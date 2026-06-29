小型企业同样可能有大量 IT 需求，尤其是在需要管理多个终端时。当他们只有小规模 IT 团队，或只能依靠一名 IT 通才时，终端问题很容易迅速堆积，包括错过更新、产生多个支持工单等。
一旦再加上用于工作的远程设备、混合办公设备和个人设备，要保持一致的可见性和控制就会变得更加困难。如果 IT 没有明确的方法来监控和支持终端，这可能会导致设备失管、应用程序过时以及安全漏洞。
幸运的是，这些问题都可以克服。借助合适的端点管理解决方案，各种规模的企业都能减少人工工作量、提升可见性，并让 IT 团队能够快速在各类设备上采取行动。接下来，我们来看看端点管理为小型企业带来的优势，以及哪些功能对 IT 团队最重要。
什么是适用于小型企业的端点管理？
终端管理是指从集中式位置监控、更新、保护和支持公司各类设备的过程。这包括多种设备类型，如笔记本电脑、台式计算机、远程终端、平板电脑、共享工作站及其他受管系统。
终端管理包含多个要素，包括补丁管理、设备可见性、安全策略执行、库存跟踪和问题解决。
为什么小型企业需要实用的端点管理解决方案
对于小型企业来说，端点管理通常由小型 IT 团队或个人承担。该团队仍需在办公室和远程环境中保持设备更新、解决用户问题、跟踪软件，并维护基本的安全控制。
优秀的端点管理解决方案可通过集中可见性、自动执行日常任务，并让 IT 在需要处理问题时更快采取行动，帮助减轻这项工作负担。
1. 有限的 IT 人员意味着更少的手动工作空间
IT 团队本来就忙于支持用户和排查设备问题。再加上手动打补丁、检查设备以及管理远程设备所需的时间，他们本就有限的时间就更加捉襟见肘。端点管理软件可通过将手动工作自动化来提供帮助，从而腾出时间处理更紧迫的事务。
2. 终端问题可能会干扰日常运营
无论终端设备是在办公室还是远程办公环境中，进行终端管理都至关重要。软件过时、更新失败、设备运行缓慢以及未解决的问题，都会干扰工作、导致效率下降，并增加 IT 团队的工作负担。不过，高效的终端管理可以快速解决这些问题，从而尽量减少中断和不必要的支持工作。
3. 在自动化发挥作用之前，可见性至关重要
终端管理有助于提供跨 IT 环境和网络的可视性。小型企业需要了解自己有哪些设备、这些设备安装了哪些软件、哪些需要关注，以及哪些系统存在风险。通过适当的终端管理，所有这些信息都可以从一个集中位置获取。
选择终端管理解决方案时应关注的关键功能
并非所有解决方案都提供相同的功能，因此务必要找到一款具备小型企业最关键核心功能的解决方案，包括：
1. 集中式设备可见性
IT 团队需要能够在一个地方查看受管设备、操作系统、软件版本、设备健康状态和更新状态。优秀的端点管理解决方案应提供跨端点的集中可见�性，以便清晰查看并管理所有设备和应用程序。这有助于小型团队在不依赖电子表格、一次性检查或用户上报问题的情况下管理端点，从而节省时间并提高效率。
2. 自动化补丁管理
自动化补丁管理是终端管理中最重要的功能之一，尤其适合 IT 团队规模有限的小型企业。自动化补丁管理让团队无需手动更新每个终端和应用程序，即可让整个网络中的设备保持最新状态。
优秀的自动化补丁管理应能够检测并在各终端上部署安全补丁和其他更新，同时提供日程安排和策略控制、补丁状态跟踪，以及对更新失败情况的可见性。
3. 第三方应用程序补丁管理
补丁管理不应只局限于操作系统。端点管理应同时涵盖操作系统和第三方应用程序补丁，因为许多支持问题和业务风险都源于过时且存在未修补漏洞的第三方应用。将第三方应用程序纳入补丁自动化，既能应对这些安全威胁，也能减少重复性的手动工作。
4. 远程访问和故障排除
终端管理与远程支持相辅相成。借助完善的终端管理，IT 团队可以检测并识别远程终端上的问题；而通过远程支持，技术人员无需亲临现场即可连接到远程设备并解决问题。这可以显著提升支持远程员工、处理非工作时间问题以及在不打扰用户工作的情况下提供帮助的效率。
5. 实时警报和主动监控
实时警报可以帮助 IT 团队在问题引发更多支持工作之前发现问题，但团队也不需要嘈杂的仪表盘。优秀的端点管理解决方案应能提供需要关注问题的可执行警报。
这些问题可能包括补丁失败、设备健康状况问题、已知漏洞，或不符��合策略的端点。当 IT 团队能够快速收到通知时，就可以调查设备并采取正确的后续措施。
6. 基于策略的自动化
