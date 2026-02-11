跳转到主要内容
Laptop with checkmarks and shield

如何减少补丁积压

Robert Pleasant
阅读时间：10分钟
已更新
为什么补丁积压不断增加

你是否有一堆等待安装的补丁？如果是这样，不要太过自责，因为即使是在运作良好的IT团队中，这也可能发生。由于应用程序和操作系统的补丁数量庞大，需要管理的多个远程端点，以及有限的自动化工具，很容易导致补丁堆积。

解决方案并不只是雇佣更多的IT员工。这不仅可能迅速变得昂贵，而且还未能解决积压问题的实际原因。相反，IT团队应使用自动化、可见性和优先级化来系统地减少他们的补丁积压。

考虑到这一点，让我们探讨补丁积压如何增长，以及 IT 团队如何通过自动化、可见性和像 Splashtop AEM 这样的工具来解决这些问题。

是什么导致现代环境中的补丁积压

在我们能够解决补丁积压问题之前，我们必须了解其原因。多种因素可能导致积压，包括：

1. 补丁太多，时间太少

补丁的数量不容忽视。当操作系统和应用程序更新不断出现时，尤其是当多个第三方应用程序需要补丁时，它们可能会迅速堆积。因此，优先安排和计划更新至关重要。

2. 手动和半自动流程

打补丁并不像按下按钮然后安装补丁那么快速和容易。手动和半自动的补丁流程需要审批、脚本以及偶尔的补丁错误修复，这些都可能减缓过程并导致积压增加。

3. 远程和脱机设备

设备需要在线并连接以接收新补丁。如果终端脱机或很少检查，它们的更新将会滞后，一旦重新上线，将会有更多的补丁需要安装。

4. 将所有补丁视为同等重要

有些补丁比其他补丁更重要。例如，修复严重漏洞的补丁应优先于包含小性能更新的补丁，然而，如果没有适当的工具来优先处理补丁，它们可能会被视为同等重要。这种优先级缺失可能导致关键更新停留在积压待办中，而不是及时安装。

为什么雇佣更多员工不能解决问题

有人可能会问：如果问题在于更新积压，为什么企业不能聘请IT代理专注于部署它们呢？

虽然增加IT代理可能会有所帮助，但这并没有解决问题的根源，甚至可能引入新的困难，包括：

  1. 新员工的入职需要时间，因此在新代理接受培训并熟悉工作流程期间，积压的工作将继续增加。

  2. 补丁数量增长的速度比员工数量快，这意味着几乎不可能雇佣足够的代理来满足需求。

  3. 手动流程仍然限制吞吐量，因此无论人员配备水平如何，部署仍会延迟。

  4. 当人员配置稳定时，积压问题将会再次出现，开始整个循环。

究竟是什么减少了补丁积压

那么如果人员配备不是解决方案，那是什么呢？有很多方法可以减少补丁积压，所有这些方法都涉及到针对积累的原因。

减少补丁积压的方法包括：

  1. 自动化流程无需人工审批循环，省去手动检查和批准每个补丁的需要。

  2. 事件驱动的补丁执行而不是延迟签到，因此设备可以在更新可用并满足策略条件时立即接收更新，而无需等待长时间的签到间隔。

  3. 根据风险和暴露情况进行明确定级，优先部署最关键的补丁。

  4. 可见性以了解哪些已打补丁、待定或失败，以便 IT 团队确保正确执行并解决任何失败的安装。

  5. 更少的工具和更少的交接，以保持流程的简化和高效。

Splashtop AEM如何帮助消除补丁积压

如果您想要保持设备更新并消除补丁积压，您需要一个补丁管理解决方案，可以高效地对补丁进行优先排序并部署到您的端点。这将我们引向Splashtop AEM（自动化端点管理），它可以通过智能自动化和自动补丁管理简化IT运营。

Splashtop AEM 可以自动检测新补丁，根据定义的策略进行优先级排序，并在满足条件时在终端上部署。这提供：

1. 即时修补而非计划周期

当设备依赖设定周期进行补丁更新时，它们可能会在长时间内不安装新更新，或者在离线时错过补丁周期。Splashtop AEM 支持实时补丁执行，允许在终端可用且策略条件满足时立即部署补丁，而无需等待固定的计划窗口。

2. 基于策略的大规模自动化

缺乏优先级可能会导致重要补丁的延迟，而不必要的补丁却被优先修复，但使用Splashtop AEM，您可以设定自己的优先级规则。Splashtop AEM 不仅可以自动在端点上部署补丁，还会遵循您的优先级规则，确保每次都能优先应用最重要的补丁。

3. 第三方应用程序覆盖范围

太多的补丁解决方案只专注于操作系统，忽视了应用程序，使它们无法获得急需的更新。这导致了补丁积压，因为应用程序和其他第三方软件无法自动接收所需的更新。Splashtop AEM 通过支持 Windows 和 MacOS 应用程序的操作系统更新及第三方应用程序补丁来弥补这一空白。

4. 集中化的可视性和报告

缺乏报告和可见性会使确保补丁正确安装变得困难。Splashtop AEM 提供对终端补丁状态的集中可见性，并提供支持审计准备和合规证据要求的报告。如果补丁未能正确安装，IT 代理可以查看并重新安装。

