GoToMyPC 涨价？ 用户报告成本增加了 200%

在发现GoToMyPC的续订价格提高了三倍之后，GoToMyPC的客户一直在取消订阅并改用Splashtop。
GoToMyPC 提高了其远程访问产品的价格。在某些情况下，价格上涨了近3倍。例如，一些 GoToMyPC 客户深感震惊，他们的 GoToMyPC 个人方案每年的费用将跃升至CN¥2,940/年（以前仅为$230/年）。价格上涨了83％。
这是在 GoToMyPC 于 2017 年被 LogMeIn 收购之后。LogMeIn 多年来拥有自己的大幅提价历史。
这种强烈反对也可以在社交媒体上看到，许多GoToMyPC用户对价格的突然上涨感到愤怒：
@GoToMyPC 将其价格上涨了三倍。 不明智。 成为客户已有十多年了。 服务已取消。
— Eugene S (@CA_Russiantank) 2018 年 9 月 4 日
@GoToMyPC 哇！而且不是一个好方法！ 我的 @GoToMyPC 套餐在 2017 年 12 月是 110 美元，我的计划定于 2018 年 12 月续订，价格为 420 美元！差不多 4 倍。 你无法在线取消，你必须给他们打电话-不是一个快乐的兔子！ ☹️
— 简·摩尔 (@Jane_eLearning) 2018 年 11 月 23 日
@GoToMyPC@LogMeIn 疯狂涨价 800% 以上你只能选择通过电话取消我的账户？！？！ 你知道你能把它推到哪里！ 对于像你这样的企业来说，有一个特殊的地方，叫做清算和古代历史！ 搞砸你的客户真是太棒了！
— Fiosco (@FioscoHQ) 2018 年 11 月 15 日
有人有远程桌面访问的记录吗？ @GoToMyPC 在增长了无法解释的 257% 之后刚刚失去了我的生意。
— A. Baier (@ay_bear) 2018 年 9 月 6 日
@GoToMyPC 我刚收到年度账单。 增长超过 200%？？多年来一直是忠实客户，现在再也买不起你的钱了 :(
— 对不起 (@oopsieee) 2018 年 9 月 3 日
另一方面，Splashtop 的 Splashtop Business Access 起价始终保持在CN¥420/年。自2013年发布以来，Splashtop 的 Splashtop Business Access 从未涨价。订购任意 Splashtop 产品时价格将会锁定，也就是说永远不必担心续订时会涨价。
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