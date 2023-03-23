GoToMyPC 涨价？ 用户报告成本增加了 200%

在发现GoToMyPC的续订价格提高了三倍之后，GoToMyPC的客户一直在取消订阅并改用Splashtop。

GoToMyPC 提高了其远程访问产品的价格。在某些情况下，价格上涨了近3倍。例如，一些 GoToMyPC 客户深感震惊，他们的 GoToMyPC 个人方案每年的费用将跃升至 CN¥2,940 /年（以前仅为$230/年）。价格上涨了83％。

这是在 GoToMyPC 于 2017 年被 LogMeIn 收购之后。LogMeIn 多年来拥有自己的大幅提价历史。

这种强烈反对也可以在社交媒体上看到，许多GoToMyPC用户对价格的突然上涨感到愤怒：

另一方面，Splashtop 的 Splashtop Business Access 起价始终保持在 CN¥420 /年。自2013年发布以来，Splashtop 的 Splashtop Business Access 从未涨价。订购任意 Splashtop 产品时价格将会锁定，也就是说永远不必担心续订时会涨价。

Splashtop Business Access 是屡获殊荣的个人和团队远程访问解决方案。使用 Splashtop，您将以优惠的价格获得高速流畅的远程访问工具，并有和 GoToMyPC 相同主要功能。查看完整的 Splashtop 与 GoToMyPC 比较，亲自体验一下。

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