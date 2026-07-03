跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
People working in a small business office with their laptops.

小型企业需要 RMM 软件吗？

Robert Pleasant
阅读时间：7分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

如果您是小型企业的决策者，就必须谨慎考虑要投资哪些软件。小型企业需要可靠的设备、安全的访问、软件更新，以及快速解决问题的能力，但往往没有预算来配备专门的 IT 团队或复杂的 IT 管理平台。

无论公司规模大小，仍然依赖笔记本电脑、台式机以及需要妥善管理的各类应用程序。那么，小型企业到底需要多少 IT 工具？

远程监控和管理（RMM）软件可以帮助管理端点，但对于员工少于 20 人的企业来说，完整平台的功能可能超出实际需求。考虑到这一点，我们来看看 RMM 的作用、何时适合使用，以及当它超出需求时，小型企业可以关注哪些替代方案。

什么是 RMM 软件？

远程监控与管理软件可帮助 IT 团队和 MSPs 远程监控、维护并排查终端问题。传统 RMM 平台通常还包含更广泛的 IT 运营功能，包括：

  • 远程设备监控

  • 端点健康问题警报

  • 补丁管理

  • 远程访问和支持

  • 跨端点的软件部署

  • 资产和库存跟踪

  • 脚本编写和自动化

  • 报告

  • 面向 MSP 的工作流程，例如计费、工单处理或 PSA 集成

员工少于 20 人的小型企业真的需要 RMM 吗？

对于许多员工不足 20 人的企业来说，完整的 RMM 平台往往超出实际需求。但这并不意味着可以忽视 IT 管理。即使是小型团队，仍然需要一种可靠的方式来访问设备、支持员工、应用更新、监控端点健康状况，并跟踪其使用的计算机和软件。

更值得问的问题是，企业是否真的需要传统 RMM 平台通常包含的整套工具。许多 RMM 解决方案是为 MSPs、专门的 IT 团队或管理更大、更复杂环境的组织而打造的。如果企业只需要核心设备可见性、远程支持、补丁管理、资产清单和基础自动化，那么更轻量的解决方案可能更合适。

小型企业应规划的基础 IT 需求

如果您是正在判断 RMM 是否适合自身需求的 IT 负责人，不妨先评估一下 IT 需求。与其先考虑解决方案，不如先聚焦需要提前规划哪些事项，再找到能够满足这些需求的平台。

小型企业的 IT 团队需要：

  • 员工遇到问题时，可快速获得远程支持，即使在外办公，也能迅速解决问题。

  • 掌握设备健康状况和状态，及早发现问题。

  • 通过操作系统和第三方软件的自动更新，让终端保持最新状态并确保安全。

  • 软件和硬件清单，用于跟踪正在使用的资产及其补丁状态。

  • 常见端点问题的警报

  • 如重启、运行脚本或应用更新等修复操作。

  • 用户访问控制和用于管理谁可以访问哪些内容的权限。

  • 用于问责和故障排查的活动日志

何时完整的 RMM 平台可能过于复杂

考虑到这一点，有哪些迹象表明 RMM 平台的功能已经超出实际所需？远程监控和管理工具非常适合有此需求的企业，但对小型企业来说，可能并不是合适的起点。

如果以下这些情况符合，可能不需要 RMM 解决方案：

  • 没有专门的 IT 管理员来配置和维护该平台。

  • 您只管理少量计算机。

  • 您不需要 PSA、计费或 MSP 工作流。

  • 还在为并不需要或很少使用的高级模块付费。

  • 设置、培训和维护所花费的时间，可能比该工具节省的时间还要多。

  • 您的主要需求包括远程访问、支持、补丁管理、监控和资产清单。

选择高性价比 RMM 替代方案时应关注什么

如果 RMM 解决方案超出了实际需求，那么应该转而投资什么？在寻找 RMM 替代方案时，应重点关注业务所需的核心功能，即使是轻量级解决方案也应具备这些功能。找到具备这些能力的解决方案，就能在不增加复杂性的情况下，获得完整 RMM 的关键优势：

