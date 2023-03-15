5个最佳远程访问软件工具

Splashtop 提供了几种远程访问解决方案，涵盖了用例，其中包括居家办公、IT 管理，远程学习和服务台支持。

无论您为什么需要远程访问，Splashtop 都可以满足您的要求。无论您是在家工作，为组织管理 IT，在教室中寻求新的协作方式还是提供服务台支持，您都可以依靠 Splashtop 的这些可靠且易于部署的解决方案。

以下是 Splashtop 排名前5位的远程计算机访问解决方案：

1. Splashtop Business Access

Splashtop Business Access 是在家和在路上工作的理想远程桌面解决方案，对于那些远程工作的人来说，无论在哪个领域，都是一个强大的资源。

您会感觉好像您正坐在工作计算机前一样。借助 Splashtop Business Access，您可以从任何 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程连接到 Windows、Mac 和 Linux 计算机。与您的所有办公资源保持连接，包括工作计算机上的所有应用程序和文件，一切从未如此简单。

非常适合业务专业人员、团队和整个组织。

2.Splashtop SOS

Splashtop SOS 是需要为用户的电脑、平板电脑和移动设备提供远程支持的IT、支持和服务台团队的完美选择。 不需要事先安装。 通过SOS ，支持技术人员可以通过会话代码简单地对客户的设备启动一个远程访问会话。

3. Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support专为托管服务提供商（MSP）设计，它们需要一种强大而灵活的方式来远程监视，管理和支持其客户的计算机和服务器。技术人员可以随时随地享受对托管计算机的无人值守的远程访问，因此他们可以轻松地提供支持。

4. Splashtop 远程实验室解决方案

Splashtop 远程实验室解决方案使学校和学院可以让学生从自己的设备远程访问学校实验室的计算机。非常适合增强远程学习和混合学习环境。

即使用 Chromebook 进行远程处理，学生也可以从任何个人设备访问所有实验室计算机软件和文件！

5. Splashtop On-Prem

如果你的大型组织需要一个安全、可靠、易于扩展的内部远程访问工具，那么就请看 Splashtop On-Prem 。 Splashtop On-Prem 是最有价值和最安全的企业内部远程解决方案。 你将得到一个多合一的远程访问和远程支持解决方案，为你的用户提供最好的性能，并为你提供最好的价格。

奖励：通过 Splashtop Classroom 和Mirroring360 进行教育合作

教育者需要工具来帮助他们导航数字世界并与学生互动。使用 Splashtop 的Mirroring360 ，讲师可以将Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone 或安卓的屏幕共享给班级计算机。教师还可以向多达40名参与者广播其计算机屏幕。

Splashtop Classroom 为教师提供了对其 PC 或 Mac 的完全远程控制，因此他们可以在教室中移动时继续控制课堂计算机。教师还可以允许学生通过自己的设备观看和控制课程。

了解有关这5个最重要的远程计算机访问解决方案的更多信息。立即开始免费试用 Splashtop Business Access，以亲自体验 Splashtop。

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