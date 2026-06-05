TrustRadius Insights：为什么 Splashtop 在用户评论中胜过 TeamViewer

Splashtop 和 TeamViewer 一直是远程访问软件领域的两个重要解决方案。尽管双方都宣称具备一系列功能和优势，但了解用户的实际体验至关重要。为了客观地比较这两个工具，我们仔细研究了 TrustRadius 上的用户评论，涵盖从定价到用户体验的各个方面。我们将发布以用户为导向的见解，便于确定哪个软件能真正满足现代企业的需求。立即加入我们吧！
Splashtop和TeamViewer对比：TrustRadius用户对定价、可靠性和功能有何看法
1、定价
“我们曾经使用 TeamViewer，改用其他软件的主要是因为 TeamViewer 每月费用高得离谱。”
这种观点与许多改用 Splashtop 的用户的观点不谋而合。Splashtop 的定价极具竞争力，这是非常重要的决定因素，从而使得 Splashtop 成为许多企业的首选远程方案，而非 TeamViewer。
“TeamViewer 每年的成本太高了，一年的费用相当于订购 Splashtop 25年的费用，但仍然处于领先地位，”一位用户建议道。
很大一部分用户对 TeamViewer 的定价模式表示不满，特别是新冠疫情期间突然涨价。突然涨价导致许多人开始寻求更经济实惠的替代方案，这就让 Splashtop 有了用武之地。许多用户对 Splashtop 极具竞争力的价格感到欣慰，常常形容它是历经 TeamViewer“天价之争”后的一股清流。
有用户指出：“首先，Splashtop 是市场上性价比最高的远程软件。改用 Splashtop Enterprise 之前，我用的是 TeamViewer，Splashtop Enterprise 为我们公司省了很多钱。”
但可负担性并不是 Splashtop 的唯一卖点。用户经常强调，Splashtop 虽然成本低，但决不会在功能范围或质量上妥协。“Splashtop Enterprise 为我们公司省了很多钱”、比 TeamViewer 等价格比较贵的远程软件“性能更好”之类的用户评论使得 Splashtop 成为更具成本效益、更加可靠的选择。
一些用户还遇到了 TeamViewer 订购服务问题，体现了透明、对用户友好的计费规则的重要性。 有用户指出：“TeamViewer 不能关闭自动续订功能，最后我不得不让银行参与进来。这是一次非常糟糕的经历。”
总之，详细的用户评论体现了这样一种普遍观点：Splashtop 的解决方案价格合理且功能丰富，说明高质量并不一定要花大价钱。在比较 Splashtop 与 TeamViewer 的过程中，至少在性价比方面，Splashtop 具有明显的优势。
2、性能和可靠性
在性能和可靠性方面，TrustRadius 评论体现了 Splashtop 与其竞争对手（尤其是 TeamViewer）之间的一些显著差异。许多用户强调了 Splashtop 的稳定性能，有用户指出“远程连接到客户端非常稳定，就像在远程电脑前一样。”这一点印证了 Splashtop 能提供稳定可靠连接的承诺。
用户评论中经常提到连接质量和缩短延迟时间，进一步证明了 Splashtop 声称的卓越性能。正如一位用户所说，“如果可能的话，Splashtop 的延迟时间更短。减少的延迟可确保远程操作更流畅，这对于需要精确性和及时响应的任务至关重要。
相比之下，TeamViewer 的一些用户评价并不是很理想。用户指出的主要问题是，TeamViewer 经常在没有任何明显原因��的情况下断开连接。有用户分享了自己的经历，他说：“TeamViewer 会无缘无故地断开连接，根本无法居家办公，我不得不到办公室。这种不可预测的连接中断不仅会阻碍工作，还会破坏人们对工具可靠性的信任。
3、易于使用和设置
Splashtop 在用户友好性和设置过程方面非常出色。许多用户发现 Splashtop 比 TeamViewer 更加简单直观。 一些评论明确提到了 Splashtop 界面导航的简单便利。有用户评论说：“Splashtop 非常合理，确实比 TeamViewer 更简单易用，无需用户执行任何操作，我自己就能连接。
Splashtop 的简便性不仅限于用户界面，还包括整体的用户体验。还有用户对简单的登录过程表示赞赏，他说：“我们从 TeamViewer 切换到 Splashtop，因为 Splashtop 能轻松切换远程桌面，并且登录过程更加合理。
相反，TeamViewer 却在这一方面受到了批评。一些用户在尝试登录时遇到了阻碍。其中一条用户评论写道：“除此之外，TeamViewer 的功能大致相同，每次登录都有问题，而且还必须不断联系客户才能获取访问权限。而使用 Splashtop 时从来没有遇到过这类问题。
对于第一次设置远程访问的用户来说，Splashtop 的设置过程非常简单。有用户评论写道：“Splashtop 是我的救命稻草，简单易用。登录后就能选择要访问的客户端。首次设置也非常容易。
总而言之，正如用户评论所证明的，Splashtop 非常重视软件的用户友好性和简单易用性，确保用户能专注于工作，不用疲于应付不同软件的细微差别。
4、安全性和可靠性
Splashtop 作为一个安全且可靠的 远程访问解决方案 在 TrustRadius 评论中得到了认可。用户指出其符合行业�标准的 强大安全协议。一位评论者提到，"他们的安全性非常出色，完全符合行业标准。我对此感到非常自信，相比一些安全性较差的（比如 VNC）。"
