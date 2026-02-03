为什么第三方软件是主要目标
当攻击者寻找系统或网络中的漏洞时，第三方软件通常是他们首先查看的地方。大多数成功的攻击不需要依赖高级零日漏洞或复杂的代码破解，当他们可以针对常见第三方软件中的已知漏洞时。
像浏览器、协作工具和文档阅读器这样的常见应用程序经常成为攻击者的目标，并被用作入口点，因此保持它们的补丁更新和安全性与任何其他安全更新同样重要。然而，许多补丁工具只关注操作系统和设备，导致这些应用程序容易受到攻击。
考虑到这一点，让我们探讨攻击者如何利用未修补的第三方软件，以及IT团队如何在他们造成任何损害之前阻止他们。从那里开始，攻击者是否能在补丁部署之前利用漏洞就成了一场竞赛。
什么算作第三方软件
在此上下文中，我们将把所有非操作系统软件称为第三方软件或应用程序。这包括那些常见到以至于人们甚至不认为它们是“第三方”的程序和应用程序，因此虽然小众工具也可能符合条件，但它们并不是攻击者主要寻找的目标。
常见的第三方软件目标包括：
浏览器和浏览器组件，例如 Chrome、Firefox 和 Safari。
协作和会议工具，例如 Slack、Confluence 等。
PDF阅读器和文档查看器，包括Preview和Adobe Acrobat。
压缩工具和文件实用工具，如WinZip和WinRAR。
开发者运行时和框架，包括 Java、.NET 和 Node.js。
媒体播放器和插件，例如 iTunes、Windows Media Player 和 VLC。
为什么攻击者更喜欢第三方软件
那么，是什么让这些第三方应用程序成为如此诱人的目标呢？有几个因素使它们成为常见的攻击向量，包括：
1. 广泛安装
这些第三方应用程序很常见，并且安装在组织中的几乎每个终端上，跨多个公司。如果攻击者利用软件漏洞，他们可以访问多个组织的大量设备，提供许多容易的目标。
2. 较慢的补丁采用
与操作系统补丁相比，第三方软件更新通常会被延迟或忽视。尽管公司可能会迅速修补零日漏洞，但较小的补丁更新经常被推迟，这为攻击者提供了更多时间和机会来利用软件漏洞并发动攻击。
3. 所有权不一致
你知道谁负责你们公司第三方补丁的更新吗？是用户吗？IT 团队？甚至是否有任何补丁策略？对于许多组织来说，责任不明确，导致第三方补丁管理无人负责，最终导致应用程序长时间未打补丁。
攻击者如何利用未修补的第三方软件
一旦攻击者发现未打补丁的第三方应用程序，他们可以通过多种方式进行攻击和利用。虽然方法和细节会因软件和漏洞而异，但企业、安全团队和员工必须了解一些常见的方法。
1. 利用已知漏洞
当一个常见漏洞和曝光（CVE）被发现时，网络攻击者会和安全团队一样快速了解到它。从那时起，这就变成了补丁部署和利用�之间的竞争，很多情况下攻击者成功只是因为补丁被延迟，而不是因为没有可用的修复。
2. 网络钓鱼和恶意文件传送
网络钓鱼和恶意文件是常见的攻击方式。这些通过发送受感染的电子邮件附件或链接给员工，攻击者只需一个粗心的员工打开其中一个，就能借此入侵和妥协整个网络。员工必须了解如何防止网络钓鱼并接受网络安全最佳实践培训，以避免和报告这些攻击。
3. Drive-By 下载和被入侵的网站
过时的浏览器和插件可能使设备易受来自受损网站的无声攻击。在这些情况下，恶意软件可能会在员工不知情的情况下安装到他们的设备上，为攻击者提供了一个入侵点。
4. 权限升级和横向移动
一旦第三方应用程序被攻破，它可以为攻击者提供更深入访问设备、账户和公司网络的途径。如果访问控制和特权边界薄弱或执行不一致，攻击者可能会利用被破坏的凭据横向移动于系统和应用程序之间。
为何这些攻击如此有效
虽然任何网络攻击如果突破防线都会造成损害，但未打补丁的第三方应用程序通常是攻击者的主要目标。由于多种因素，这些攻击对攻击者来说更容易实施，并对公司来说更加危险，因此它们可能特别有效。
这些攻击之所以有效的原因包括：
漏洞已知晓并记录在案，因此攻击者已经知道寻找什么以及如何进行攻击。
漏洞利用一旦被发布后，所需技巧不复杂，因此攻击者无需想出新的方法。
许多端点设备数周或数月未打补丁�，给攻击者提供了充裕的时间发动攻击。
传统防御假设补丁已经完成，因此公司可能在不知不觉中将软件置于未打补丁的状态。
检测通常是在损害发生后进行的，所以当公司发现自己受到攻击时，已经为时已晚。
攻击者利用的可见性差距
当攻击者发动攻击时，他们会寻找可以利用的漏洞和安全缺口。如果他们能找到一个监督和可见性最小的目标，他们就有更多的自由去渗透网络、窃取数据，并对公司造成损害。
如果您对第三方软件没有可见性，黑客就可以通过这些软件侵入您的网络，很少有机会在早期被检测到，并且往往在损害已经发生之后才会出现响应延迟。常见的可见性差距包括：
1. 缺乏第三方软件清单
IT 团队无法保护他们不知道存在的软件。当员工在没有IT部门知晓的情况下在工作设备上安装软件时，他们可能会通过使用未受保护、未监控的应用程序造成安全风险。攻击者可以利用该软件中的漏洞，通过IT团队甚至不知道需要保护的软件来危害系统。
