使用 Splashtop 从 Chromebook 远程访问 iPad

工作不是你要去的地方，而是你要做的事情。 如今，远程和混合型员工经常需要边走边工作，而随着这种流动性的增加，他们也可以灵活地使用自己选择的设备工作。
然而，这给 IT 支持团队带来了新的障碍：远程支持各种设备和操作系统。 例如，如果使用 iPad 的员工需要使用 Chromebook 的 IT 代理提供技术支持，该怎么办？
幸运的是，Splashtop 等远程支持解决方案提供了答案。 有了 Splashtop，从 Chromebook 远程访问 iPad 就变得轻而易举，无论 IT 代理或最终用户身在何处，他们都能提供直接支持。
它是如何工作的？ 让我们一起来探索...
可以通过 Chromebook 访问 iPad 吗？
虽然 iPad 和 Chromebook 使用不同的操作系统，但通过 Chromebook 远程访问 iPad 是可能的。
使用像 Splashtop 这样的远程支持解决方案，IT 代理可以连接到 iPad 查看屏幕，并指导最终用户排除故障和进行维护，而不管他们使用什么设备。
这使 IT 团队能够在需要时提供支持，而无需亲自前往提供协助。 因此，速度和生产率都得到了提高，每个人都可以随时随地高效地工作。
如何通过 4 个快速步骤将 Chromebook 远程访问 iPad
如果你想通过 Chromebook远程访问 iPad以获得 IT 支持，这将是一个简单快捷的过程。 您可以使用 Splashtop SOS 通过四个快速步��骤连接到 iPad：
在 IT 代理的 Chromebook 上安装 Splashtop Business 应用程序
让最终用户在 iPad 上安装 Splashtop SOS
最终用户打开 Splashtop SOS 并生成一个 9 位数的代码，然后与 IT 代理共享该代码
IT 代理商在 Splashtop 中输入代码并连接
这就够了！ 在那里，iPad 的屏幕与 IT 代理的 Chromebook 共享，使代理可以查看所有内容，并指导最终用户完成诊断和故障排除。
请注意，根据 iOS 的规定，对 iPad 的远程访问仅限于查看。 因此，虽然 IT 代理可以查看屏幕，但最终用户仍需按照代理的指示操作。
保护 Chromebook-iPad 远程访问会话的关键提示
如果一想到要远程访问 iPad 和其他设备，你就会担心安全问题，这种反应是可以理解的。 任何人都不想让设备和账户受到黑客和其他坏人的攻击。 幸运的是，在使用远程支持时，只要遵循一些最佳实践，还是有办法保证设备安全的：
使用可信、安全的远程支持解决方案，如 Splashtop
启用双因素身份验证，在用户登录时对其进行验证
定期更新设备和应用程序，确保您拥有最新的安全补丁
遵循密码安全最佳实践，包括使用独特而复杂的密码
确保设备通过安全可靠的网络而不是不安全的公共无线网络进行连接
有了 Splashtop，您可以确保获得所需的安全性，保证设备、数据和账户的安全。 Splashtop 完全符合各种行业和政府标准，包括 GDPR、SOC 2 和 CCPA。 此外，Splashtop 还提供多种高级安全功能，包括双因素身份验证、多级密码安全、会话记录等��。
是什么让 Splashtop 成为从 Chromebook 到 iPad 的安全远程访问的理想选择？
当您需要从 Chromebook（或任何其他设备）远程访问 iPad 的解决方案时，Splashtop 可以满足您的需求。 Splashtop 可让您轻松快速地连接到远程设备进行故障排除和支持，从而提高远程工作人员和 IT 代理的生产力和效率。
Splashtop 凭借其高清音频和屏幕共享功能以及直观的界面，使 IT 支持代理能够快速、无缝地连接到最终用户设备。 此外，借助 Splashtop 强大的安全性，您的代理和最终用户可以放心地进行连接。
通过免费试用，了解 Splashtop 如何让 Chromebook 轻松远程访问 iPad：