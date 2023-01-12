“2023年最佳远程 PC 访问软件”：基于使用场景

远程 PC 应用程序有许多，但适合您的应用程序应首先取决于您需要远程访问的原因。找出更加适合自己的解决方案！

远程 PC 访问软件，也称为远程桌面或远程访问，允许用户从一台设备远程控制另一台设备。用户能查看远程设备的屏幕，像在真实环境中一样控制此台远程设备。

您可能出于各种原因而需要远程访问，比如在旅行时需要访问自己的计算机、为用户提供支持、确保员工或学生可以实现远程工作等。

无论什么使用场景，所选的远程访问解决方案必须能够满足用户的各项需求。以下是2023年适用于常见的几个使用场景的远程 PC 访问解决方案。

使用案例

最适合远程工作（个人和小型团队） - Splashtop Business Access

最适合远程工作（企业和组织） - Splashtop Enterprise

最适合IT/服务台远程支持 - Splashtop SOS

最适合MSP远程管理和支持 - Splashtop远程支持

更适用于远程工作（个人和小型团队）

远程办公可以大大提升工作的灵活性和生产力。但是，如果无法像在真实环境中一样使用自己的设备，远程办公或将充满挑战。需要访问某个文件，或者运行某个只能在无法随身携带的计算机上使用的应用程序？这时远程访问就能派上用场了。

在功能、定价、安全性和远程连接速度方面，Splashtop Business Access 都是非常出色的解决方案。

Splashtop Business Access 不仅允许您从另一台计算机、平板电脑或移动设备安全地控制您的远程计算机，还具有各种功能，旨在帮助您在远程会话期间提高工作效率。其功能包括在不同设备之间传输文件、将文档从远程计算机远程打印到本地打印机、同时查看多个显示器等。

关键细节

网站 ：https://www.splashtop.com/business

价格 。起价为5美元/月

支持的设备/操作系统 可以 从 任何Windows，Mac，iOS，安卓或Chromebook设备远程控制。 远程 进入 任何Windows 或Mac电脑。



与其他解决方案相比，它是如何做到的

Splashtop 因具有快速的远程连接而脱颖而出，它能够以低延迟提供高清质量远程音频。远程办公期间，用户可以无缝控制资源密集型应用程序，例如 Photoshop、After Effects、Premiere Pro 等 Adobe 创意工具。

谈到定价，它甚至没有接近。 SplashtopBusiness Access 与其他远程PC产品相比，为用户节省了数百美元。 事实上，当你选择Splashtop ，而不是AnyDesk、LogMeIn Pro和GoToMyPC时，你可以节省50%到80%的费用，或者与TeamViewer*相比，可以节省近90%的费用。 与 RemotePC 相比，你会得到更多顶级功能。

更适用于远程工作（企业和组织）

企业、教育机构等大型组织可能同时具有多种远程访问需求。比如，员工需要使用办公室电脑才能实现居家办公；学生需要能够远程访问实验室计算机和其他学校资源；IT 需要监控托管计算机；帮助台需要能够在员工、客户或合作伙伴需要帮助时远程支持任何设备。

如果您需要多合一远程访问和远程支持解决方案，则千万不要错过 Splashtop Enterprise。

关键细节

网站 ：https://www.splashtop.com/enterprise

定价 ：根据远程访问最终用户和远程支持技术人员许可证的数量灵活定价

支持的设备/操作系统 可以 从 任何Windows，Mac，iOS，安卓或Chromebook设备远程控制。 远程 到 任何在Windows，Mac，iOS或安卓设备。



与其他解决方案相比，它是如何做到的

Splashtop Enterprise 因能为企业用户提供大量价值而脱颖而出。Splashtop Enterprise 不仅具有远程办公和 IT 支持远程访问工具，还具有各种安全功能，例如2FA、授权控制、日志记录、SSO 集成等。而且，Splashtop Enterprise 对用户非常友好，能够在 IT 管理员管理用户和设备时为其提供极大的灵活性和控制力。

更适用于 IT 或帮助台远程支持

帮助台和 IT 支持专业人员可以利用远程访问技术为其客户提供即时支持。技术员无需前往客户所在地对其设备进行故障排除，也无需通过电话向客户详尽描述操作过程，只需在客户需要时远程访问其设备以提供支持。这样可以大大节省帮助台的时间和成本。

Splashtop SOS 是这种使用情况的最佳远程访问解决方案。

关键细节

网站 ：https://www.splashtop.com/sos

价格 。起价为17美元/月

支持的设备/操作系统 可以 从 任何Windows，Mac，iOS或安卓设备远程控制。 远程 到 任何在Windows，Mac，iOS或安卓设备。



与其他解决方案相比，它是如何做到的

大多数远程访问产品允许您在无人值守的情况下远程访问一定数量的计算机，但 Splashtop SOS 允许您访问无限数量的设备，因此您可以远程支持所有用户的计算机、平板电脑、或移动设备，甚至用户的个人设备。

类似的产品，包括TeamViewer*、LogMeIn Rescue和GoToAssist，尽管具有相同的功能，但价格可能比Splashtop SOS ，甚至更高。 此外，SplashtopSOS 包括对移动设备的访问，而上面列出的替代品则为此收取额外费用。

更适用于 MSP 远程管理和支持

MSP 和 IT 团队需要维护和支持其客户的计算机和服务器。如果您属于这一类，则您需要远程 PC 解决方案，确保即使没有最终用户在场，您也能随时远程访问用户计算机。而且，您需要能够主动管理用户计算机。

Splashtop Remote Support是最好的远程PC访问解决方案，因为它为您提供了大规模支持所有客户端计算机所需的工具。您将能够轻松完成日常的IT任务。

通过适用于计算机、平板电脑和移动设备的 Splashtop 远程 PC 应用程序，您不仅可以无限制地访问客户的计算机，还可以远程或居家办公。

关键细节

网站 ：https://www.splashtop.com/remote-support

价格 。起价为40美元/月

支持的设备/操作系统 可以 从 任何Windows，Mac，iOS或安卓设备远程控制。 远程连接 到 任何 Windows、Mac 或安卓设备以进行无人值守访问。



与其他解决方案相比，它是如何做到的

Splashtop Remote Support 具有多个监控和管理功能，MSP 可以通过这些功能主动支持其托管端点。远程监控和管理功能包括可配置警报、更新管理、远程命令、一对多操作、端点安全等。

Splashtop 远程支持的成本较低，并具有类似产品（包括LogMeIn Central）中的相同顶级功能。 事实上，使用Splashtop 远程支持而不是LogMeIn Central，你可以节省80%的费用。 此外，Splashtop ，不会像LogMeIn ，每年都会提高你的价格。

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如果您希望了解更多远程 PC 软件的信息，请查看 Splashtop 的产品列表，通过免费试用选取更加适用的解决方案：

Splashtop 远程PC解决方案

* 来源。TeamViewer美国网站 单用户计划49美元/月（588美元/年）的清单价格，2019年12月。