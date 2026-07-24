中小型企业（SMB）通常依赖多种设备。而这些设备中的每一台，又都运行着多个第三方应用程序。然而，SMB 往往缺乏足够庞大的安全团队，难以管理所有这些端点和应用程序。
因此，这些企业会面临多重端点风险，既包括正在发生的威胁，也包括运营上的漏洞。补丁延迟、访问控制薄弱、设备缺乏管理以及可见性有限，都可能导致安全漏洞，使系统和数据面临风险。
中小企业面临的主要端点安全风险包括网络钓鱼和凭据被盗、未打补丁的软件、恶意软件和勒索软件、未受管设备、薄弱配置、过多的访问权限、不安全的远程访问、有限的端点可见性、缓慢的修复速度以及人为错误。
面对这么多风险，明确优先级很重要，但哪些端点安全风险最关键，又该如何应对？一起来看看……
什么是端点安全风险？
端点安全风险是指可能使企业设备及其可访问的数据和系统暴露于风险之中的威胁、漏洞和控制缺口。这些端点包括员工笔记本电脑、台式机、服务器、远程设备，以及任何获准用于业务的个人设备。
请记住，端点风险与网络或云安全风险并不相同。不过，它们之间可能会有重叠（而且往往确实如此）。
为什么端点安全对中小企业尤其具有挑战性
虽然端点安全对各种规模的企业都至关重要，但中小企业往往难以维持所需的高水平安全防护��。造成这种情况的原因通常有几个，包括：
有限的 IT 和安全资源意味着，他们无法像应有的那样在端点安全上投入足够多。
远程和混合办公团队之间设备管理不一致，使得为每个端点提供适当支持变得颇具挑战。
补丁和软件更新延迟会让设备在超出安全范围的时间内持续暴露于风险之中。
依赖多个彼此割裂的工具，会导致流程脱节且过于复杂。
个人设备和影子 IT 会在 IT 团队不知情的情况下，让设备暴露于风险之中。
对设备运行状况和安全状态的可见性有限，使得难以确定哪些设备需要更新或支持。
在检测到问题时难以及时响应，可能会导致损害大范围扩散，并使问题不断升级。
这些问题中的任何一种，甚至全部，都会让预防和控制哪怕是常见的端点问题变得更加困难。幸运的是，借助合适的工具，这些问题都可以得到解决和克服。
SMB 面临的 10 大端点安全风险
考虑到这一点，我们来看看一些最主要的端点安全风险。了解这些风险，有助于我们更好地防范，并找出问题所在。
1. 网络钓鱼和被盗凭证
网络钓鱼、凭证窃取以及其他社会工程骗局都可能让攻击者获得账户和端点的访问权限。如果员工重复使用密码，或者企业缺乏身份验证工具，这种情况会更容易发生，因为受损账户更容易提供更广泛的访问权限。
企业可以通过强密码实践、访问限制和多因素身份验证（MFA）来防范这些攻击。不过，用户安全意识培训同样非常宝贵，它能帮助员工识别骗局和其他伎俩，从而保护他们的账户和密码。
2. 未打补丁的操作系统和应用程序
补丁对于修复操作系统和应用程序中已知漏洞至关重要，但更新计划不一致以及补丁可见性有限，会让小型 IT 团队难以妥善更新端点。如果没有适当的补丁管理，设备就可能暴露于原本可以避免的已知漏洞之下。
通过自动化补丁管理，这些风险可以得到降低。自动化补丁管理能够识别缺失的更新，并根据定义好的策略、日程和设备组部署已批准的补丁。优秀的补丁管理解决方案还应包括漏洞优先级排序，以便优先处理最关键的威胁，同时持续跟踪更新成功和失败的情况，以验证部署结果并支持审计准备。
3. 恶意软件和勒索软件
恶意软件和勒索软件是常见威胁，它们可能通过恶意下载、网络钓鱼、被入侵的网站或暴露的漏洞进入设备。这些攻击会对设备造成重大损害，包括加密文件、中断运营、窃取敏感数据，以及传播到已连接的系统。
