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GoToMyPC 定价对比

改用 Splashtop 可立省至少75%

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GoToMyPC Pricing Comparison
GoToMyPC Pricing Comparison


为什么 GoToMyPC 价格更高

GoToMyPC 是当今市场上最贵的远程桌面平台之一。使用 GoToMyPC 仅远程访问一台电脑，每年要支付 US$420GoToMyPC 价格上涨也让用户措手不及。

与其高价订购 GoToMyPC，不如试一试 Splashtop，这款远程桌面工具比 GoToMyPC 成本更低、更好用！

  • 与 GoToMyPC 相比，Splashtop 可立省75％的许可证费用。

  • Splashtop 能提供更多功能，包括聊天、远程局域网唤醒等！

  • Splashtop 能提供高性能远程连接，让用户就像在现场办公一样。

  • Splashtop 配备了业界领先的安全基础架构和各种高级安全功能，让用户可以安心远程办公。


Splashtop 与 GoToMyPC 定价对比：哪个性价比更高？

与 GoToMyPC 的价格相比，选择 Splashtop 可立省75％


Splashtop Remote Access Pro

GoToMyPC

最低

¥59/月

US$37.50/月

GoToMyPC 定价为US$37.50/月起，只允许访问一台计算机。Splashtop Remote Access Pro 的定价为¥59/月起，最多允许访问10台计算机。

另外，Splashtop 还能还具备 GoToMyPC Personal 和 Pro 方案中没有的功能：

  • 远程重启

  • 远程局域网唤醒

  • 聊天

  • 设备管理

  • 用户管理

  • 会话录制

  • 多用户（最多3个）远程访问一台电脑

  • 多显示器支持（适用于 Mac）

使用 Splashtop 可以获得更多功能，同时可以节省许可所需成本。所以说，Splashtop 可以作为 GoToMyPC 的替代方案

TrustRadius 评论揭示 Splashtop 为何优于 GoToMyPC


与其高价订购 GoToMyPC，不如先试一试 Splashtop

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GoToMyPC 前客户的评价

Splashtop 非常简单易用。我以前是 GoToMyPC 的客户，对于迁移和易用性非常担心。迁移到 Splashtop 是非常正确的决定！目前，我非常满意。Splashtop 的价格是太优惠了。

Lisa M Rizzo

GoToMyPC 前客户的评价

Splashtop 简单易用。我以前用过 GoToMyPC 和 LogMeIn，我觉得 Splashtop 最好用。价格也比其他同类软件更优惠。

Octavio Abea - Compatec

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