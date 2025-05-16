Splashtop On-Prem：全面控制，最大安全

对于需要安全、高性能远程访问和支持但无法依赖云的组织，Splashtop On-Prem 提供了完美的解决方案。这个自托管平台让企业对其远程访问环境拥有完全的控制权，非常适合那些有严格安全、合规或网络要求的行业。
在本文中，我们将探讨什么是 Splashtop On-Prem，它如何工作，以及为什么它可能适合您的组织。
介绍 Splashtop On-Prem
虽然如今云服务无处不在，但并不是每个组织都能依赖云。一些企业需要或被要求对其远程访问工具和数据保持完全控制。这正是 Splashtop On-Prem 的用武之地。
Splashtop On-Prem 是一个强大、自托管的 远程访问 和 远程支持 解决方案，让您掌控您的基础设施、数据和访问控制。无论您是一个在隔离网络中工作的政府机构，受严格监管要求约束的金融机构，还是拥有敏感知识产权的企业，Splashtop On-Prem 确保您拥有现代远程访问解决方案的灵活性和性能，而无需依赖云。
什么是 Splashtop On-Prem？
Splashtop On-Prem 的核心是一个自托管平台，用于安全的远程访问和支持。使用 Splashtop On-Prem，IT 团队可以：
远程管理和维护端点，适用于分布式办公室、服务器机房、制造车间或安全设施，无需用户在设备前。
访问无人值守设备，如销售点终端、数字标牌、信息亭、医�疗成像设备和坚固的安卓终端。
按需支持用户，通过简单的会话码在任何操作系统上，包括 Windows、Mac、iOS 和安卓，进行有人值守的远程会话。
启用安全远程访问，让员工随时连接到他们的 Windows、Mac、Linux，甚至安卓终端进行远程工作。
集中化 IT 操作，全面控制用户访问、会话日志、身份验证方法和网络配置。
这使得 Splashtop On-Prem 成为政府、国防、医疗、金融、制造和教育等行业的理想选择，这些行业的数据主权、合规性和内部政策执行是不可妥协的。
通过在您的公司防火墙后或 DMZ 中托管 On-Prem Gateway，您可以完全控制部署、访问和性能，而无需接触公共云。
关键功能一览
用户访问和组管理： 将用户和终端组织成逻辑组，分配角色，并设置精确的访问权限。您可以控制谁可以访问什么，精确到个人用户或组级别，以符合您的安全策略。
计划访问模块： 定义用户或组何时可以访问特定机器。设置详细的日程以确保 远程会话 仅在批准的时间窗口内进行，增加一层治理。
文件传输：在本地和远程计算机之间无缝传输文件，无需启动远程会话。使用简单的拖放操作或直接在文件传输窗口中高效移动数据。
会话内外聊天：通过集成聊天与远程计算机上的用户沟通，无论您是在会话中还是需要提前发送消息。
提升为管理员： 在支持 Windows 设备时即时提升会话权限为管理员，允许您与 用户帐户控制 (UAC) 交互，运行管理员级别的操作，甚至根据需要重新�启动和重新连接。
USB 设备和触控笔重定向： 将 USB 设备如智能卡、安全密钥、触控笔、游戏控制器或打印机从本地计算机重定向到远程计算机，使其感觉就像设备直接插入一样。
会话录制：录制您的远程访问会话以用于审计、培训或演示。可以轻松从会话控制栏开始和停止录制，并将其本地保存以供将来参考。
Splashtop Connector (RDP Bridging)：安全地桥接 RDP、VNC 和 SSH 连接到 Windows 计算机和服务器 无需依赖 VPN 或安装远程代理。Splashtop Connector 提供了在安全基础设施上的简化权限管理。
IP 白名单 通过仅允许来自批准的 IP 地址的远程访问来增强外围安全，给予您更严格的控制谁可以连接以及从哪里连接。
Syslog 集成： 将日志数据导出到您组织的 syslog 服务器，实现与 SIEM 系统的无缝集成，以进行高级安全监控和分析。
Active Directory 集成：通过将 Splashtop On-Prem 与现有的 Active Directory 服务集成，简化用户管理并增强安全性。
远程重启和局域网唤醒： 直接从 Splashtop 应用或网络控制台重启或唤醒远程计算机。局域网唤醒 支持确保设备在正确配置时可以远程开机。
会话内语音通话： 通过集成语音通话提高支持会话的效率。通过类似 VoIP 的语音连接直接与最终用户沟通，使故障排除和指导更快更清晰。
Splashtop On-Prem 最适合哪些地方？
Splashtop On-Prem 在云端不是�选项的环境中表现出色。典型的使用案例包括：
隔离或高度安全的网络 — 外部互联网访问被阻止或严重限制
合规敏感行业 — 如医疗（HIPAA）、金融（PCI-DSS）、政府（FedRAMP）和制造业（ITAR）。Splashtop On-Prem h
具有自定义或严格 IT 政策的组织 — 需要本地托管、自定义安全配置或严格的数据访问控制
使用 Splashtop On-Prem，您不会因为自己托管而在可用性或性能上妥协。您将获得一个强大的企业级远程访问和支持解决方案，但可以根据您的基础设施量身定制。
控制、安全和灵活性
Splashtop On-Prem 的一个最显著的优势是您可以完全掌控。
与基于云的解决方案不同，您的数据和流量通过第三方服务器路由，Splashtop On-Prem 让您可以在自己的基础设施内托管所有内容，位于自己的防火墙后，遵循自己的策略。这意味着您的团队管理：
1. 部署和配置
在适合您架构的任何地方安装 Splashtop On-Prem Gateway，无论是在 DMZ 中还是安全地在企业防火墙后面，并根据您的网络特定需求定制设置。
