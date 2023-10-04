TrustRadius Insights：为什么 Splashtop 在用户评论中胜过 TeamViewer

在远程访问软件领域，Splashtop 和 TeamViewer 一直是突出的解决方案。 尽管这两个平台都宣扬了一系列功能和优势，但了解实际用户的实际体验至关重要。 我们仔细研究了来自TrustRadius的评论，以客观地比较这些工具，涵盖从定价到用户体验的各个方面。 加入我们，我们将发布以用户为导向的见解，以确定哪种软件真正满足现代企业的需求。

1。定价

“我们曾经使用TeamViewer，但我们转换的主要原因是因为每月费用高得离谱。

这种情绪引起了许多过渡到 Splashtop 的用户的共鸣。 Splashtop 具有竞争力的价格已成为企业的重要决定因素，使其成为许多人的首选，而不是 TeamViewer。

“TeamViewer 每年的成本如此之高，以至于我可以向 Splashtop 支付 25 年的费用，并且仍然处于领先地位。” 一位用户建议。

很大一部分用户对TeamViewer的定价结构表示不满，特别是注意到大流行期间 成本意外增加 。 价格的突然飙升让许多人寻求更经济实惠的替代方案，这就是 Splashtop 介入的地方。 许多用户在 Splashtop 具有竞争力的价格中找到了安慰，经常将其描述为在努力解决 TeamViewer 的“每月惊人成本”之后呼吸新鲜空气。

一位用户指出 ：“首先，这是市场上性价比最高的交易。在锁定Splashtop Enterprise之前，我过去曾使用TeamViewer，Splashtop Enterprise为我的公司节省了很多钱。

但可负担性并不是Splashtop的唯一卖点。 用户经常强调，尽管成本较低，但 Splashtop 不会在其功能的范围或质量上妥协。 诸如“Splashtop Enterprise 为我的公司节省了大量资金 ”和 “性能更好” 之类的评论比 TeamViewer 等更昂贵的选项巩固了其作为具有成本效益和可靠选择的地位。

一些用户还面临着 TeamViewer订阅服务的挑战，强调了透明和客户友好的计费实践的重要性。 一位评论家指出： “他们不会关闭自动续订功能，我最终不得不让我的银行参与进来。这是一次非常丑陋的经历。"

总之，详细的评论强调了一种普遍的观点：Splashtop 提供了价格合理且功能丰富的解决方案，证明质量并不总是伴随着高昂的价格标签。 在正在进行的Splashtop与TeamViewer的辩论中，至少在价格和价值方面，Splashtop似乎具有明显的优势。

2。性能和可靠性

在性能和可靠性方面，TrustRadius评测突出了Splashtop与其竞争对手（尤其是TeamViewer）之间的一些鲜明对比。 许多用户强调了 Splashtop 提供的一致性能，一位用户指出 “连接到客户端非常坚如磐石，几乎就像我坐在远程计算机前一样。 这强化了 Splashtop 提供稳定可靠连接的能力的概念。

连接质量和减少的延迟时间经常被提及，这增加了 Splashtop 声称的 卓越性能的权重。 正如一位评论者所说， “Splashtop 的延迟时间更少——如果可能的话。 减少的延迟可确保更顺畅的远程操作，这对于需要精确和及时响应的任务至关重要。

相比之下，TeamViewer在某些用户推荐中表现不佳。 强调的一个明显问题是，它倾向于在没有任何明显原因的情况下断开连接。 一位用户分享了他们的经验， 他说：“TeamViewer 也会无缘无故地断开连接，这使得在家工作变得不可能，需要我去办公室。 这种不可预测的中断不仅会阻碍工作，还会破坏人们对工具可靠性的信任。

3。易于使用和设置

Splashtop 在用户友好性和设置过程方面大放异彩。 许多用户发现 Splashtop 比 TeamViewer 更直观、更直接。 一些评论明确提到了导航 Splashtop 界面的便利性。 一位用户评论说 ：“Splashtop 非常合理，它实际上比 TeamViewer 更容易使用，我可以连接而无需用户执行任何操作。

这种简单性似乎不仅限于界面，还延伸到了整体用户体验。 另一位评论者对简单的登录过程表示赞赏， 他说：“我们从 TeamViewer 切换到 Splashtop，因为它允许您更轻松地在远程桌面之间切换，并且登录过程更加合理。

另一方面，TeamViewer在这一领域受到了批评。 一些用户在尝试登录时遇到了障碍。 其中一条反馈写道 ：“除此之外，他们提供的功能大致相同，但我总是在登录 TeamViewer 时遇到问题，并且必须不断联系我的客户才能获得访问权限。我从来没有遇到过Splashtop的问题。

对于那些第一次设置 远程访问 的人来说，Splashtop 的设置过程是一个福音。 一篇推荐信写道 ：“Splashtop 是救命稻草。它非常易于使用。我们可以登录并选择我们需要访问的客户端计算机。首次设置也非常容易。

总而言之，正如评论所证明的那样，Splashtop 似乎优先考虑使其软件尽可能用户友好和无忧，确保用户可以专注于他们的任务，而不是努力解决软件的细微差别。

4。安全性和可信度

Splashtop 作为安全可靠的远程访问解决方案的声誉在整个 TrustRadius 评论中得到了回应。 用户强调了其符合行业标准的强大安全协议。 一位评论家提到：“ "它们具有很好的安全性，因为它是行业标准。与其他一些安全性较差的产品（例如VNC）相比，我对此非常有信心。"

