有时，“自动修补”并不像它承诺的那样有效或自动地执行修补。许多组织声称自动化补丁管理，但仍然使系统未打上补丁并且易受攻击，导致安全漏洞。
补丁自动化应通过确保每个端点和应用程序保持完全修补并为最新状态来提高网络安全性并降低风险。然而，往往存在脱节：补丁自动化工具并不总是提供实时的自动补丁，导致威胁防护减弱，而不是完全的安全。
考虑到这一点，让我们来看看如何构建一个自动化补丁策略，该策略优先考虑真实威胁并确保设备接收到所需的更新，而不仅仅是安排更新。
基本自动化与基于风险的补丁之间的区别
首先，我们需要澄清一个很多人忽视的区别：基本自动化和基于风险的自动化之间的区别。
基本自动化使用设定的日程来检查更新并部署它们，而不太考虑优先级。虽然这在技术上实现了补丁自动化，但由于依赖于计划部署，补丁不能及时应用，导致终端系统在某些时候处于未保护状态。
另一方面，基于风险的自动化会自动检测新补丁，并在可用时立即部署到各个终端。它根据可利用性、严重性和暴露程度优先排序补丁，实现更快速、更智能的部署。
虽然安排补丁看起来很方便，但它并不能均匀地降低风险或确保及时保护。当新的漏洞被发现时，网络攻击者会迅速利用它们，因此公司需要在为时已晚之前更新他们的安全防护。计划补丁从发布到部署可能需�要数小时，使系统易受攻击。
攻击者通常利用延迟、第三方软件的安全漏洞和可视盲点来入侵网络并破坏设备。实时、基于风险的补丁自动化可以在攻击者利用这些漏洞之前检测到它们，但基本的自动化解决方案通常缺乏这些功能。
为什么传统的补丁策略不能降低风险
事实是，传统的补丁策略已经不再足够。虽然它们曾经在使端点保持最新状态方面有效，但现在却留下了无法降低风险的明显漏洞。
将补丁周期绑定到固定的日程而不是威胁紧急性，会导致补丁速度变慢，暴露于漏洞的时间更长。同样地，使用移动设备管理（MDM）或终端工具时，如果签到延迟过长，可能会导致它们未及时打补丁，暴露的时间超过了安全期限。
此外，第三方应用和软件也应该保持适当的更新，但许多传统解决方案缺乏对其漏洞的可见性或修补第三方应用的能力。这样会留下重大漏洞，攻击者可以利用，而IT团队却浑然不知。
同样，传统的补丁策略缺乏验证补丁是否正确安装的方法。因此，如果补丁过程出现错误，IT 团队将无法知道他们的系统仍然存在漏洞。
还有一个需要考虑的问题是常见漏洞和曝光（CVEs）。传统的补丁策略依赖于手动CVE分类来确定优先处置和修复哪些漏洞，而在企业规模扩展和分布式端点增加的情况下难以扩展。这导致补丁部署速度变慢，使关键系统和漏洞未被修补。
降低风险的补丁策略是什么样的
话虽如此，一个强大、现代的补丁策略是什么样的呢？适当的补丁管理包含几个关键要素，这些要素有助于提高补丁速度、覆盖范围和保护，包括：
持续可见��性 进入终端和应用程序，尽快识别和解决暴露的问题。
基于CVE的优先级以优先解决最关键的风险。
实时补丁部署，确保补丁能够及时且有效地部署。
基于策略的执行 以减少延迟和人为错误，确保每个漏洞都根据公司政策得到解决。
验证和报告以确认补丁是否已正确安装并保存记录以供审计和IT合规。
使用补丁管理结合这些元素，有助于确保补丁的全面和及时部署，优先处理和迅速解决最关键的漏洞，并正确安装每个补丁。鉴于企业每天面临的网络威胁不断增加，有效的补丁管理可以在维护网络安全和发生灾难性数据泄露之间起到决定性作用。
Splashtop AEM 如何实现基于风险的补丁自动化
现代威胁需要先进的自动补丁管理和威胁检测工具来对抗它们。幸运的是，有这样的解决方案：Splashtop AEM (自主终端管理)。
Splashtop AEM 帮助 IT 团队通过自动化的实时补丁和 AI 辅助的 CVE 洞察来减少暴露，加上监控和快速的补救措施，始终保护设备、操作系统和第三方应用程序。
Splashtop AEM 包括：
实时补丁，在检测到可用更新时，根据您的补丁策略快速部署，而不是依赖延迟检查。
CVE 洞察 用于识别高风险、可利用的漏洞，以便及时修复。
第三方应用程序打补丁，以使应用程序保持最新并防御常见攻击途径，例如浏览器和协作工具。
基于策略的自动化，该自动化执行补丁策略并根据��严重性和暴露情况优先进行更新。
跨平台支持使 IT 团队能够从单一控制台管理 Windows、macOS 和其他设备。
统一的仪表盘，实时显示所有端点的风险态势和补丁状态，实现全面的可见性和控制。
通过 Splashtop AEM，IT 团队可以防护分布式终端免受现代威胁。它为组织提供了所需的可见性、安全性和控制，以确保每个端点保持受保护，从而实现更好的端点保护。
