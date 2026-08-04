“2023年最佳远程 PC 访问软件”：基于使用场景

远程 PC 应用程序有许多，但适合您的应用程序应首先取决于您需要远程访问的原因。找出更加适合自己的解决方案！
远程 PC 访问软件，也称为远程桌面或远程访问，允许用户从一台设备远程控制另一台设备。用户能查看远程设备的屏幕，像在真实环境中一样控制此台远程设备。
您可能出于各种原因而需要远程访问，比如在旅行时需要访问自己的计算机、为用户提供支持、确保员工或学生可以实现远程工作等。
无论使用场景是什么，你都应该选择最适合你需求的远程访问解决方案。以下是2026年每种常见用例的最佳远程PC访问解决方案。
使用场景
适用于远程办公（个人和小型团队）：Splashtop Remote Access
最适合远程工作（企业和组织） - Splashtop Enterprise
适用于 IT/帮助台远程支持：Splashtop Remote Support
最佳终端管理和远程 IT 运营的软件 - Splashtop AEM
更适用于远程工作（个人和小型团队）
远程办公可以大大提升工作的灵活性和生产力。但是，如果无法像在真实环境中一样使用自己的设备，远程办公或将充满挑战。需要访问某个文件，或者运行某个只能在无法随身携带的计算机上使用的应用程序？这�时远程访问就能派上用场了。
从功能、价格、安全性和远程连接速度来看，Splashtop Remote Access 是卓越的解决方案。
Splashtop Remote Access 不仅允许从电脑、平板电脑或移动设备安全控制其他远程设备，而且还具有各种功能，有助于在远程会话期间提高工作效率。其功能包括在不同设备间传输文件、将文档从远程电脑远程打印到本地打印机、同时查看多个显示器等。
关键细节
价格：起价为¥43/月
支持的设备/操作系统
可以从任何Windows，Mac，iOS，安卓或Chromebook设备远程控制。
远程 进入任何Windows 或Mac电脑。
与其他解决方案相比，它是如何做到的
Splashtop 因具有快速的远程连接而脱颖而出，它能够以低延迟提供高清质量远程音频。远程办公期间，用户可以无缝控制资源密集型应用程序，例如 Photoshop、After Effects、Premiere Pro 等 Adobe 创意工具。
当谈到价格时，根本无法相比。与其他远程PC产品相比，Splashtop Remote Access为用户节省了数百美元。事实上，当您选择Splashtop而不是AnyDesk、LogMeIn Pro和GoToMyPC时，您可以节省50%到80%的费用，或者与TeamViewer的定价相比，几乎可以节省90%的费用*。而且，与RemotePC相比，你将获得更多顶级功能。
更适用于远程工作（企业和组织）
企业、教育机构等大型组织可能同时具有多种远程访问需求。比如，员工需要使用办公室电脑才能实现居家办公；学生需要能够远程访问实验室计算机和其他学校资源；IT 需要监控托管计算机；帮助台需要能够在员工、客户或合作伙伴需要帮助时远程支持任何设备。
如果您在寻找一体化的远程访问和远程支持解决方案，那么请考虑Splashtop Enterprise。
关键细节
定价：根据远程访问最终用户和远程支持技术人员许可证的数量灵活定价
支持的设备/操作系统
可以从任何Windows，Mac，iOS，安卓或Chromebook设备远程控制。
远程到任何在Windows，Mac，iOS或安卓设备。
与其他解决方案相比，它是如何做到的
Splashtop Enterprise 因能为企业用户提供大量价值而脱颖而出。Splashtop Enterprise 不仅具有远程办公和 IT 支持远程访问工具，还具有各种安全功能，例如2FA、授权控制、日志记录、SSO 集成等。而且，Splashtop Enterprise 对用户非常友好，能够在 IT 管理员管理用户和设备时为其提供极大的灵活性和控制力。
更适用于 IT 或帮助台远程支持
帮助台和 IT 支持专业人员可以利用远程访问技术为客户提供即时支持。技术人员无需亲自前往客户地点排除设备故障，也不必通过电话指导客户，他们可以立即远程进入设备提供有人值守支持。这大大减少了帮助台的时间和成本。
Splashtop Remote Support 是更加适合这一场景的远程访问解决方案。
关键细节
价格：起价为¥117/月
支持的设备/操作系统
可以从任何Windows，Mac，iOS或安卓设备远程控制。
远程到任何在Windows，Mac，iOS或安卓设备。
与其他解决方案相比，它是如何做到的
大多数远程访问产品允许您在无人值守的情况下远程访问一定数量的计算机，但 Splashtop Remote Support 允许您访问无限数量的设备，因此您可以远程支持所有用户的计算机、平板电脑、或移动设备，甚至用户的个人设备。
与 TeamViewer、LogMeIn Rescue 和 GoToAssist 等同类产品相比，Splashtop Remote Support 具有相同的功能，但其价格却低至少50%。此外，Splashtop Remote Support 可以远程访问移动设备，上述所有替代方案均要额外收费。
最佳端点管理和远程IT操作
IT 团队和 MSP 需要的不仅仅是远程访问。他们需要一种方法来监控管理的端点，保持系统更新，识别风险，并在不经常切换工具的情况下解决问题。
Splashtop AEM 是为需要端点可见性、实时补丁管理、主动警报、库存报告和跨管理计算机自动化的团队而构建的。它帮助IT团队减少手动工作，加快响应终端问题，并在分布式环境中保持设备的健康。
结合Splashtop的远程访问和支持，Splashtop AEM为IT团队提供了一种实用的方法，可以从一个简化的平台支持用户、管理终端并采取措施。
关键细节
网站: https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management
价格：起价为¥840/月
实时操作系统和第三方补丁管理
终端监控和警报
硬件和软件库存报告
基于策略的自动化
后台操作和远程命令工具
基于CVE的漏洞洞察
与其他解决方案相比，它是如何做到的
Splashtop AEM 为 IT 团队提供了一种更轻量、更聚焦的方式，用于管理端点健康状况、补丁和修复，而无需承担完整 RMM 平台的复杂性。团队可以使用 Splashtop AEM 自动执行操作系统和第三方软件更新、监控端点状态、查看库存数据，并在设备需要关注时采取措施。
对于已经使用 Splashtop 进行远程访问或远程支持的组织，Splashtop AEM 将端点管理功能添加到同一更广泛的工作流程中。这意味着IT团队可以更快地从识别问题到解决问题，无论是需要应用补丁、运行远程命令、查看设备详情，还是启动一次远程支持会话。
--
如果您希望了解更多远程 PC 软件的信息，请查看 Splashtop 的产品列表，通过免费试用选取更加适用的解决方案：
* 来源。TeamViewer美国网站 单用户计划49美元/月（588美元/年）的清单价格，2019年12月。