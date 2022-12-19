最好的RemotePC替代品

了解为什么Splashtop是最佳的RemotePC替代产品
RemotePC
在美国和欧洲设立真人销售和支持团队
文件传输（包括拖放）
聊天（会话中和会话外）
*仅在会话期间可用
远程打印
多对多监视器
会话录制
通过网络链接共享桌面
通过共享链接进行安全+轻松部署
三名用户可同时远程登录同一台电脑（需要三个许可证）
远程重启
仅 Enterprise 方案支持
电脑分组
仅 Enterprise 方案支持
用户分组
组权限
仅 Enterprise 方案支持
团队的用户管理功能
仅 Enterprise 方案支持
256位AES加密/两步验证/设备认证
远程黑屏功能
*Windows 10上不可用
用户选择Splashtop时怎么说
上个月我尝试了几种远程访问方案，Splashtop 最符合我们的需求。感谢 Splashtop 团队提供这么好用的软件，功能实用、价格实惠。我想找到值得信赖的产品和公司，Splashtop 的解决方案非常可靠——继续努力。
达里尔·柯林斯
快速、简单和安全的远程访问
Splashtop 是一款高性能远程访问工具，可以随时随地轻松实现远程访问。非常适用于居家办公，可以帮助学生远程访问学校实验室。
通过笔记本、平板电脑或智能手机访问远程电脑，就像面对面一样。我们的远程连接速度快、具有高清质量，允许用户轻松远程访问应用、编辑文件、观看视频或完成任何其他工作。Splashtop 受到全球3000万用户的信赖，已建立远程会话超过8亿次，而且还会持续增长，点击此处了解原因以及更多有关 Splashtop Remote Access 的信息。