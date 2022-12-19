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最好的RemotePC替代品

Splashtop 更简单易用，运行速度更快，具备更多重要功能，目前用户已经超过3000万。

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Splashtop Remote Access Pro

RemotePC

在美国和欧洲设立真人销售和支持团队

文件传输（包括拖放）

聊天（会话中和会话外）

*仅在会话期间可用

远程打印

多对多监视器

会话录制

通过网络链接共享桌面

通过共享链接进行安全+轻松部署

三名用户可同时远程登录同一台电脑（需要三个许可证）

远程重启

仅 Enterprise 方案支持

电脑分组

仅 Enterprise 方案支持

用户分组

组权限

仅 Enterprise 方案支持

团队的用户管理功能

仅 Enterprise 方案支持

256位AES加密/两步验证/设备认证

远程黑屏功能

*Windows 10上不可用


Splashtop 远程访问

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用户选择Splashtop时怎么说

上个月我尝试了几种远程访问方案，Splashtop 最符合我们的需求。感谢 Splashtop 团队提供这么好用的软件，功能实用、价格实惠。我想找到值得信赖的产品和公司，Splashtop 的解决方案非常可靠——继续努力。

达里尔·柯林斯

快速、简单和安全的远程访问

Splashtop 是一款高性能远程访问工具，可以随时随地轻松实现远程访问。非常适用于居家办公，可以帮助学生远程访问学校实验室。

通过笔记本、平板电脑或智能手机访问远程电脑，就像面对面一样。我们的远程连接速度快、具有高清质量，允许用户轻松远程访问应用、编辑文件、观看视频或完成任何其他工作。Splashtop 受到全球3000万用户的信赖，已建立远程会话超过8亿次，而且还会持续增长，点击此处了解原因以及更多有关 Splashtop Remote Access 的信息。

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