1. 简单的远程访问和支持

最重要的功能之一，是能够可靠地远程访问设备并为员工提供远程支持。因此，具备强大远程访问和支持能力的平台至关重要。这一平台应能轻松部署到各类设备上，以便员工和 IT 人员能够快速、便捷地连接远程设备，无论是用于远程办公还是 IT 支持。

不要忽视有人值守和无人值守远程访问的价值。虽然有人值守访问通常用于远程支持，但对于需要下班后支持或通常无法直接接触到的远程端点，无人值守访问同样重要。

2. 无需繁重管理的端点可见性

小型团队应能够查看哪些设备需要关注和支持，因此优秀的解决方案应提供端点可视性，包括其操作系统、应用程序和补丁状态。寻找具备仪表盘、最新清单和完整设备健康视图的解决方案，而不是过于复杂的报告。这将为组织提供快速处理潜在问题所需的信息，而不是增加更多管理工作。

3. 用于日常 IT 任务的实用自动化

自动化是减少重复性手动工作的有力工具，从而提升各团队的效率。请寻找具备强大自动化功能的解决方案，包括计划更新、警报、重启、基于脚本的操作以及补丁管理。借助这些功能，IT 团队能够保持更高的敏捷性和效率，同时快速为所有端点提供支持。

4. 适合超小型团队的定价

如果不需要完整的 RMM 解决方案，就不该支付完整 RMM 的价格。请寻找价格可预测且负担得起的方案，并务必避免购买不需要的企业级捆绑包或 MSP 功能。关键在于让解决方案发挥最大价值，这意味着要根据所需的用户数量、设备数量和技术人员数量来匹配合适的套餐。

5. 易于管理的安全控制

最好避免不必要的复杂性，尤其是在网络安全控制方面。请寻找可靠且易于管理的安全控制措施，例如多因素身份验证（MFA）、基于角色的访问控制（RBAC）、日志记录和权限管理。这些功能即使由小团队管理也应当足够简单，同时还能支持更强的访问控制、审计就绪性和责任追踪。

Splashtop 如何帮助小型企业在无需承受完整 RMM 复杂性的情况下管理 IT

如果正在寻找一种更简单的方式来支持用户、访问设备并管理端点，而无需承担完整 RMM 平台的复杂性，Splashtop 可以提供帮助。Splashtop 为小型企业提供了一种实用方式，可通过一个平台处理核心 IT 任务。

Splashtop 为移动办公的员工提供远程访问，也可在需要时提供用于故障排查的远程支持。此外，借助 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management），IT 团队可以获得所需的端点可见性、自动化、软件清单、补丁管理、警报和修复能力，从而随时随地管理其网络中的各个端点。

这使 Splashtop 非常适合那些需要 IT 管控，但不想承担传统 RMM 带来的额外负担或复杂性的团队。有了 Splashtop，小型团队可以：

  • 快速高效地远程访问并支持员工设备。

  • 通过集中式控制台监控其网络中各端点的运行状况。

  • 查看硬件和软件清单，并获取实时更新。

  • 将常规端点任务自动化，减少手动工作。

  • 在受管设备上统一应用更新，确保每个端点都保持最新。

  • 提升可见性，而不增加不必要的 IT 复杂性

一种切实可行的 IT 管理合理配置方式

小型企业必须制定计划，在整个组织范围内管理设备、更新、访问和支持，但这并不意味着一开始就需要完整的 RMM 解决方案。相反，应选择与企业规模相匹配的工具，包括需要管理的端点数量、可用的 IT 资源以及所需的控制级别。

借助 Splashtop，小型企业可以用更简单的方式支持用户并管理端点。Splashtop 为员工提供随时随地通过任何设备开展工作所需的工具，并帮助 IT 团队在整个公司范围内远程支持和管理设备。

准备好了解安全远程访问和自主终端管理如何帮助您的组织了吗？立即开始免费试用 Splashtop。

立即参与
今天就免费试用 Splashtop AEM 吧！
免费试用


分享
RSS 订阅源订阅

常见问题解答

小型企业如何在不忽视端点管理的情况下保持较低的 IT 成本？
Splashtop 是否为小型企业提供远程监控和管理解决方案？

相关内容

A person working in an office of a small business.
端点管理

面向小型企业 IT 团队的端点管理

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号