如何远程访问一台电脑

以下是你如何通过互联网远程访问另一台计算机，Splashtop 。

您是否曾经想使用您的计算机，但是它不在您面前？

值得庆幸的是，远程访问软件使你有可能从另一个设备连接到你的计算机，并控制它，就像你坐在它前面一样。

有些时候，远程访问很方便，有些时候则是真正的救命稻草。 今天，我们有这么多的人在远程工作，我们有一个可靠的方法从家里或在路上远程访问我们的工作电脑，以便我们能够完成我们的工作，这变得更加重要。 对于希望为学生提供远程访问学校计算机的大学和K-12学校来说，这也变得非常重要。

使用 Splashtop Business Access 之类的远程桌面应用程序，您可以随时从任何其他设备远程查看和控制计算机。

更重要的是，一旦您设置了 Splashtop，只需要单击就可以启动远程桌面连接。

这是您可以使用 Splashtop 远程访问计算机的方法。

如何免费设置 Splashtop 远程计算机访问权限：

现在你都设置好了，你可以随时访问和远程控制你的电脑！你可以在你需要的时候访问。

如何远程访问你的电脑。

在笔记本电脑，平板电脑或移动设备上打开 Splashtop Business App，然后只需单击要远程访问的计算机即可启动快速、安全的远程访问会话。

无论是在 PC 控制 Mac，在 Mac 访问 PC 或者在 iPhone 上拥有对桌面的完全访问权限，都可以像坐在远程计算机前一样访问。Splashtop无缝跨平台工作。

一旦连接，你可以访问远程计算机上的任何文件或应用程序。

立即开始

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