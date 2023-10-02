GoToMyPC Pricing Comparison
为什么 GoToMyPC 价格更高
GoToMyPC 是当今市场上最贵的远程桌面平台之一。使用 GoToMyPC 仅远程访问一台电脑，每年要支付 US$420。GoToMyPC 价格上涨也让用户措手不及。
与其高价订购 GoToMyPC，不如试一试 Splashtop，这款远程桌面工具比 GoToMyPC 成本更低、更好用！
与 GoToMyPC 相比，Splashtop 可立省75％的许可证费用。
Splashtop 能提供更多功能，包括聊天、远程局域网唤醒等！
Splashtop 能提供高性能远程连接，让用户就像在现场办公一样。
Splashtop 配备了业界领先的安全基础架构和各种高级安全功能，让用户可以安心远程办公。
Splashtop 与 GoToMyPC 定价对比：哪个性价比更高？
与 GoToMyPC 的价格相比，选择 Splashtop 可立省75％
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
最低
¥59/月
US$37.50/月
GoToMyPC 定价为US$37.50/月起，只允许访问一台计算机。Splashtop Remote Access Pro 的定价为¥59/月起，最多允许访问10台计算机。
另外，Splashtop 还能还具备 GoToMyPC Personal 和 Pro 方案中没有的功能：
远程重启
远程局域网唤醒
聊天
设备管理
用户管理
会话录制
多用户（最多3个）远程访问一台电脑
多显示器支持（适用于 Mac）
使用 Splashtop 可以获得更多功能，同时可以节省许可所需成本。所以说，Splashtop 可以作为 GoToMyPC 的替代方案。
TrustRadius 评论揭示 Splashtop 为何优于 GoToMyPC
与其高价订购 GoToMyPC，不如先试一试 Splashtop
GoToMyPC 前客户的评价
Splashtop 非常简单易用。我以前是 GoToMyPC 的客户，对于迁移和易用性非常担心。迁移到 Splashtop 是非常正确的决定！目前，我非常满意。Splashtop 的价格是太优惠了。
Lisa M Rizzo
GoToMyPC 前客户的评价
Splashtop 简单易用。我以前用过 GoToMyPC 和 LogMeIn，我觉得 Splashtop 最好用。价格也比其他同类软件更优惠。
Octavio Abea - Compatec