措施记录为报告周期的一部分。
限制例外的时间范围并获得批准：需要一个批准者，批准日期，过期日期和审核频率。在适用的情况下记录缓解措施。
包括第三方应用程序或说明限��制：如果第三方补丁在范围内，请报告。如果未涵盖，请明确说明并识别出最高风险的应用程序。
每月报告并保留历史记录：使用固定的节奏，并保留以前的报告，以便趋势易于展示，证据易于获取。
Splashtop AEM 如何支持审核就绪的补丁合规性报告
一旦你知道审计就绪的补丁合规报告应该包含什么，挑战就在于如何在分布式端点上始终如一地生成报告，而不依赖手动电子表格和最后一刻的数据提取。Splashtop AEM 支持此流程，通过将 补丁管理、端点可见性和大规模补救工作流结合在一起。
1. 支持通过硬件和软件可见性明确范围
审计准备报告始于了解您的责任所在。Splashtop AEM 提供硬件和软件的可见性，覆盖所有终端设备，帮助IT团队更轻松地定义范围并识别差距，例如未管理的设备、不活跃的终端或未按预期检查的系统。
2. 保持对补丁状态的持续可见性
为了可信地报告补丁合规性，您需要准确了解当前的和缺失的内容。Splashtop AEM 集中管理终端设备的补丁状态可视化，帮助团队随时监控补丁状况，而不需要依赖于一次性截图或定期的人工检查。
3. 跟踪结果并在重要的地方集中改进
当报告未考虑失败或待部署时，审计审查通常会增加。Splashtop AEM 帮助团队识别补丁部署成功的地方、失败的地方，以及需要后续操作的地方。这使得优先处理需要修正的系统，而不是将合规视为静态指标，从而更容易将报告转化为行动。
4. 通过自动化减少报告紧急任务
当补丁和可见性不一致时，报告就会变成一项紧张的清理工作。Splashtop AEM 支持基于策略的修补和自动化，因此补丁部署在整个环境中更加一致。随着时间的推移，这有助于减少偏差，并使合规性报告更可预测。
5. 将报告范围扩展到操作系统之外
补丁合规性 常常因第三方应用程序补丁的空缺而变弱。Splashtop AEM 支持跨操作系统和第三方应用程序的补丁管理，帮助团队维持更全面的补丁状态，并减少常见审计问题的来源。
如果您的目标是全年保持审计准备状态，最有效的方法是将补丁合规性报告视为日常运营的副产品。Splashtop AEM 通过增强端点可见性、减少手动补丁和实现持续监管，使这一切成为可能。
常见错误导致补丁合规报告在审核中失败
范围未说明：如果报告没有明确定义哪些端点和应用程序在范围内，结果就很容易被质疑。
依赖单一合规百分比：没有覆盖上下文、时间线、结果和例外的百分比不是可辩护的证据。
隐藏覆盖空隙： 不标出未管理的设备、不活动的终端或过时的检查会让报告看起来不完整或具有误导性。
报告意图而不是结果： “已安排”或“已批准”并不等于“成功安装”。
忽略失败与坚持: 失败是会发生的。报告应显示哪些失败了以及进行了哪些补救措施。
差劲的异常管理： 没有审批者、到期日期和审查节奏的异常常常是审计中的红色警告信号。
忽略第三方应用程序：如果报告了操作系统补丁，但第三方应用程序被排除而没有解释，报告可能看起来不完整。
仅在审计季节收集证据： 临时报告通常不一致，比每月执行更难以辩护。
免费试用Splashtop AEM
如果您想要更易于维护和辩护的补丁合规报告，Splashtop AEM 通过结合补丁管理、终端可视性和跨分布式环境的修复工作流程，帮助您随时准备迎接审计。
开始试用 Splashtop AEM，减少手动报告工作量，保持更清晰、更一致的补丁合规性证据。