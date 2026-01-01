如何从 PC 端操作移动设备

了解如何使用 Splashtop 从 PC 远程访问平板电脑、智能手机、坚固设备、物联网等移动设备。
我可以从 PC 端操作移动设备吗？
当然可以！通过 Splashtop 的远程支持解决方案，可以使用 PC 远程访问 Windows、安卓和 iOS 移动设备。还可以从 PC 端远程控制 Windows 和安卓移动设备。
这对 IT 支持和帮助台技术员而言是非常理想的选择。通过 Splashtop，您可以为移动设备提供实操支持，而无需前往移动设备所在地。只需使用您的 PC 即可快速连接到移动设备，通过 PC 界面实时操作移动设备。
如何使用 Splashtop 从 PC 端操作移动设备
Splashtop 允许您通过无人值守和有人值守的远程会话访问移动设备。
无人值守指您可以随时访问移动设备，而无需此台移动设备的最终用户启动远程连接。这是随时访问托管的移动设备以进行维护和支持的理想之选。
有人值守非常适合帮助台和故障修复服务。每当最终用户需要支持时，您可以远程访问他们的移动设备以提供支持。Splashtop 有人值守访问适用于任何设备，不仅限于您管理的设备。这意味着您也可以支持用户的个人设备。
无论是有人值守还是无人值守，一旦建立了远程连接，即可在 PC 端看到移动设备的屏幕，能够使用本地键盘和鼠标操控移动设备，完��成任何任务。
为什么选择 Splashtop
Splashtop 能跻身于主流远程访问解决方案（尤其是针对从 PC 端远程访问移动设备的情况）的原因有很多，其中包括：
Splashtop 安全性高：所有远程会话均受到 TLS（包括 TLS 1.2）和256位 AES 加密的保护。Splashtop 的高级安全功能包括设备认证、双因素认证等。
Splashtop 易于使用：对于技术员和最终用户而言，Splashtop 简单直观、易于使用，并具备高清性能。您能轻轻松松从 PC 端远程控制任何移动设备。
Splashtop 易于管理：您可以在 Splashtop 网页控制台中轻松管理所有设备、用户和安全设置。
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