现代 IT 团队要管理的笔记本电脑、台式机、服务器、移动设备和远程端点，分布地点比以往任何时候都更多。如果没有清晰的生命周期流程，这些设备将更难以正确地进行跟踪、修补、保护、支持和退役。
端点生命周期管理为 IT 团队提供了一种结构化的方法，用于管理设备从采购到退役的整个过程。它有助于保持可视性、减少手动工作、支持审计准备，并在端点的整个使用寿命内确保其安全且高效。
本指南介绍了端点生命周期管理包含哪些内容，以及自动化如何帮助 IT 团队更高效地管理端点。
什么是端点生命周期管理？
端点生命周期管理，是指用于在设备整个生命周期内管理组织设备的流程、策略和规程。这包括从采购到处置，对设备进行跟踪、维护、更新、保护和部署。
为什么端点生命周期管理对 IT 团队很重要？
未受管理、未受保护的端点很容易成为网络攻击的目标，因此也是大多数安全漏洞的起点。事实上，根据报告，67% 的端点安全事件源于薄弱或缺失的 多因素身份验证、被盗凭据和暴力访问等漏洞。
因此，若端点处于未管理状态，组织将面临重��大的安全和IT 合规性风险。
虽然企业可能会尝试通过临时性的设备管理方式来弥补安全漏洞，但这种缺乏结构的方法既低效又不可靠。相反，建立结构化的生命周期管理至关重要。这将确保设备从采购到退役全程都受到覆盖，并配有相关数据和统计信息来跟踪其健康状态和威胁。
端点生命周期阶段：实用的 5 步框架
一个实用的端点生命周期通常包括五个阶段：
采购与规划：生命周期始于公司购置设备之时。不过，这并不是随意进行的；企业需要确定所需设备，并制定相应的部署和使用计划。
配置与部署：设备到位后，即可分配给相应的用户或部门。这包括安装硬件和软件、配置设备、将其注册到端点管理软件中，并确认其已可投入使用。
维护与监控：在设备的整个生命周期内，IT 团队会定期监控其是否出现问题，并持续进行维护。这有助于确保设备尽可能长久地使用、尽量减少问题，从而最大化其价值和生产力。
支持和更新：除了持续维护外，设备还会在支持和更新可用时获得相应支持与更新。让设备保持完全最新状态对于网络安全和 IT 合规至关重要，因为这包括用于应对威胁和漏洞的安全补丁，同时也可通过更新和错误修复提升性能。
停用与处置：一旦设备不再需要，无论是因为已经过时还是无法正常运行，都会被停用并处置。此时，设备中的所有公司数据和软件都会被彻底清除，确保其中不存在任何敏感信息。
端点生命周期管理面临的最大�挑战是什么？
端点生命周期管理贯穿设备使用的全过程，这意味着在此过程中会遇到一些常见挑战。如果这些问题没有得到妥善解决，就会使管理变得困难，因此 IT 团队应当有所了解。
端点生命周期管理面临的挑战包括：
工具蔓延：过多彼此分散的工具会变成复杂、杂乱且难以管理或充分利用的一团乱麻。与其投资多个彼此割裂的工具来完成同样的事情，不如使用一个能够处理多项任务的解决方案，这样更好，也更具成本效益。
缺乏单一可信数据源：当关键信息分散在不同设备和工具中，并且来自多种来源时，就很容易出现信息冲突，查找关键细节也会变得困难。如果没有单一可信数据源，IT 团队就可能无法掌握设备在其生命周期中的所处阶段，从而增加管理难度。
手动修补的缺口：仅靠手动修补端点、操作系统和应用程序，已不再足够。手动修补速度慢且容易出错，可能导致设备或补丁遗漏、修补不一致以及安全漏洞。强大且自动化的补丁管理解决方案对于保持各类设备的补丁合规性至关重要。
未跟踪的已退役设备：设备退役后，仍有可能包含敏感数据。跟踪已退役设备有助于确保每台处于生命周期末端的设备都得到妥善清理和处置，从而降低数据泄露风险。
有效管理完整端点生命周期的优势
