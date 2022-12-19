最好的RemotePC替代品

了解为什么Splashtop是最佳的RemotePC替代产品
RemotePC
在美国和欧洲设立真人销售和支持团队
文件传输（包括拖放）
聊天（会话中和会话外）
*仅在会话期间可用
远程打印
多对多监视器
会话录制
通过网络链接共享桌面
通过共享链接进行安全+轻松部署
两个用户可以同时远程访问同一台电脑（需两个许可）
远程重启
仅 Enterprise 方案支持
电脑分组
仅 Enterprise 方案支持
用户分组
组权限
仅 Enterprise 方案支持
团队的用户管理功能
仅 Enterprise 方案支持
256位AES加密/两步验证/设备认证
远程黑屏功能
*Windows 10上不可用
用户选择Splashtop时怎么说
“在过去的一个月中，我一直在尝试几种远程访问选项，而 Splashtop 一直是满足我们需求的最佳选择。 Splashtop 团队以出色的价格，实惠的价格提供了实用的选项，为 Splashtop 团队提供了荣誉。我需要一个我可以信赖和信赖的产品和公司，并且您的解决方案一直坚如磐石 – 继续努力。”
Darryl Collins
快速、简单和安全的远程访问
Splashtop Business Access 是一款高性能远程桌面工具，适合那些希望通过简单的解决方案随时随地访问其计算机的用户。非常适用于员工居家办公，帮助远程学习的学生访问学校实验室的计算机。
使用你的笔记本电脑、平板电脑或智能手机来访问你的远程计算机，就像你就在它面前一样。 使用你的应用程序，编辑文件，观看视频，并通过我们的快速连接轻松地执行任何任务，为你提供高清质量。 了解更多关于 Splashtop Business Access ，并发现为什么超过3000万人信任Splashtop，超过5亿次会话，并且还在不断增加。