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A person working remotely on their computer.

像GoToMyPC这样的程序：哪个替代方案最好？

Robert Pleasant
阅读时间：9分钟
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无与伦比的价格和强大的远程访问功能。
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也许你听说过 GoToMyPC，这是一款允许你远程访问 Mac 和 PC 设备的软件，但你不确定它是否是你业务的最佳选择

远程访问解决方案，包括 GoToMyPC 及其竞争对手，使用户能够从任何地方连接到他们的工作设备，无论是在路上还是远程工作。这使得远程工作变得快速、高效和无缝。然而，并非所有的远程支持解决方案都是一样的，因此查看选项很重要。

考虑到这一点，让我们看看 GoToMyPC 的顶级竞争对手，看看是什么让他们脱颖而出，并帮助你找到最适合你业务的 GoToMyPC 替代品

在寻找 GoToMyPC 替代方案时要注意什么？

在查看 GoToMyPC 竞争对手时要问的第一个问题是：你希望从 远程访问 解决方案中得到什么？虽然每个企业都有特定的需求，但有一些功能和标准在各个方面都很有用。

在寻找 GoToMyPC 替代方案时，请考虑以下几点：

  1. 安全性：当你访问远程设备时，你必须确保你的设备和账户保持安全。找到一个具有强大、先进网络安全功能的解决方案，以在你连接时保护你的数据。

  2. 易用性：过于复杂的解决方案会耗费与其节省的生产力一样多。寻找一个用户友好的平台，具有清晰的控制和简单的入门，以实现尽可能高效的远程连接体验。

  3. 跨平台兼容性：在当今的BYOD工作环境中，员工可以使用各种设备，你需要一个可以与每种设备兼容的远程访问解决方案。确保你使用的解决方案可以跨多个平台工作，以便你的团队可以使用他们喜欢的设备工作。

  4. 可扩展性：当你的公司在成长时，你需要一个可以随之扩展的解决方案。寻找一个可扩展的平台，可以轻松添加新用户和设备，以便您可以快速为新员工入职。

  5. 定价：远程访问解决方案的价格可能差异很大，最近 GoToMyPC 涨价后，可能是时候寻找更实惠的选择了。例如，Splashtop 是市场上最具成本效益的解决方案之一，提供与其他远程访问平台相同的优秀工具和功能，但价格仅为 GoToMyPC 定价的一小部分。

  6. 客户支持：如果您需要客户支持，知道有一个熟练的团队为您准备好会很有帮助。查看您解决方案的客户支持的评论，看看其他用户是否报告了积极的体验，这样您就知道自己是否处于良好的状态。

  7. 集成：考虑你的支持团队使用的其他IT工具。如果你正在使用远程支持工具，它是否与其他IT技术栈集成？找到一个具有强大集成的平台是至关重要的。否则，你的IT工具可能会不连贯且不兼容。

6个GoToMyPC替代方案

现在我们可以开始看看您可能想要考虑的 GoToMyPC 竞争对手。我们收集了七个最佳的GoToMyPC替代方案，帮助您为您的业务选择最合适的一个。

1.Splashtop

当你需要远程访问和支持时，Splashtop 是最佳选择。它不仅提供对各种设备的远程访问（包括Mac、PC、iOS、Chromebook等）和多显示器支持、远程打印、远程麦克风等功能，而且还是此列表中最具成本效益的选项之一。

Splashtop提供远程访问和支持解决方案。员工可以从任何设备、任何地方连接到他们的工作计算机，实现无缝的移动办公。同时，IT支持人员可以连接到最终用户设备，无论他们身在何处，以提供故障排除、维护和支持。

用户也喜欢 Splashtop，在CapterraGartner等网站上留下了非常积极的评价。Splashtop 客户称赞其可靠性、稳定性、丰富的功能和客户支持，这就是为什么它位居榜首的原因。

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2. TeamViewer

TeamViewer是一个为远程管理和在线协作而设计的平台。它允许对设备进行有人值守和无人值守访问，并具有设备无关的方式，使用网络客户端可在Windows、macOS、Linux和ChromeOS设备上运行。TeamViewer还包括远程唤醒、多显示器支持和远程黑屏/阻止远程输入等功能。

