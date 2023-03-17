跳转到主要内容
Splashtop
免费试用
IT和帮助台远程支持

如何从 PC 端操作移动设备

作者：Splashtop Team
已更新

订阅

通讯RSS 订阅源

分享

了解如何使用 Splashtop 从 PC 远程访问平板电脑、智能手机、坚固设备、物联网等移动设备。

我可以从 PC 端操作移动设备吗？

当然可以！通过 Splashtop 的远程支持解决方案，可以使用 PC 远程访问 Windows、安卓和 iOS 移动设备。还可以从 PC 端远程控制 Windows 和安卓移动设备。

这对 IT 支持和帮助台技术员而言是非常理想的选择。通过 Splashtop，您可以为移动设备提供实操支持，而无需前往移动设备所在地。只需使用您的 PC 即可快速连接到移动设备，通过 PC 界面实时操作移动设备。

如何使用 Splashtop 从 PC 端操作移动设备

Splashtop 允许您通过无人值守和有人值守的远程会话访问移动设备。

无人值守指您可以随时访问移动设备，而无需此台移动设备的最终用户启动远程连接。这是随时访问托管的移动设备以进行维护和支持的理想之选。

有人值守非常适合帮助台和故障修复服务。每当最终用户需要支持时，您就能远程访问其移动设备以提供支持。Splashtop 有人值守访问适用于任何设备，而不仅仅是您托管的设备。这意味着，您还可以支持用户的个人设备。

无论是有人值守还是无人值守，一旦建立了远程连接，即可在 PC 端看到移动设备的屏幕，能够使用本地键盘和鼠标操控移动设备，完成任何任务。

为什么选择 Splashtop

Splashtop 能跻身于主流远程访问解决方案（尤其是针对从 PC 端远程访问移动设备的情况）的原因有很多，其中包括：

  • Splashtop 安全性高：所有远程会话均受到 TLS（包括 TLS 1.2）和256位 AES 加密的保护。Splashtop 的高级安全功能包括设备认证、双因素认证等。

  • Splashtop 易于使用：对于技术员和最终用户而言，Splashtop 简单直观、易于使用，并具备高清性能。您能轻轻松松从 PC 端远程控制任何移动设备。

  • Splashtop 易于管理：您可以在 Splashtop 网页控制台中轻松管理所有设备、用户和安全设置。

立即免费开始

Splashtop 支持免费试用。立即试用 Splashtop SOS，了解为什么 Splashtop 深受 IT 专业人员的喜爱。

开始免费试用

查看所有 Splashtop 远程 IT 支持解决方案，找到适合自己的解决方案。

Splashtop
免费试用

相关内容

公告

Splashtop Business Access 和 Remote Support 中的新功能

了解更多
客户聚焦

评分和评论 Splashtop Remote Access

了解更多
公告

Splashtop 认可 Okinawa Cross Head (OCH) 作为支持提供商

了解更多
远程访问见解

远程访问在企业中的风险和回报

了解更多
查看所有博客
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00

期待倾听您的声音

联系我们

获取 Splashtop 新闻和特惠消息

立即订购
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号