使用 Splashtop 进行远程打印

如何使用 Splashtop 的远程桌面访问解决方案将远程计算机的任意内容打印到本地打印机。

刚离开办公室电脑却突然想起自己忘了打印重要资料？通过 Splashtop 的远程打印功能，再也不会有这样的烦恼。

不用匆忙赶回去打印，也不用来来回回发送点你邮件传输文档。

Splashtop 远程桌面解决方案允许用户随处远程访问电脑。通过远程打印功能，可从正在访问的远程计算机上的任意文件打印到本地打印机。

Splashtop 的哪些解决方案具备远程打印功能？

Splashtop Business Access（Pro软件包）和 Splashtop Remote Support（Plus 和 Premium 软件包）中提供了“远程打印”功能。

对于企业专业人员和团队而言，要远程访问工作计算机，理想的方案是 Splashtop Business Access。通过远程打印功能，可在外出时远程访问工作计算机，从工作计算机打印任意内容到本地打印机。

Splashtop Remote Support非常适合需要为多台计算机提供远程支持的IT专业人员。 Splashtop Remote Support使您可以向用户授予远程访问权限，以便他们可以在不在时访问他们的计算机。使用Splashtop Remote Support的Plus和Premium软件包，您的用户将能够利用Remote Print功能并以与Splashtop Business Access用户相同的方式使用它。

如何使用 Splashtop 进行远程打印？

Splashtop 的远程打印功能允许从远程 Mac 或 Windows 计算机打印文档。也可以从 Mac 或 Windows 计算机上远程访问。

安装并部署 Splashtop Business Access 或 Remote Support 后，下载 Splashtop Streamer 到想要远程访问的被控端设备（完成该操作才能远程访问被控端设备）。

安装完成后，打开 streamer 设置，然后单击“安装打印机驱动程序”按钮。之后，您将可以访问该计算机并开始远程打印所需的任何内容！

从其他设备远程访问该计算机时，可以打开任意应用程序，像往常一样打印。打开打印机对话框，选择“Splashtop 远程打印机”选项。

完成此操作后，本地计算机会弹出一个打印对话框，自动找到本地计算机可用的所有打印机。选择想要使用的打印机，完成！然后即可在本地计算机的这台打印机上打印所需的文件。

阅读有关如何使用 Splashtop 进行远程打印的更多信息。

除了远程打印外，Splashtop Business Access 和 Splashtop Remote Support 还为任何业务专业人员或 IT 技术人员提供了几种顶级的远程访问功能。开始免费试用，了解 Splashtop 如何使您的生活更轻松。