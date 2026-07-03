如果您是小型企业的决策者，就必须谨慎考虑要投资哪些软件。小型企业需要可靠的设备、安全的访问、软件更新，以及快速解决问题的能力，但往往没有预算来配备专门的 IT 团队或复杂的 IT 管理平台。
无论公司规模大小，仍然依赖笔记本电脑、台式机以及需要妥善管理的各类应用程序。那么，小型企业到底需要多少 IT 工具？
远程监控和管理（RMM）软件可以帮助管理端点，但对于员工少于 20 人的企业来说，完整平台的功能可能超出实际需求。考虑到这一点，我们来看看 RMM 的作用、何时适合使用，以及当它超出需求时，小型企业可以关注哪些替代方案。
什么是 RMM 软件？
远程监控与管理软件可帮助 IT 团队和 MSPs 远程监控、维护并排查终端问题。传统 RMM 平台通常还包含更广泛的 IT 运营功能，包括：
员工少于 20 人的小型企业真的需要 RMM 吗？
对于许��多员工不足 20 人的企业来说，完整的 RMM 平台往往超出实际需求。但这并不意味着可以忽视 IT 管理。即使是小型团队，仍然需要一种可靠的方式来访问设备、支持员工、应用更新、监控端点健康状况，并跟踪其使用的计算机和软件。
更值得问的问题是，企业是否真的需要传统 RMM 平台通常包含的整套工具。许多 RMM 解决方案是为 MSPs、专门的 IT 团队或管理更大、更复杂环境的组织而打造的。如果企业只需要核心设备可见性、远程支持、补丁管理、资产清单和基础自动化，那么更轻量的解决方案可能更合适。
小型企业应规划的基础 IT 需求
如果您是正在判断 RMM 是否适合自身需求的 IT 负责人，不妨先评估一下 IT 需求。与其先考虑解决方案，不如先聚焦需要提前规划哪些事项，再找到能够满足这些需求的平台。
小型企业的 IT 团队需要：
员工遇到问题时，可快速获得远程支持，即使在外办公，也能迅速解决问题。
掌握设备健康状况和状态，及早发现问题。
通过操作系统和第三方软件的自动更新，让终端保持最新状态并确保安全。
软件和硬件清单，用于跟踪正在使用的资产及其补丁状态。
常见端点问题的警报。
如重启、运行脚本或应用更新等修复操作。
用户访问控制和用于管理谁可以访问哪些内容的权限。
用于问责和故障排查的活动日志。
何时完整的 RMM 平台可能过于复杂
考虑到这一点，有�哪些迹象表明 RMM 平台的功能已经超出实际所需？远程监控和管理工具非常适合有此需求的企业，但对小型企业来说，可能并不是合适的起点。
如果以下这些情况符合，可能不需要 RMM 解决方案：
没有专门的 IT 管理员来配置和维护该平台。
您只管理少量计算机。
您不需要 PSA、计费或 MSP 工作流。
还在为并不需要或很少使用的高级模块付费。
设置、培训和维护所花费的时间，可能比该工具节省的时间还要多。
您的主要需求包括远程访问、支持、补丁管理、监控和资产清单。
选择高性价比 RMM 替代方案时应关注什么
如果 RMM 解决方案超出了实际需求，那么应该转而投资什么？在寻找 RMM 替代方案时，应重点关注业务所需的核心功能，即使是轻量级解决方案也应具备这些功能。找到具备这些能力的解决方案，就能在不增加复杂性的情况下，获得完整 RMM 的关键优势：
1. 简单的远程访问和支持
最重要的功能之一，是能够可靠地远程访问设备并为员工提供远程支持。因此，具备强大远程访问和支持能力的平台至关重要。这一平台应能轻松部署到各类设备上，以便员工和 IT 人员能够快速、便捷地连接远程设备，无论是用于远程办公还是 IT 支持。
不要忽视有人值守和无人值守远程访问的价值。虽然有人值守访问通常用于远程支持，但对于需要下班后支持或通常无法直接接触到的远程端点，无人值守访问同样重要。
2. 无需繁重管理的端点可见性
小型团队应能够查看哪些设备需要关注和支持，因此优秀的解决方案应提供端点可视性，包括其操作系统、应用程序和补丁状态。寻找具备仪表盘、最新清单和完整设备健康视图的解决方案，而不是过于复杂的报告。这将为组织提供快速处理潜在问题所需的信息，而不是增加更多管理工作。
3. 用于日常 IT 任务的实用自动化
自动化是减少重复性手动工作的有力工具，从而提升各团队的效率。请寻找具备强大自动化功能的解决方案，包括计划更新、警报、重启、基于脚本的操作以及补丁管理。借助这些功能，IT 团队能够保持更高的敏捷性和效率，同时快速为所有端点提供支持。
4. 适合超小型团队的定价
如果不需要完整的 RMM 解决方案，就不该支付完整 RMM 的价格。请寻找价格可预测且负担得起的方案，并务必避免购买不需要的企业级捆绑包或 MSP 功能。关键在于让解决方案发挥最大价值，这意味着要根据所需的用户数量、设备数量和技术人员数量来匹配合适的套餐。
5. 易于管理的安全控制
最好避免不必要的复杂性，尤其是在网络安全控制方面。请寻找可靠且易于管理的安全控制措施，例如多因素身份验证（MFA）、基于角色的访问控制（RBAC）、日志记录和权限管理。这些功能即使由小团队管理也应当足够简单，同时还能支持更强的访问控制、审计就绪性和责任追踪。
Splashtop 如何帮助小型企业在无需承受完整 RMM 复杂性的情况下管理 IT
如果正在寻找一种更简单的方式来支持用户、访问设备并管理端点，而无需承担完整 RMM 平台的复杂性，Splashtop 可以提供帮助。Splashtop 为小型企业提供了一种实用方式，可通过一个平台处理核心 IT 任务。
Splashtop 为移动办公的员工提供远程访问，也可在需要时提供用于故障排查的远程支持。此外，借助 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management），IT 团队可以获得所需的端点可见性、自动化、软件清单、补丁管理、警报和修复能力，从而随时随地管理其网络中的各个端点。
这使 Splashtop 非常适合那些需要 IT 管控，但不想承担传统 RMM 带来的额外负担或复杂性的团队。有了 Splashtop，小型团队可以：
快速高效地远程访问并支持员工设备。
通过集中式控制台监控其网络中各端点的运行状况。
查看硬件和软件清单，并获取实时更新。
将常规端点任务自动化，减少手动工作。
在受管设备上统一应用更新，确保每个端点都保持最新。
提升可见性，而不增加不必要的 IT 复杂性
一种切实可行的 IT 管理合理配置方式
小型企业必须制定计划，在整个组织范围内管理设备、更新、访问和支持，但这并不意味着一开始就需要完整的 RMM 解决方案。相反，应选择与企业规模相匹配的工具，包括需要管理的端点数量、可用的 IT 资源以及所需的控制级别。
借助 Splashtop，小型企业可以用更简单的方式支持用户并管理端点。Splashtop 为员工提供随时随地通过任何设备开展工作所需的工具，并帮助 IT 团队在整个公司范围内远程支持和管理设备。
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