2. 无法实时查看补丁状态
许多公司依靠特定时间的扫描来监控他们的软件和网络。然而，这些扫描仅提供特定时间点的快照，容易错过暴露窗口或异常活动。实时洞察软件清单和补丁状态对于减少暴露时间窗口以及在识别风险后迅速做出响应至关重要。
3. 手动修补不能扩展
依赖人工补丁不可靠且容易出现人为错误。当员工或IT代理必须自己安装软件补丁时，可能会很耗时，或者他们可能不小心错过更新。如果没有自动化补丁管理，很难确保所有端点的软件都得到正确修��补，导致端点容易受到攻击。
Splashtop AEM 如何帮助防止第三方软件漏洞利用
幸运的是，利用正确的工具和解决方案可以防止第三方软件漏洞的利用。Splashtop AEM (自主终端管理) 就是这样的解决方案，为各类规模的企业提供可见性、受支持操作系统和第三方应用程序的自动更新，以及基于CVE的漏洞洞察。
Splashtop AEM使管理员和IT团队能够监控和管理跨远程环境的多个终端，并提供多种功能来保护远程设备，包括：
1. 持续监控已安装软件
Splashtop AEM 维护第三方应用程序的实时库存，包括它们的版本和补丁状态，使IT团队能够轻松监控和更新所有软件。
2. CVE 识别和风险背景
通过Splashtop AEM的基于CVE的洞察，IT团队可以更好地了解其漏洞和风险，从而优先考虑最重要的威胁，并将安全努力集中在最需要的地方。
3. 自动第三方补丁
Splashtop AEM 的自动补丁管理解决方案适用于所有端点，涵盖操作系统和第三方应用，帮助快速高效地关闭曝光窗口，无需人工参与。
4. 集中报告和验证
Splashtop AEM 提供对每个端点的可见性，包括补丁状态验证。这包括所有端点的集中报告，提供清晰的报告以显示补丁状态并确认修复。
逐步指南：降低未打补丁的第三方软件带来的风险
要降低未打补丁软件带来的�安全风险，保持终端和应用程序已打补丁是很简单的。按照这些步骤，您就能使您的终端保持更新和保护：
使用 Splashtop AEM 的实时清单，识别安装在您终端节点上的第三方软件。
使用 Splashtop AEM 的基于 CVE 的洞察识别已知漏洞。
根据可利用性、暴露度和业务影响来定义您的修补程序策略和优先级。
在 Splashtop AEM 中设置实时补丁自动化，以自动部署更新。
从那里，您需要监控您的补丁状态，以验证它们是否正确安装，并解决异常情况。随着新漏洞的出现，您可以随时完善您的策略，以确保您的端点保持受保护状态。
安全与合规影响
一旦确保您的第三方应用程序得到适当的修补和保护，您将开始看到多个好处。适当的补丁不仅可以提高网络安全性并加强整体安全立场，还通过改善证据、可见性和可重复性，帮助支持审计准备和持续的合规性工作。
使用 Splashtop AEM 进行第三方软件补丁更新的积极效果包括：
更小、更受控的攻击面，因为最新的安全性会最大限度地减少攻击者可以利用的漏洞。
更快的已知漏洞补救，因为自动补丁管理可以快速部署补丁来解决这些问题。
由于应用程序的安全性提高，成功的网络钓鱼攻击变少了。
更强的审计准备，多亏了Splashtop AEM的可见性和报告功能。
减少的事件响应工作负担，因为适当修补的应用程序会导致更少的安全事件。
避免常见错误
尽管如此，当然在制定补丁政策时，人们还是会犯一些错误。这些失误可能出于良好的意图，但仍然会导致安全漏洞增加和安全性减弱。
常见错误包括：
仅关注操作系统补丁会导致应用程序和软件过时且易受攻击，使其成为攻击者容易攻击的目标。
将第三方更新视为可选会导致公司错过重要的安全更新，从而为攻击者提供容易的入口。
依赖用户更新软件不可靠且容易出错，因为用户常常会拖延打补丁，直到为时已晚。
使用定期扫描而不是持续可见性，会为攻击者创造不被注意的攻击机会，而安全团队无法及时响应，直到为时已晚。
假设漏洞扫描器等于修复 是一个重大谬误；扫描识别漏洞，但 IT 团队仍需进行修复。
已知漏洞是可预防的攻击
如果你知道存在漏洞，那么无论是影响你的操作系统、软件还是其他应用程序，都需要尽快解决。大多数第三方软件漏洞利用成功是因为补丁延迟，因此，暴露漏洞无异于邀请攻击者入侵。
幸运的是，通过正确的可见性、优先排序和自动化，你可以在网络攻击开始之前阻止它们。Splashtop AEM 是一款强大且实用的工具，可通过操作系统和第三方应用程序的实时补丁管理自动检测和解决漏洞，因此您可以保护端点，而不必在每个端点上投入 IT 资源和时间。
Splashtop AEM 为 IT 团队提供了所需的工具和技术，以监控终端、主动解决问题并减少他们的工作量。这包括：
自动化修补操作系统、第三方和自定义应用程序。
AI辅助的基于CVE的漏洞洞察
可在整个网络中实施的可自定义策略框架。
在所有端点上进行硬件和软件的库存跟踪和管理。
警报和补救措施可以自动解决问题，以防止问题变得更大。
后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
准备好使用实时补丁管理来保护您的端点和应用程序吗？立即开始使用Splashtop AEM，看看它有多简单：