Splashtop 不仅具备默认的安全设置，还能为用户提供进一步增强安全性的灵活选项。有用户发现了这一优势，他说：“客户端很安全，如果想针对远程连接提供额外的保护层，可以进一步加强安全性。”
除了这些保护措施外，Splashtop 的详细日志维护功能也备受好评。该评论强调：“Splashtop 日志记录功能非常棒，”这表明此功能进一步增强了问责制和可追溯性。
虽然许多用户对 Splashtop 的安全功能感到安心，但 TeamViewer 却无法避免用户的批评。有用户分享了一段令人非常担忧的经历，他说：“我们的一名商业伙伴用的是 Team Viewer，但电脑诈骗者劫持了。自此以后我再也不用 Team Viewer 了。”此类事件会严重破坏用户对平台的信任，尤其是用户授权平台访问敏感信息和系统的情况。
总之，根据 TrustRadius 评论，Splashtop 作为安全可靠的平台而从中脱颖而出。虽然没有软件能幸免于安全威胁的影响，但 Splashtop 始终遵循高安全标准并坚持提供各种高级功能，旨在增强用户的安全感和信任感。另一方面，TeamViewer 劫持等事件告诫我们远程访问工具中强大的安全措施的重要性。
5、功能和灵活性
深入研究 TrustRadius 的评论，可以发现一系列丰富的反馈，强调了 Splashtop 的 广泛功能集 及其相对于像 TeamViewer 这样的竞争对手的优势。提到的一个突出功能是 实时音频播放 的能力。一位在电影行业工作的评论者强调了其重要性，指出，“Splashtop [Enterprise] 取代了 TeamViewer，成为我们选择的远程桌面软件。TeamViewer 缺少很多 Splashtop [Enterprise] 所具备的功能，例如实时音频播放，这在制作电影时至关重要。”
Splashtop 的优势不只体现在音频方面，还能解决常见的各种挑战，例如远程打印和远程扬声器，这是其他平台无法做到的。从用户的评论中可以明显看出这一优势：“我用过其他程序，如 LogMeIn、Go To My PC、Team Viewer 等，它们的缺点很类似，比如远程打印和远程扬声器。但 Splashtop 在这方面做得很好，或者说比其他同类产品做得更好，成本更低。
Splashtop 的另一个值得赞赏的功能是“唤醒”功能。有用户指出了 Splashtop 的优势，他说：“Splashtop 在各个方面都比 TeamViewer 好得多。用户界面更直观，功能更完备（例如“唤醒”功能），定价更合理。
此外，Splashtop 可以无缝连接多台计算机，甚至可以连接多台移动设备，这一功能令其与众不同。有用户评论强调了这种灵活性：“我以前用 TeamViewer，但连接总是出故障，只能登录一台计算机，而使用 Splashtop，则可以登录办公室中的任意计算机，并且从来没有出过问题。
还有用户反馈很喜欢用 Splashtop Remote Support 连接移动设备，这一功能能带来“切实的价值。”
总而言之，TrustRadius 评论非常清楚地表明了 Splashtop 具备强大而广泛的功能集。Splashtop 具备实时音频播放等特定功能，还能灵活连接各种设备，是综合性解决方案，可以满足广泛的用户需求，在这方面往往比竞争对手更胜一筹。
6、界面和用户体验
在远程访问软件领域，��用户界面可以成为决定平台可用性和效率的重要因素。根据 TrustRadius 评论，用户在比较 Splashtop 和 TeamViewer 的界面时显然有自己的偏好。
TrustRadius 评论中的一个主要观点是用户对 Splashtop 直观设计的一致赞赏。有用户分享道：“Splashtop 在各个方面都比 TeamViewer 更胜一筹。用户界面更直观，我能自己完成工作，可以避免许多不必要的麻烦。”Splashtop 在设计上对简洁性和易用性的强调似乎与寻求无忧远程访问体验的用户的观点不谋而合。
另一方面，虽然 TeamViewer 因功能丰富而闻名，但一些用户认为它在用户界面方面稍显逊色。有用户指出：“虽然 TeamViewer 也有自己的优势，但我发现 Splashtop 的界面对用户更友好，更有条理。”
总之，用户使用软件的体验如何，用户界面起着至关重要的作用。从收集到的用户反馈来看，Splashtop 在提供更简单、以用户为中心的界面方面具有优势，使远程连接更流畅、更直观。
为什么 TrustRadius 用户推荐 Splashtop 而非 TeamViewer
根据 TrustRadius 上的验证评论，Splashtop 在总体满意度、易用性和性价比方面始终得分高于 TeamViewer。用户突出 Splashtop 的可靠性能、简单部署和透明定价是他们偏爱它而非 TeamViewer 的关键原因。
许多评论者还指出，使用Splashtop可以显著节省成本，他们认为能以较低的价格获得相同或更好的功能。IT团队尤其欣赏Splashtop的强大安全性、快速连接和响应迅速的支持。
如果您正在寻找一种平衡强大功能和经济实惠的远程访问解决方案，TrustRadius 的评论者们明确表示：与 TeamViewer 相比，Splashtop 是更聪明�的选择。
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在远程访问软件领域，选择比比皆是。然而，根据我们对 TrustRadius 评论的具体分析，Splashtop 要比 TeamViewer 更胜一筹。用户指出了 Splashtop 在定价、易用性、性能等方面的优势。虽然二者都有自己独特的优势，但用户评论显示用户明显更青睐 Splashtop。对于寻求既经济高效又可靠的解决方案的企业来说，从用户评论中收集到的见解有力地证明了 Splashtop 可作为首选的远程控制软件。
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