Splashtop 不仅满足于默认安全设置，还为用户提供了进一步增强安全性的灵活性。 一位用户捕捉到了这个方面，他说： "“客户端是安全的，如果你想为人们提供额外的连接层，可以进一步加强安全性。"

除了这些保护措施外，Splashtop 维护详细日志的能力也受到称赞。 该评论强调：“ "它还具有良好的日志记录，" 这表明此功能增加了另一层问责制和可追溯性。

然而，虽然许多用户在 Splashtop 的安全功能中找到了安慰，但 TeamViewer 并没有幸免于一些重要的反馈。 一位分享了 Tea "m Viewer 的用户特别令人担忧。[我] 在 [...] 另一家公司的一名商业伙伴的计算机被使用该软件的诈骗者劫持后停止使用它。" 此类事件可能会严重削弱人们对平台的信任，尤其是在用户委托平台访问敏感信息和系统时。

总之，根据 TrustRadius 评论， Splashtop 作为一个安全可靠的平台脱颖而出。 虽然没有任何软件不受安全威胁的影响，但 Splashtop 致力于保持 高安全标准 并提供高级功能，这为其用户提供了安全感和信任感。 另一方面，像TeamViewer劫持事件这样的实例提醒人们远程访问工具中强大的安全措施的重要性。

5。功能和灵活性

深入研究 TrustRadius 评测会发现丰富的反馈，突出了 Splashtop 广泛的 功能集 及其相对于 TeamViewer 等竞争对手的优势。 提到的突出功能之一是实时音频播放功能。 一位在电影行业工作的评论家强调了它的重要性，他说：“Splashtop [企业版] 取代 TeamViewer 成为我们首选的远程桌面软件。 TeamViewer 缺少 Splashtop [企业版] 具有的许多功能，例如实时音频播放，这在制作电影时至关重要。

Splashtop 不会止步于音频。 该平台解决了常见的挑战，例如远程打印和远程扬声器，而其他挑战则不足。 这从用户的评论中可以明显看出， “我使用过其他程序，如LogMeIn，Go To My PC和Team Viewer，它们都有类似的缺点，如远程打印和远程扬声器。Splashtop 做得很好，或者比其他产品做得更好，而成本只是其中的一小部分。

Splashtop 中的 “唤醒”功能 是另一个值得赞赏的方面。 一位用户指出了Splashtop的优越性， 他说：“Splashtop在各个方面都比TeamViewer好得多。界面更好，功能更好（例如'唤醒'功能），定价更好。

此外，Splashtop 无缝连接到多台计算机甚至扩展到移动设备的能力使其与众不同。 一篇评论强调了这种灵活性：“ 我以前使用 TeamViewer，但连接并不总是有效，我只能登录一台计算机，使用 Splashtop，我可以登录办公室中的任何计算机，并且每次都没有问题。

另一位用户赞赏能够通过 Splashtop SOS连接到 移动设备 的附加值，称其为 “真正的增值”。

总而言之，TrustRadius评测非常清楚地表明，Splashtop带来了强大而多功能的功能集。 无论是包含实时音频播放等特定功能，还是连接到各种设备的一般灵活性，Splashtop 都是一种全面的解决方案，可以满足广泛的用户需求，在此过程中往往超过竞争对手。

6。界面和用户体验

在远程访问软件领域，平台的接口可以成为其可用性和效率的重要决定因素。 反思TrustRadius评测的见解，很明显，用户在比较Splashtop和TeamViewer的界面时有偏好。

评论中出现的一个突出情绪是对 Splashtop 直观设计的赞赏。 一位评论者分享道 ：“Splashtop 在各个方面都比 TeamViewer 好得多。界面更好，让我可以完成任务，而不会带来不必要的麻烦。 Splashtop 设计中对简单性和易用性的强调似乎引起了寻求无忧远程访问体验的用户的共鸣。

另一方面，虽然TeamViewer以其广泛的功能而闻名，但一些用户认为它在用户界面方面略有落后。 一位评论者指出：“ 虽然 TeamViewer 有其优势，但我发现 Splashtop 的界面更加用户友好且不那么混乱。

总之，用户界面在塑造用户使用软件的体验方面起着至关重要的作用。 从收集到的反馈来看，Splashtop 似乎在提供更精简和以用户为中心的界面方面具有优势，使远程连接过程对其用户来说更顺畅、更直观。

结论：Splashtop vs. TeamViewer

在远程访问软件领域，选择比比皆是。 然而，正如我们对TrustRadius评论的详细分析所揭示的那样，与TeamViewer相比，Splashtop始终是领跑者。 用户已经强调了它在定价、易用性、性能等方面的优势。 虽然这两种工具都有自己独特的优势，但评论的集体声音表明他们明显偏爱 Splashtop。 对于寻求既经济高效又可靠的解决方案的企业来说，从这些评论中收集到的见解为 Splashtop 提供了令人信服的理由，使其成为最佳选择。准备好亲身体验不同了吗？ 了解有关最佳 TeamViewer 替代方案的更多信息，并注册免费试用版。了解为什么这么多用户更喜欢 Splashtop 而不是竞争对手！