一步一步：如何制定能够降低风险的补丁策略
那么，公司如何改进他们的补丁策略，以尽量减少风险，并确保所有终端、应用程序和操作系统保持最新？遵循这些步骤可以帮助提供整体的、最新的安全性和及时的补丁安装，即使在分布式环境中也是如此：
建立完整的端点可见性：使用Splashtop AEM自动清点所有设备和应用程序，以确保没有端点或软件超出您的修补范围。
揭示最具风险的漏洞：利用内置的CVE洞察来识别需要立即注意的可被利用的高影响漏洞。
按风险优先而非时间表： 根据严重性、可利用性和业务影响定义修补规则，以确保首先处理关键更新。
通过政策自动实施： 配置Splashtop AEM政策，以便在无需人工干预的情况下持续部署和实施补丁。
实时应用补丁： 立即部署操作系统和第三方更新，减少零日漏洞和关键缺陷的曝光窗口。
验证并报告修复： 使用实时仪表盘和报告来确认补丁成功�，并保持审核准备就绪的记录。
持续适应： 随着新威胁的出现和环境的变化，及时完善政策。
常见的自动化错误增加了风险
当您部署自动化解决方案时，您希望充分利用它，并确保高效地为所有端点打补丁。然而，一些常见的错误会增加风险，而不是降低它。
例如，如果没有优先级区分，自动补丁软件可能会把所有时间用于部署针对低优先级威胁的小补丁，而将更关键的更新搁置一旁。同样，依赖部署周期意味着即使发布了新的关键补丁，也要等到周期重复后才会部署。无论哪种情况，这都可能延迟关键补丁的应用，使端点暴露。
忽视第三方软件可能增加风险，因为这些应用程序会引入攻击者可以利用的新漏洞。良好的自动补丁策略必须包括第三方应用程序，以确保完整且一致的覆盖。
许多企业认为 IT 合规性和安全性是同一个目标。然而，安全合规规定代表了所有企业的基本要求，而各个公司则会有其自身的特定安全需求。如果您只是满足合规要求，那么您只是在做最低限度的工作，忽视了可能对您的业务影响最大的网络安全措施。
最后，太多组织认为自动化在没有验证的情况下也可正常运作，或者更糟的是，缺乏必要的可见性来验证它。更新安装失败的可能性总是存在，因此确保可见性以确保每个补丁正确安装是至关重要的。
幸运的是，这些问题都可以通过 Splashtop AEM 解决。使用Splashtop AEM，您可以根据策略和威胁级别建立补丁规则和优先级，自动更新操作系统和第三方应用程序，保持合规性和安全性，并获得对每次更新的可见性。这有助于确保您的终端设备具有整体的、实时的和可靠的安全性。
谁从基于风险的补丁自动化中获益最多
实施基于风险的补丁自动化可以帮助各种公司和团队，包括：
管理远程和混合环境的IT团队可以自动修补和更新远程端点。
使用 Intune 或 MDM 工具并且有延迟补丁周期的组织可以通过立即部署关键更新来降低安全风险。
注重安全的团队可以通过及时解决漏洞并保持强大的网络安全态势来减少攻击面。
需要证明修复的合规驱动型组织可以跟踪其补丁状态并展示合规性。
管理补丁和多个客户风险的托管服务提供商 (MSPs) 可以自动更新客户之间的补丁，而无需手动管理每一个补丁。
当然，这些例子远非全面。虽然这些是一些关键的使用案例，但任何需要维护和保护多个端点的组织都可以从自动化补丁解决方案（如 Splashtop AEM）提供的补丁便利和安全性中受益。
自动化应减少风险，而不仅仅是节省时间
自动化是快速、高效补丁管理的强大工具，但它应不仅限于节省时间。正确的自动化可以也应该减少风险并提高安全性，但只有在构建时优先考虑威胁和实时补救时才能实现。
借助 Splashtop AEM，您可以自动检测、测试、优先级排序和部署补丁到分布式终端，通过基于策略的规则进行管理。这提高了整个工作环境的IT合规性和网络安全，同时减轻了IT团队的负担，并提供了对每个端点的可见性和清晰的审计记录。
Splashtop AEM为IT团队提供了他们需要的工具和技术，以监控端点，主动解决问题，并减少他们的工作量。这包括：
操作系统、第三方和自定义应用程序的自动补丁。
基于CVE的AI驱动漏洞洞察。
可在整个网络中强制执行的自定义策略框架。
在所有终端进行硬件和软件的库存跟踪和管理。
警报和补救措施可以自动解决问题，防止它们演变为更大的麻烦。
后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
Splashtop AEM 使您能够为网络中的终端和应用程序实现现代化的基于风险的补丁策略。今天就试用免费试用版，看看实质性风险降低能带来的不同：