虽然 TeamViewer 确实有免费选项，但仅限于私人、非商业用途。希望使用 TeamViewer 的企业需要付费许可证，这是行业中较昂贵的之一。寻找成本效益高的选项的人会想要寻找其他地方。

3. AnyDesk

AnyDesk 是另一个远程访问解决方案，提供云和本地部署选项。然而，AnyDesk 是另一个昂贵的选择。虽然它也为个人使用提供免费选项，但专业用户仍然需要许可证。评论还指出，AnyDesk 比 GoToMyPC 或 Splashtop 等选项更复杂，因此它可能比此列表中的其他选项有更陡峭的学习曲线。

4. connectwise ScreenConnect

ConnectWise ScreenConnect 是一款远程支持软件，旨在让技术人员可以从任何地方访问最终用户设备。它提供云或本地选项，并兼容Windows、Mac、Linux和移动设备。

ConnectWise ScreenConnect的价格也很高。他们还要求至少25个代理，因此个人用户或较小的公司可能没有足够大的IT支持团队来证明订阅的合理性。

5.远程PC

RemotePC 是另一个远程桌面访问解决方案，专为有人值守访问和始终在线的远程访问而设计。它可以在 PC、Mac、Linux、iOS 和 Android 设备上运行，也可以通过网络门户访问。

RemotePC 的功能包括文件传输、远程打印、多对多显示器和 USB 设备重定向。然而，与Splashtop等其他解决方案相比，价格可能较高。

6. Chrome 远程桌面

Chrome Remote Desktop 是 Google Chrome 用户的基本远程访问选项。它通过 Chrome 实现远程计算机访问和屏幕共享，尽管它缺乏聊天和多显示器支持等功能。

Chrome Remote Desktop 是免费的，但也有“你得到你所付出的”这种情况。虽然它是一个简单的远程访问和屏幕共享工具，但由于缺乏高级功能，可能更适合个人用户而非商业环境和组织。

基于用户评价的顶级GoToMyPC竞争者

幸运的是，你不必仅仅根据描述和一般感觉来选择GoToMyPC的替代品。用户评论是查看真实用户对每个选项看法的好方法，因此你可以找到最适合你的。

Splashtop 因其高效、可靠和易用性以及对各类企业的实惠性而备受赞誉。在TrustRadius上，99%的用户表示他们“会再次购买”并且“对功能集感到满意”，而100%的人表示Splashtop“物有所值”。

为什么 Splashtop 是比 GoToMyPC 更聪明的选择？

Splashtop不仅是评价最高的GoToMyPC竞争者之一，而且也是最具成本效益的。从 GoToMyPC 切换到 Splashtop 的用户在远程访问上节省了大量费用，而不会失去他们所依赖的任何功能或工具。

Splashtop 也以易用性和可访问性为设计目标。它具有用户友好的界面和强大的控制功能，同时即使在低带宽连接上也能提供无缝连接。此外，Splashtop 可以轻松扩展到各种规模的企业，并为从个人用户到大型企业的每个人提供计划。

Splashtop 提供多种远程访问和支持工具和功能，包括多显示器支持、远程打印、拖放文件传输、远程重启和远程唤醒、USB 设备重定向等。同时，它非常安全，具有高级安全功能，如多因素身份验证、会话空闲超时、入侵预防等。Splashtop 符合广泛的行业和政府 IT 安全标准，包括 SOC 2、GDPR、CCPA 等。

当您查看选项时，选择是显而易见的：Splashtop 是快速、强大且实惠的远程访问和支持的首选。

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当您在寻找快速、强大且实惠的远程访问解决方案时，Splashtop 拥有您所需的一切及更多。

Splashtop 让您可以从任何设备、任何地方访问您的工作计算机。无论您是出差的工作人员还是协助远程员工的 IT 支持代理，您都可以通过几次点击连接到远程设备，并在连接的计算机上无缝工作。

当你比较Splashtop与GoToMyPC时，差异显而易见。Splashtop 具备企业所需的速度、性能、易用性和功能，可以从任何地方无缝工作，价格仅为 GoToMyPC 的一小部分。

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Splashtop 与 GoToMyPC 在安全性和合规性方面有哪些区别？

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