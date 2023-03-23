TeamViewer 14 替代方案 — 为什么使用 Splashtop 更适合你

如果正在市场上寻找新的远程访问和远程支持解决方案，可在订购最新版 TeamViewer 之前，试一试 Splashtop！最近发布的 TeamViewer 14 Final 中列出了新版本的部分新增功能和性能增强（其中有些 Splashtop 已经具备）。

但实际上，Splashtop 不仅具备所有重要功能，而且价格也非常低。

本文将对比 Splashtop 与 TeamViewer 14，分别介绍二者的功能和价格。另外，深入讨论之前，值得一提的是，用户可以自行选择 Splashtop 解决方案，免费试用 7 天（无需信用卡或任何担保），试用期间可使用该方案的全部功能。通过实际的体验让自己安心，确保购买前做出正确的抉择。

免费试用 Splashtop

这就是为什么你应该推迟下载 TeamViewer 14 然后先试用 Splashtop 的原因。

远程访问/远程支持功能比较

从本质上讲，Splashtop 和 TeamViewer 都是远程访问解决方案。两者都允许用户使用任意设备随处快速远程连接其他计算机和设备。两者都能在最常用的操作系统（Windows、Mac、iOS 和安卓）上运行，都具有简单的用户界面。

在业务专业人员、IT/支持团队和服务台专业人员所需的工具和功能方面，Splashtop具有与TeamViewer 14相同的顶级功能，包括：

快速远程访问

文件传输（包括拖放）

聊天（会话内和会话外）

远程打印

远程唤醒

远程重启

会话录制

屏幕共享

多对多监视器支持

用户和计算机管理

分组

日志记录

256位AES加密

两者都具备日常工作所需的所有功能，通过远程控制计算机或移动设备，能够轻松完成工作。

价格差异

价格差异化是用户明确选择 Splashtop 的原因之一。无论什么使用场景，与 TeamViewer 14的商业方案相比，Splashtop 可立省至少50％。TeamViewer 14的商业方案起价为每用户每年 CN¥3,948 *。Splashtop 的价格在每年 CN¥693 至 CN¥3,360 不等。为什么价格差异如此之大？因为 Splashtop 根据不同使用场景提供不同的解决方案，定价自然不同。

使用 Splashtop，您将获得专为满足您的需求而设计的解决方案。 您是否想使用远程桌面解决方案在外出时访问您的计算机？ 您是否需要支持用户的计算机？ 或者您是否需要一种在客户需要时提供按需远程支持的方法？ 无论用例如何，Splashtop 都有一个解决方案，可为您提供快速的远程访问和所需的确切功能。

Splashtop 还具有 TeamViewer 14 的一些新性能增强和功能，例如 macOS Mojave 暗模式支持以及查看用户可信设备的功能。

请参阅 Splashtop 与 TeamViewer 的价格比较。您还可以查看二者的完整版比较：为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代产品。

尝试试用Splashtop自己体验一下

不要只听我们的一面之词，免费试用 Splashtop 好 7 几天。 我们保证你会确信这是TeamViewer 14的最佳替代品。 由于我们不需要信用卡或强迫您做出任何承诺即可开始使用，因此立即设置没有任何风险。 选择您选择的 Splashtop 解决方案以了解更多信息，或者单击下面的按钮开始使用 Splashtop Business Access，以获得快速而简单的远程桌面解决方案。

准备就绪？Splashtop 的远程桌面解决方案多次获奖，能否作为 TeamViewer 14 的替代方案？点击下面的按钮，花几分钟完成设置。

免费试用

* 资料来源：TeamViewer 美国网站单用户方案标价为每月49美元（每年588美元），2023年3月。

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