企业应投资强大的端点保护，以抵御这些威胁。这包括确保设备及时正确打补丁、维持受限权限、维护经过测试的关键系统和数据备份，并制定快速隔离流程，以防止感染扩散。
4. 未受管和未知设备
当设备处于未受管状态时，可能会逐渐偏离已批准的安全配置，并错过必要更新，从而更容易成为攻击者的目标。这包括个人设备、被遗忘的系统、承包商终端，以及在正常 IT 监管之外运行的未获批准设备和影子 IT 工具。企业必须维护一份涵盖所有端点的最新清单，并明确业务访问要求，防止未知设备带来新的风险。
5. 薄弱的端点配置
端点安全依赖于在每台受管设备上保持一致的配置。然而，不安全的设置（例如禁用防火墙、密码要求不一致以及安全工具配置错�误）会使端点容易遭受攻击。企业应标准化其端点策略，确保每台设备都遵循其安全标准，并尽可能实现对每个端点的可视性和自动修复。
6. 过多或过时的访问权限
务必清楚谁拥有什么访问权限。共享账户、过期权限以及延迟离职处理，都可能让未经授权的用户或心怀不满的前员工获得访问权限。
过多的权限会使设备更容易受到恶意软件、未经授权的更改及类似威胁的影响，因此建议企业采用最小特权原则和基于角色的访问控制来管理用户访问，并使用独立账户和快速取消配置机制，确保只有确有需要的用户才能获得访问权限。
7. 不安全的远程访问
网络安全不是可有可无的，尤其是在远程访问场景中。通过暴露的服务、共享凭证、未受管理的远程访问工具以及薄弱的身份验证进行的不安全访问，都会让设备面临风险。
相反，远程访问应由中央统一管理，并仅限授权用户使用。使用多因素身份验证、精细控制权限和会话日志等工具，有助于在不影响易用性的前提下维持安全的远程访问。
8. 端点可视性有限
当企业和 IT 团队缺乏对其端点的可见性时，就无法识别缺失的补丁、过时的软件或不合规设备。这使得修复安全缺陷或识别威胁变得更加困难，也进一步延误了对已发生问题的响应。组织需要清晰掌握其端点状况，因此选择具备集中式仪表盘、自动化软硬件清单、漏洞洞察、实时警报和状态报告的解决方案非常重要。
9. 检测与修复缓慢
虽然安全工具可以及时发出警报，但如果这些警报没有被快速查看和响应，其价值就会大打折扣。如果从识别风险�到修补风险之间的时间间隔过长，设备就会在过长时间内处于脆弱状态，使威胁变得更加严重。企业应建立清晰的响应工作流程，并配备自动化操作和远程故障排查能力，以尽快处理警报；对于无法快速解决的问题，还应制定明确的升级处理流程。
10. 内部风险和人为错误
无论如何防范恶意攻击和技术威胁，简单的人为错误始终都是一种风险。员工可能会意外暴露数据、下载不安全的文档、错误配置端点，或误用特权访问。虽然这可能是出于恶意，但也同样很可能完全只是意外造成的。
这就是为什么员工培训如此重要。应对员工进行如何防范网络钓鱼和其他安全最佳实践方面的培训，并建立明确的处理流程，以便在出现问题时（不是会不会发生，而是什么时候发生）能够妥善应对。除此之外，采用最小特权原则、活动日志记录以及减少对人工决策依赖的自动化工具，也能提升安全性和效率。
中小企业如何确定端点安全风险的优先级
只需一点规划和前瞻性思考，就能轻松确定端点安全风险的优先级，确保最危险的威胁得到优先处理。
首先，识别每一个可以访问业务系统的端点。这为所有需要监控和管理的设备建立了基线。
接下来，识别任何缺失的补丁、过时的应用程序和不受支持的软件。这些都是需要解决的风险。
识别出风险后，可以先将正在被利用且影响较大的漏洞列为优先事项。这些是您当前面临的最关键、最持续的威胁。
务必强制实施强身份验证和最小特权原则访问，以保护账户并验证用户身份。
统一端点安全和配置策略，确保在各端点上一致执行。
将可重复的补丁管理和修复任务自动化，既能为 IT 团队节省时间，也能让端点始终得到妥善保护。