2. 数据和访问控制
通过高级基于角色的权限、Active Directory 集成、IP 白名单和会话日志记录，您的管理员可以精确控制谁可以访问什么、何时以及如何访问。敏感数据始终保留在您的网络内，绝不会离开您的网络。
3. 安全设置
Splashtop On-Prem 支持关键的安全功能，如 TLS 和 256 位 AES 加密、设备身份验证、可选的 双因素身份验证，以及与 SIEM 工具的 syslog 集成。这些功能帮助您在不依赖外部系统的情况下满足合规标准和内部安全要求。
4. 合规政策
Splashtop On-Prem 帮助支持 GDPR 合规，并通过将所有数据保留在您的基础设施内并提供完整的管理控制来符合本地数据保护要求。这确保了敏感的个人数据保持在您定义的地理和政策边界内，满足欧盟受监管行业的需求。
随着欧洲组织越来越多地寻求数字主权和主要云提供商的替代方案，Splashtop On-Prem 提供了无与伦比的灵活性。您可以将解决方案完全托管在您自己的私有云或数据中心基础设施中，或者与您所在地区的可信 ISP 或电信公司合作，在符合您的合规性和数据驻留需求的位置部署系统。这种灵活性使您能够将远程访问解决方案与欧盟不断发展的数字政策和主权倡议保持一致。
此外，Splashtop 遵循 ISO/IEC 27001、27017 和 27018 标准，贯穿于我们的云和软件操作。这确保了 Splashtop On-Prem 采用安全编码实践、数据保护和操作完整性构建。
4. 可靠性和可扩展性
无论您是运行一个小型内部帮助台，还是支持多个地点的数千个终端，您都可以根据需求增长扩展系统。通过负载均衡和高可用性服务器集群消除停机时间并优化性能。
Splashtop On-Prem 的核心是将卓越的性能与价格效率相结合，全部以灵活的自托管模式交付。您可以获得所需的速度、可靠性和工具，而无需放弃控制或在 安全 上妥协。
设置和系统要求
设置 Splashtop On-Prem 很简单，但与任何企业级解决方案一样，重要的是要了解前期的要求，以便您可以计划顺利的部署。
Splashtop On-Prem 包含您在自己的环境中安全管理远程访问所需的一切。设��置通常涉及在您的 DMZ 或公司防火墙后安装 Splashtop On-Prem Gateway 服务器。从那里，您可以配置它以支持本地网络之间的点对点连接，或通过网关启用跨网络访问，完全由您控制。
以下是您开始所需的：
1. 支持的操作系统：
要托管 Splashtop Gateway Server，请确保您的系统满足以下最低规格：
处理器：8 核或以上
内存：1 GB或以上
存储：安装驱动器上 60 GB 或更多
操作系统：Windows Server 2012 R2 或更高版本
2. 硬件要求：
CPU、内存和存储建议根据您计划支持的端点数量和并发用户数量而有所不同。例如，较大的企业部署将需要比小团队设置更强大的资源。
3. 网络要求：
需要正确的端口配置、SSL 证书和 LAN/WAN 网络设置。这确保了设备之间的安全通信，无论是在本地网络内还是跨外部连接（如果允许）。
4. 可选集成：
Active Directory 集成以简化用户管理
Syslog 集成，用于连接您的 SIEM 系统以进行高级监控和分析
为了帮助团队有效规划，我们建议在开始部署之前查看详细的 Splashtop On-Prem 设置指南。这确保您将拥有适当的基础设施，以实现最佳性能、可靠性和可扩展性。
安装后，Splashtop On-Prem 提供了一个灵活的管理控制台，IT 管理员可以在其中配置用户访问、设置安全策略、组织终端并监控活动，全部在公司网络内进行。
为什么选择 Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem 专为安全、合规和本地�控制不是可选而是必需的行业和组织而设计。无论您是在医疗、金融、政府、国防或任何其他敏感行业工作，Splashtop On-Prem 确保您的数据留在公司网络内，帮助您满足最严格的监管要求。
Splashtop On-Prem 的独特之处在于其独特的组合：
易于部署 — 快速启动和运行，无需麻烦
易用性 — 对于 IT 团队和最终用户
强大的安全性 — 具有高级加密、访问控制和审计跟踪
全面的远程访问和支持能力 — 支持广泛的设备、操作系统和管理需求
虽然许多传统的本地解决方案价格昂贵或灵活性有限，但 Splashtop On-Prem 通过结合企业级性能、广泛的功能覆盖和可扩展性，以更易接近的价格提供了卓越的价值。无论您是在寻找比沉重的传统平台更具成本效益的替代方案，还是比轻量级工具更丰富的功能解决方案，Splashtop On-Prem 都提供了性能、安全性和投资回报率的强大平衡。
此外，Splashtop On-Prem 不是一个停滞或遗留的解决方案；它正在积极开发中，具有由客户需求和不断发展的安全需求驱动的强大路线图。与许多仅获得最少更新的本地工具不同，Splashtop 继续投资于功能增强、性能优化和集成能力。
加上您保留对部署、数据和策略的完全控制这一事实，Splashtop On-Prem 为您提供了两全其美的解决方案：一个现代的企业级解决方案，具有您期望的性能和成本效率，以及随着需求增长而扩展和发展的灵活性。
通过采用 Splashtop On-Prem，您的组织可以提高生产力，简化远程支持，并提供灵活的随时随地工作选项。这将使 IT 管理员有信心保持合规和控制。
想了解更多吗？发现 Splashtop On-Prem 的全部潜力�，以及它与其他 Splashtop 解决方案如 Splashtop Enterprise 的比较。立即开始，安排演示 或 联系我们的销售团队 以获取更多信息。