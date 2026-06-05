2019年最受欢迎的 Splashtop 新功能

以下是我们在 2019 年推出的一些最受欢迎、最受欢迎的功能。 确保你使用的是最新版本的 Splashtop 应用程序和直播器，这样你就可以使用所有最新功能。 功能因订阅计划而异。
拖放式文件传输
通过新的拖放式文件传输，在计算机之间快速轻松地传输文件。 与其打开 “文件传输” 对话框，不如使用鼠标或触控板在远程访问会话窗口的远程计算机屏幕上选择文件或一组文件并将其从本地计算机拖动到目的地。
您也可以通过将文件从远程计算机拖动到本地计算机的文件夹或桌面，向另一个方向复制文件。
会话录制
现在您可以录制远程访问会话。使用远程访问窗口顶部控制栏中的新会话录制按钮来开始和停止录制。
录制文件保存到本地计算机的 “文档” /Splashtop Business 文件夹中。 它们在 Windows 上以 WebM 媒体文件格式保存，在 Mac 上以 mp4 格式保存，以便在电脑上轻松查看。 文件名（例如 Splashtop_recording_20190116_154246_sjc-ai_01.webm) 包括你连接的计算机的名称以及日期和时间，便于找到特定的录音。 这些文件仅为视频（无音频）。
通过 Splashtop Business 应用程序管理计算机分组
将计算机分配给群组，并直接从应用程序内创建/重命名/删除群组。
建立群组
重命名或删除计算机组
将计算机分配给不同的组
查看当前在计算机上登录的用户帐户
查看用户当前是�否已登录计算机（通过计算机上的图标指示）。在齿轮图标中单击以查看已登录的用户名。
更新了适用于 Windows 和 Mac 的 Splashtop 商业应用程序
最新版本有多项新功能和增强功能。
更快地呈现大型计算机列表
在计算机列表中查看哪个用户已登录
单击计算机名称旁边的齿轮图标可查看更多信息（操作系统版本、用户和上次会话持续时间）
如果会话因意外连接问题而中断，则自动重新连接
更新了对多显示器、安卓直播器和 Linux 直播器的工具栏支持
改进了 “分配到群组” 功能
与 macOS Catalina 的兼容性更好（适用于 Mac 客户端）
各种修复
更新了安卓版 Splashtop 商业应用程序
Splashtop 商业应用程序Android已更新，具有新外观和新功能。 新功能包括：
全新的设计
折叠/展开群组并保存群组状态
在 Splashtop 账户之间轻松切换
更新和优化了计算机详细信息页面
支持多达 4 次直播会话
显示会话历史记录的 “最近” 选项卡
显示/隐藏远程鼠标
显示streamer设备名称
支持英语、西班牙语、葡萄牙语、日语、德语、简体中文、意大利语和法语
下载安卓版最新的 Splashtop Business 应用程序
使用 Splashtop 部署&管理 Bitdefend
借助Splashtop Remote Support，可以在托管计算机上轻松购买，部署和管理Bitdefender端点安全。通过在my.splashtop.com控制台内购买和部署Bitdefender端点安�全性来保护计算机。
观看这段简短的视频，了解购买 Bitdefender（价格实惠），点击几下即可将其部署到端点计算机上，然后查看安全状态和运行扫描是多么容易。
Linux 计算机的无人值守远程访问
除了Windows和Mac，现在你可以通过Splashtop Linux远程桌面解决方案从任何设备远程控制你的Ubuntu Linux电脑！
远程 Linux 计算机上不需要最终用户。 只需在您需要访问的 Linux 计算机上设置 Splashtop，即可随时无限制地远程访问这些计算机。
借助 Splashtop，商务专业人员可以远程工作，但即使从平板电脑或移动设备进行远程访问，他们仍然感觉自己好像坐在 Linux 系统前。 即使没有用户在场，IT 和 MSP 也可以远程连接和控制其客户的 Linux 计算机以提供支持。
Splashtop Remote Support 与主要 IT 帮助台集成
Splashtop 现已与 Zendesk Support、ServiceNow、Freshservice 和 Freshdesk 集成！从 Zendesk、ServiceNow、Freshservice 或 Freshdesk 平台轻松启动对客户电脑的远程访问会话。
支持其他安卓设备
我们新增了对领先供应商提供的其他坚固设备和 IoT 安卓设备的远程支持，包括宣布对 Zebra 设备的支持。无人值守随时访问和有人值守的远程支持选项。
Splashtop 企业版提供远程支持
如果您更喜欢我们的本地远程支持解决方案，现在可以选择我们新的本地远程支持解决方案，而不是cloud基于基础的解决方案。 了解有关 Splashtop Enterprise 提供远程支持的更多信息
预设重启（在 “远程支持高级版” 中）
在一台或多台远程计算机上创建、计划、监视和执行“系统重新启动”任务。
Windows 事件警报（在 “远程支持高级版” 中）
通过设置警报来监视 Windows 事件日志。 当事件日志的条件与管理员设置的触发器匹配时，会生成警报。
预设 Windows 更新（在 “远程支持高级版” 中）
现在，您可以安排 Windows 更新（此外还有以前可用的计划重启选项）。 访问 “管理” | “预设操作” 下的功能。
单击 +创建预设操作，然后选择预设更新
创建 Windows 预设更新操作时，可以设置多个选项：
选择 “每月”、“每日/每周” 或 “一次性频率” 并设置详细信息
选择安装全部、推荐或重要更新
按Microsoft KB 号排除某些更新
设置重启选项
将更新规则应用于计算机组或特定计算机
my.splashtop.com 中的留言中心
我们在 my.splashtop.com 上添加了一项新的消息中心功能。 登录网站后，在屏幕右上角查找信封图标。 您将找到有关新版本的信息、功能信息等。
在之前的博客文章中查看更多新功能