持续监控端点状态，而不是依赖定期审查，这样就能在新威胁出现时快速发现。
为已受感染或不合规的设备制定响应流程文档，以便清晰记录其处理方式。
请记住：确定优先级应从那些既可能被利用、又会造成重大损害或中断的风险开始。虽然所有风险都应及时处理，但了解哪些风险最关键，对于威胁优先级排序至关重要。
中小企业必备的端点安全控制措施
中小企业需要采用分层的端点安全控制措施。这些能力可能来自多个集成工具和流程：
多因素身份验证，用于在用户登录时验证其身份。
自动执行操作系统和第三方应用程序补丁管理，减少受支持系统和应用程序中的补丁缺口。
防病毒或端点检测与响应，以便快速识别并应对威胁。
集中化的终端清单，让 IT 团队能够轻松跟踪和管理所有终端。
漏洞可见性与优先级排序 以识别威胁，并确保最关键的问题得到优先处理。
最小特权原则访问控制，用于限制访问并阻止未经授权的用户。
安全远程访问，让员工可以随时随地工作，而不会危及网络安全。
标准化的终端配置策略，确保每个终端都遵循安全指南和策略。
在事件发生后，用于恢复关键系统和数据的经过测试的备份和恢复流程。
端点告警和成文的事件响应工作流程，可帮助快速识别并应对潜在威胁。
Splashtop 如何帮助 SMB 降低端点安全风险
端点安全和管理对各种规模的企业都至关重要，但中小型企业尤其需要确保找到一个既能提供所需控制与功能，又价格合理的平台。这正是 Splashtop AEM（自主端点管理）发挥作用的地方，它为 IT 团队提供降低端点暴露风险并更一致地作出响应所需的可视性、补丁管理、警报和自动化能力。
借助 Splashtop AEM，可以：
1. 提升端点可见性
Splashtop AEM 让 IT 团队能够清晰了解每个端点的情况，包括整体健康状态、软件清单、补丁状态和漏洞信息。所有这些信息都可通过集中式、易于使用的控制台访问，帮助技术人员更好地识别并确定威胁优先级，同时减少未受管理的设备。
2. 自动执行补丁更新和修复
Splashtop AEM 具备自动化补丁管理功能，支持对受支持的操作系统和第三方应用程序进行自动打补丁。借助 Splashtop AEM，IT 团队可以通过基于策略的操作、脚本、警报和修复工作流实现补丁自动化，帮助 IT 团队一致地应用更新并减少手动修复工作。
3. 安全的远程访问与支持
当问题需要动手深入排查时，IT 团队可以使用 Splashtop 的远程访问和支持功能，连接到受管设备并远程进行故障排除。Splashtop 提供多因素身份验证、精细控制权限和会话日志等安全与管理控制功能，因此 IT 团队能够在保持集中式访问控制和会话监督的同时，快速调查并解决问题。
4. 在需要时添加端点保护
由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop Antivirus 可作为附加组件提供给希望通过 Splashtop 平台管理防病毒保护的组织。它可补充端点补丁管理、可视性和访问控制，并帮助检测和阻止受保护端点上的恶意软件。
构建更易于管理的端点安全方案
中小企业面临的网络威胁层出不穷，而安全实践不一致、响应延迟以及对各端点缺乏可见性，都会让这些威胁进一步加剧。中小企业及其 IT 团队需要采用分层方法，涵盖身份、补丁管理、端点防护、访问、响应等多个方面，才能确保其网络和设备得到妥善保护。
借助 Splashtop AEM，各种规模的企业都可以无缝管理其环境中的端点，无论团队身处何处办公。Splashtop AEM 提供对受管设备的集中可见性、硬件和软件清单、自动化补丁管理、可配置警报、脚本以及修复工具。
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