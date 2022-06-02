Splashtop为Zebra Technologies的新远程控制服务推出了首个基于Android的远程控制解决方案
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Splashtop 远程控制解决方案可与现有的移动设备管理、企业移动性管理和统一终端管理平台无缝集成
加州圣何塞，2019年3月13日（GLOBE NEWSWIRE）--Splashtop宣布，Splashtop Rugged& IoT Remote Support 进行了优化，完全支持Zebra Technologies的 Remote Control Event Injection Service。 通过最新的Zebra远程控制应用编程接口（API），Zebra和Splashtop的客户现在可以快速部署远程管理的耐用移动电脑。
Zebra 的远程控制事件注入服务使得经过批准的远程控制应用程序能够完全控制设备屏幕，并在执行远程故障排除的同时将按键和触摸事件注入系统。
“我们很高兴成为第一个支持 Zebra 新远程控制功能的独立软件供应商 (ISV)，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说道，“2019 年，许多企业将继续迁移到基于 Android 的新设备，Splashtop 处于支持这一波客户采用和部署浪潮的有利位置。”
Splashtop Rugged ＆ IoT Remote Support 经过优化，可支持移动设备、坚固设备、信息亭、数字标牌、销售点 (POS)、电子日志记录设备 (ELD)，以及运行 Android™、嵌入式 Windows™ 等广泛操作系统 (OS) 的其他物联网 (IoT) 设备。该平台有 cloud 版本和本地版本。选择使用封闭网络的企业可以轻松采用本地解决方案。Splashtop 合作伙伴也可以利用 Rugged IoT & Remote Support。
“我们很高兴成为 Splashtop Rugged 和 IoT Remote Support 技术的原始设备制造商 (OEM) 合作伙伴，”Notify Technology 总裁 Paul DePond 表示。“我们现在可以向组织提供我们的 NotifyMDM 技术以及 Splashtop 的远程控制技术，为他们基于 Android 的 Zebra 设备提供远程管理和控制解决方案。”
Splashtop 将在以下 Zebra 活动中展示最新的 Zebra 远程控制支持技术：
Zebra 现场路演，芝加哥，3 月 11-12 日
Zebra 现场路演，费城，4 月 15-16 日
Zebra 现场路演，多伦多，4 月 24-25 日
可用性
Splashtop Rugged& 物联网远程支持信息可在https://www.splashtop.com/iot. 支持斑马设备的公司可以通过点击该网页上的 "开始 "按钮并填写申请表格，获得更多信息并申请加入测试计划，以尽早获得这一新的解决方案。
其他Splashtop集成合作伙伴
Splashtop的安卓远程控制技术已被嵌入到业界领先的Ivanti Avalanche移动设备管理（MDM）平台中（由Wavelink™提供），该平台已被世界各地成千上万的企业采用。 Splashtop解决方案还与Notify™ MDM、ZeroSecond™ MDM、AppTec360™ MDM和其他方案集成。 使用IBM™ MaaS360、Citrix™ XenMobile™、Blackberry™ UEM、MobileIron™和VMware™ AirWatch™的现有EMM/UEM解决方案的客户可以轻松地添加Splashtop的Android远程控制解决方案，而且成本低廉。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。