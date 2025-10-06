TeamViewer 又断线了吗？使用 Splashtop 备份并运行

有时，TeamViewer 或任何远程访问解决方案都会因定期计划维护或其他原因而宕机，因此若能有其他远程访问解决方案就再好不过了。Splashtop 就是这样一种低成本解决方案，可确保您能持续远程访问。
TeamViewer 停机对业务运营的影响
TeamViewer 宕机会严重影响业务运营，对于依靠无缝远程访问完成日常任务的公司来说尤其如此。当 TeamViewer 出现故障时，员工就无法访问关键系统和数据，从而导致工作效率大大降低。由于支持团队无法远程排除故障，项目可能会延误，错过最后期限，客户服务也可能受到影响。
财务方面的影响也很大。停机可能会导致收益损失，尤其对时间安排紧张或依赖于及时与客户互动的企业而言。此外，IT 团队在这些中断期间往往面临更大的压力，因为他们要争分夺秒地寻找替代解决方案或应对激增的支持工单。这种额外的压力会导致产生倦怠和整体效率下降。
寻找不中断的远程访问?这是 Splashtop 脱颖而出的原因
Splashtop 提供了一个强大且可靠的远程访问替代方案。Splashtop 设计旨在提供一致的高性能远程连接，确保您可以不间断地访问工作站、服务器和文件。配备包括加密和多因素身份验证在内的顶级安全功能，Splashtop 既可靠又安全。此外，Splashtop 的用户友好界面和具有竞争力的定价使其成为各种规模企业��的理想选择。
转用 Splashtop 则可专注业务，不必担心意外停机，从而确保持续的生产率和客户满意度。无论是个人用户、小型企业还是大型企业，Splashtop 都能提供定制化解决方案，满足不同的远程访问需求，让您高枕无忧，稳定运营。
已有 Teamviewer 许可证？升级至 Splashtop，立省50%的费用
TeamViewer 保证储蓄及提前开始计划： 当你切换到 Splashtop 时，你将在年度订阅费用上节省 50%。而且，你无需等到你当前的 TeamViewer 订阅到期。我们的团队将帮助你提前开始使用 Splashtop，而无需额外费用。点击下面的按钮，在你的 Splashtop 帐户上激活保证节省和提前开始：
如何从 TeamViewer 无缝切换到 Splashtop
评估你的需求： 确定你需要从一个 远程访问工具 中获得的具体功能和功能。Splashtop 提供针对不同需求量身定制的多种解决方案，从个人用户到企业。
注册 Splashtop：访问 Splashtop 网站，选择适合方案。Splashtop 支持免费试用，可在订购前先测试软件。
安装 Splashtop 代理：在要远程访问的被控端计算机上安装 Splashtop Streamer。安装过程简单快捷。
配置安全设置：设置多因素身份验证、强密码和其他安全措施，确保远程会话安全。
改用 Splashtop 不仅能最大限度地减少停机时间，还能根据业务需求提供更可靠、更安全的远程访问体验。
TeamViewer 经常性停机?发现用�户切换到 Splashtop 的原因
最近，我们收到了许多TeamViewer客户的询问，他们希望在TeamViewer的服务中断后尝试Splashtop。 我们还看到Twitter和Reddit等网站上的帖子，用户一直在报告他们与TeamViewer服务的问题。
全球断线...https://t.co/ftr6VqPFrF
— Thiago Reis ¯\_(ツ)_/¯ (@thibireis) 2018 年 11 月 8 日
无法连接到 Teamviewer 服务器（从 r/teamviewer）
如果在使用 TeamViewer 的时候遇到问题，不妨借此机会试一试 Splashtop。Splashtop 的远程访问连接既快速又安全可靠。Splashtop 具备 TeamViewer 商业版的所有主要功能（如文件传输、远程打印、多显示器支持等），但价格却不足 TeamViewer 的一半！使用 Splashtop，不仅能节约成本，而且能享受到更好的远程访问体验。为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案？查看 Splashtop 与 TeamViewer 的完整版对比。