企业对日常工作的处理方式都有各自的策略，例如补丁部署、更新日程和修复工作流。优秀的终端管理解决方案应包含遵循这些策略的自动化工具。
基于策略的自动化有助于在支持公司准则和安全要求的同时，规范不同设备上的工作流程。这既能节省时间，也有助于 IT 在受管端点上实施一致的控制。
7. 硬件和软件清单
维护最新的库存有助于 IT 快速确定哪些设备正在使用、安装了哪些应用、哪些系统需要更新，以及是否存在需要处理的不受支持软件。优秀的终端管理解决方案应包含硬件和软件库存，并在设备连接时自动更新，以确保信息尽可能保持最新。
8. 报告与审计就绪性
完善的报告功能可帮助小型企业跟踪更新历史、补丁状态、资产清单和修复活动。这对审计准备尤为有帮助，因为 IT 可以提供相关证明，说明更新了哪些内容、何时采取了操作，以及哪些端点仍需关注。
9. 设置与持续管理的易用性
小型企业不希望在复杂设置和难以管理的解决方案上苦苦挣扎。优秀的终端管理工具应易于部署、易于理解且便于管理，而无需专门的企业管理经验或专业知识。毕竟，如果终端管理工具花费的使用时间比节省的时间还多，那就几乎没有使用价值。
小型企业可能暂时不需要的功能
话虽如此，许多端点管理解决方案提供的工具其实超出了小型企业的实际需求。仅仅因为某个解决方案提供了更多功能，并不一定意味着它更好；小型企业尤其应注意，不要为用不上的功能花冤枉钱。
例如，小型企业可能并不需要：
复杂的企业工作流
主要为 MSPs 设计的 PSA 计费功能
高级网络发现
重度定制脚本框架
深度合规管理套件
复杂的多租户管理，除非需要管理多个客户或地点
这些功能对于基本 IT 需求来说通常没有必要。相反，应寻找一款功能与 IT 团队工作负载和需求相匹配的解决方案。
如何评估适合小型企业的端点管理软件
那么，如何判断一款端点管理解决方案是否适合您的业务？仔细评估各个选项非常重要，以确定哪一个既具备所需功能，又在可承受的价格范围内，因此采用清晰的评估方法会有所帮助。
在评估终端管理软件时，请务必做好以下几点：
明确需要管理的设备和操作系统，确保选择支持它们的平台。
查看当前如何处理补丁和软件更新，以找到符合贵方策略的平台。
确定哪些任务最占用 IT 时间，并确保该平台能够将这些任务自动化。
确认该工具是否支持远程故障排查。
查看该工具对补丁状态和设备健康状况的报告是否清晰。
评估设置所需时间以及日常使用的便捷性。
将成本与团队实际会用到的功能进行比较，确保获得最大价值。
请确保该解决方案能够随着业务增长而扩展。
Splashtop AEM 如何帮助小型 IT 团队管理端点
对于小型 IT 团队，Splashtop AEM 可帮助集中管理终端可见性、自动执行补丁更新、监控设备健康状况，并直接从 Splashtop 平台采取行动。
Splashtop AEM 旨在帮助 IT 团队减少手动端点管理工作，而不会增加不必要的复杂性。团队可用它来管理更新、查看端点状态、跟踪资产清单，并响应分布式设备上的问题。
Splashtop AEM 包括：
实时操作系统和第三方补丁管理，帮助设备和应用保持最新状态。
基于 CVE 的漏洞洞察，帮助识别并优先处理已知软件风险。
硬件和软件清单，提升终端可视性。
基于策略的自动化，可标准化可重复的 IT 操作。
通过警报和端点监控发现需要关注的问题。
通过 Splashtop 平台提供远程支持和修复。
IT 资源有限时，应优先处理什么
当然，IT 团队通常预算有限，尤其是在属于小型企业时更是如此。因此，团队在评估软件时通常需要有所取舍，以在成本和功能之间找到合适的平衡。
如果处于这种情况，了解应优先考虑什么很重要。清楚哪些功能是必需的、哪些只是锦上添花，在选择解决方案时会带来很大差异，因此列出优先事项会有所帮助。
寻找一款能让团队做到以下几点的解决方案：
清晰查看每个受管端点，以便对其进行监控和管理。
高效为操作系统和第三方应用打补丁，确保全面覆盖。
快速处理紧急问题，以便在事态升级前加以解决。
将可重复的任务自动化，以节省时间并提升效率。
远程支持用户，协助混合办公员工和随时随地工作的团队。
跟踪结果，无需手动报告。
避免为不需要的功能付费。
选择符合 IT 现实需求的终端管理方案
Splashtop AEM 可帮助小型 IT 团队通过 Splashtop 平台提供实时补丁管理、终端可视性、基于策略的自动化、警报和远程支持，从而为分布式终端设备提供支持。无需依赖手动检查或彼此割裂的工具，IT 团队即可在一个平台上管理更新、监控终端健康状况，并对问题做出响应。
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