鉴于这些挑战，人们不禁要问：专注于高效的端点生命周期管理有哪些好处？组织和 IT 团队希望投资生命周期管理的原因有很多，这得益于它所带来的各项改进。
这些优势包括：
更强的安全态势，这得益于持续的监控和维护，可确保设备及时打补丁并保持最新状态，同时 IT 团队也能监测威胁。
降低总体拥有成本（TCO），因为终端生命周期管理可帮助企业尽可能长时间地充分利用其设备，同时在设备不再需要时，建立精简的工作流程来完成设备退役和处置。
更快的入职/离职流程，这得益于清晰的配置、设置和取消配置工作流，可帮助用户快速高效地在其设备上完成设置。
全面的资产可见性，因为端点生命周期管理包括端点监控和库存跟踪。这样可确保每台设备都得到妥善跟踪和支持，避免任何遗漏。
更高的生产力和更好的用户体验，因为在设备整个生命周期内持续维护有助于减少问题和中断，让 IT 团队能够专注于其他任务，员工也能避免频繁遇到问题，从而更顺畅地开展工作。
自动化如何简化端点生命周期管理
如今，端点生命周期管理可从自动化中获得巨大收益。适当的自动化功能有助于简化和管理补丁部署、安排维护工作流，并实时修复问题，从而帮助维护设备和网络安全。
当 IT 团队将安装补丁和监测问题等基础任务自动化时，就能确保这些任务在各类设备上得到一致执行，无论设备位于何处。与此同时，这也为 IT 人员节省了时间，使其能够将精力投入到更复杂或更关键的事务上。
例如，补丁自动化可以在有新更新可用时进行检测，根据公司策略确定优先级，安排部署，并跟踪各设备上的补丁状态。这有助于让端点更持续地保持最新状态，而无需 IT 团队手动管理每台设备。
��同样，自动化监控和修复工作流可帮助 IT 团队识别端点问题、接收警报，并更快采取行动。对于已知或常规问题，自动化可根据策略触发预定义的修复步骤。
因此，端点能够保持良好状态，同时减轻 IT 团队的工作负担。
Splashtop AEM 如何支持端点生命周期管理
强大的终端生命周期管理依赖于持续可见性和可重复执行的工作流程。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）通过集中管理终端可见性、补丁、监控、自动化和远程支持工作流程，帮助 IT 团队管理活跃终端生命周期。
借助 Splashtop AEM，IT 团队可以查看端点清单、监控设备健康状况、自动执行操作系统和第三方补丁管理、查看 CVE 洞察、配置警报，并在受管端点上运行脚本或后台操作。这有助于团队在远程、混合办公和分布式环境中保持控制力。
Splashtop AEM 还提供 AI 驱动的 CVE 洞察，帮助 IT 团队识别、理解并确定漏洞的优先级。Smart Actions 可为常见修复工作流触发自动化响应，帮助团队在端点需要处理时更快做出响应。
当有可用更新时，Splashtop AEM 可帮助 IT 团队根据策略部署补丁，并跟踪各端点上的补丁状态。这有助于让设备保持更一致的更新状态，而无需依赖对每台机器进行手动打补丁。
Splashtop AEM 可与 Splashtop 远程访问和远程支持配合使用，因此当端点需要故障排查时，技术人员可以从可见性快速转向实际操作。IT 团队无需再依赖彼此割裂的监测、补丁管理和远程支持工具，而是可以通过一个平台管理关键的端点运维操作。
这让端点更新更轻松，能更早发现问题、更快支持用户，并在分布式环境中保持控制力。对于希望简化端点生命��周期管理的 IT 团队来说，Splashtop AEM 提供了所需的可视性和自动化能力，可在设备的整个活跃使用期间更高效地进行管理。
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