逐步指南：正确减少补丁积压

减少补丁积压不必是一场斗争，也不需要额外的人员。如果你想更好地管理你的补丁并减少积压，可以通过几个简单的步骤来实现：

  1. 审核您当前的补丁积压并按严重性分类，以便您可以优先考虑更新需求。

  2. 在 Splashtop AEM 中根据您的需求和法规配置策略，确保优先管理关键和高风险更新。

  3. 启用远程端点的实时补丁执行功能，以便设备在联机并满足策略要求时即可部署更新。

从那里，您可以监控您的进度，确保补丁正确部署，并根据需要处理例外情况。还建议您查看待办事项，以识别任何趋势，并根据需要完善您的策略。这有助于确保在终端之间无缝地自动部署补丁，从而高效地处理您的积压任务。

防止补丁积压问题再次出现

减少积压只是问题的一部分；剩下的就是防止它再次增长。Splashtop AEM的自动补丁管理帮助IT团队更一致地部署补丁，并减少积压返回的风险。

Splashtop AEM 通过以下方式防止补丁积压的增加：

持续优先

当你有多个补丁需要部署时，重要的是首先推出最关键的补丁。Splashtop AEM 利用基于CVE（公共漏洞披露）的洞察和严重性数据帮助优先处理补丁，减少暴露窗口，并支持持续的合规性工作。

基于异常的管理

有时候自动化会失败，这时需要人工介入。使用Splashtop AEM，代理可以在需要时直接管理这些例外情况，而无需手动管理和批准每个补丁。这样做有助于代理确保补丁程序正确部署，并解决异常，无需手动管理每个更新。

持续可见性

当能见度降低时，积压工作可能会增加。Splashtop AEM 提供对补丁状态和队列的可见性，使 IT 团队能够监控和管理其积压和补丁。如果积压开始增加，代理可以看到并开始部署更新，以及识别失败的补丁或需要更新的单个设备。

安全性和合规性优势

考虑到补丁管理和减少补丁积压所需的工作量，有些人可能会怀疑这是否值得努力。然而，保持补丁合规性和低积压有许多好处，包括网络安全和IT合规性：

  • 更快地补救高风险漏洞：Splashtop AEM 的自动化补丁管理有助于确保重要补丁及时部署，而不是在积压中等待，从而缩短补救时间。

  • 减少暴露窗口：漏洞修补得越快，设备暴露的时间就越少。自动化补丁管理通过加速补丁部署减少暴露窗口，帮助组织维持更强的安全态势并提供合规性证据。

  • 提高审计准备度：当你进行安全和IT合规性审计时，他们会检查的一件事就是你的补丁状态。Splashtop AEM 的自动补丁管理可以帮助保持您的终端完全修补和更新，因此即使在突击审计期间，您也可以证明合规性。

  • 降低 IT 团队的运维压力：不间断地检查更新、批准补丁以及在各个设备上手动安装它们，可能对 IT 团队来说是个主要的压力来源和时间消耗。使用Splashtop AEM的补丁自动化减轻了代理的负担，使他们能够专注于更紧迫的任务，并消除了一种压力来源。

要避免的常见错误

减少补丁积压很重要，但试图仓促处理或没有计划地处理积压是在自找麻烦。当你想要管理你的待办事项时，你需要留意几个常见的错误。

常见错误包括：

  • 尝试手动清除积压 是一个耗时的过程，它缺乏自动化补丁管理的优先级、自动化和效率。

  • 无优先化的自动化会导致关键补丁被忽视，而次要的、非必要的补丁反而优先安装。

  • 忽视第三方软件更新会使设备变得脆弱，因为第三方应用通常是常见的攻击途径，并且它们通常有自己的关键安全补丁。

  • 依赖较长的签到间隔会导致设备在未打补丁时出现较长时间的漏洞，并在签到时积压更多的待处理事项。

  • 专注于衡量努力而非结果 是关注错误的指标，假设努力和结果之间存在相关性，而不是考虑补丁是否被正确并及时地安装。

更少的积压，更好的安全性

补丁积压不是人员的问题，而是您使用的系统的问题。当你依赖于缓慢的补丁签到周期和手动补丁时，你的积压工作会不断增加，同时缺乏跟上新补丁的速度。

IT 团队需要自动化、可见性和实时执行，以彻底减少补丁积压。使用合适的补丁管理软件，可以轻松检测、批准、优先排序并部署补丁到远程环境，无需雇用额外的IT人员。

Splashtop AEM 帮助您快速、有效地管理补丁，所需的人力最少，允许 IT 团队保护端点并减少积压工作，而无需额外的人手。它为 IT 团队提供了所需的工具和技术，以便监控端点、主动解决问题并减少他们的工作量，包括：

  • 操作系统、第三方和自定义应用程序的自动补丁。

  • AI 驱动的基于 CVE 的漏洞洞察。

  • 可在整个网络中执行的可自定义策略框架。

  • 硬件和软件库存跟踪和管理覆盖所有端点。

  • 警报和补救措施，以自动解决问题，防止其发展为麻烦。

  • 后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具而不打扰用户。

准备好在不增加人手的情况下减少补丁积压吗？亲身体验Splashtop AEM，享受免费试用。

