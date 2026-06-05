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GoToMyPC price increase

GoToMyPC 涨价？ 用户报告成本增加了 200%

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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GoToMyPC 客户发现同一产品续订价格是原来的三倍，之后便决定不再订购，而是改用 Splashtop。

GoToMyPC 的远程访问产品价格有所上涨，有些产品价格上涨近3倍。举例来说，有些 GoToMyPC 客户感到非常震惊，原因是他们的 GoToMyPC 个人方案每年的费用将跃升至US$420/年（此前仅需$230/年）。价格上涨了83％。

LogMeIn 在2017年收购 GoToMyPC 后进行了大涨价。这些年来，LogMeIn 曾多次大幅涨价。点击阅读 LogMeIn Central 涨价LogMeIn Pro 涨价即可了解实情。

用户对 GoToMyPC 涨价的担忧

社交媒体上的强烈反对显而易见，许多 GoToMyPC 用户对价格突然上涨感到沮丧，比较 Splashtop 与 GoToMyPC 不难发现 Splashtop 定价更具竞争力，这是一个主要优势。

@GoToMyPC 将其价格上涨了三倍。 不明智。 成为客户已有十多年了。 服务已取消。

— Eugene S (@CA_Russiantank) 2018 年 9 月 4 日

@GoToMyPC 哇！而且不是一个好方法！ 我的 @GoToMyPC 套餐在 2017 年 12 月是 110 美元，我的计划定于 2018 年 12 月续订，价格为 420 美元！差不多 4 倍。 你无法在线取消，你必须给他们打电话-不是一个快乐的兔子！ ☹️

— 简·摩尔 (@Jane_eLearning) 2018 年 11 月 23 日

@GoToMyPC @LogMeIn 疯狂涨价 800% 以上你只能选择通过电话取消我的账户？！？！ 你知道你能把它推到哪里！ 对于像你这样的企业来说，有一个特殊的地方，叫做清算和古代历史！ 搞砸你的客户真是太棒了！

— Fiosco (@FioscoHQ) 2018 年 11 月 15 日

有人有远程桌面访问的记录吗？ @GoToMyPC 在增长了无法解释的 257% 之后刚刚失去了我的生意。

— A. Baier (@ay_bear) 2018 年 9 月 6 日

@GoToMyPC 我刚收到年度账单。 增长超过 200%？？多年来一直是忠实客户，现在再也买不起你的钱了 :(

— 对不起 (@oopsieee) 2018 年 9 月 3 日

GoToMyPC 涨价促使用户寻求替代方案

GoToMyPC 最近涨价让许多长期用户感到沮丧。对于依赖远程访问的个人和企业来说，价格的大幅上涨引发了人们对可负担性和透明度的担忧。

许多用户现在正在探索领先的远程访问解决方案，这比吸收陡峭且意外的更新费用更具成本效益。在线论坛和评论反映出对GoToMyPC的定价模式的不满情绪日益增加，用户积极寻找提供同等功能、又不超出预算的替代产品。

这种转变引发了人们对 Splashtop 等平台的兴趣，因为能够以极低的成本提供快速、安全且功能丰富的远程访问体验。随着越来越多的用户意识到不必为了可负担性而牺牲性能，GoToMyPC 的大幅提价正在加速向现代、可扩展的替代方案的转变。

GoToMyPC 涨价想改用其他软件？试试 Splashtop！

Splashtop Remote Access 的定价保持在每年¥510。自2013年发布以来，Splashtop 的 Splashtop Remote Access 从未涨价。订购任意 Splashtop 产品时价格将会锁定，也就是说永远不必担心续订时会涨价。

Splashtop Remote Access 是面向个人用户和团队的远程访问解决方案，荣获多个奖项。通过 Splashtop，能以更优惠的价格享有连接速度更快的远程访问工具，而且具有与 GoToMyPC 相同的关键功能。为什么 Splashtop 能作为 GoToMyPC 的替代方案？查看完整版对比。

如果目前正在使用 GoToMyPC，则可免费试用 Splashtop 7天以进行比较，了解为什么 GoToMyPC 用户改用 Splashtop。改用 Splashtop 后，不仅能享有更高质量的远程访问解决方案，还能每年立省数百美元。

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在客户支持和价格稳定性方面，我可以期待Splashtop提供什么？

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