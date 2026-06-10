TeamViewer 已宣布，13 和 14 版本将于 2026 年 10 月 31 日开始进入生命周期终止淘汰流程。这并不意味着这些版本会立即停止运行，但确实意味着支持将随着时间推移逐步减少，并且使用这些版本的连接也将被逐步禁用。
对于仍在依赖 TeamViewer 13 或 14 的 IT 团队来说，这意味着必须在期限前做好规划。较早部署的远程访问软件可能仍安装在用户工作站、服务器、共享计算机以及多年未审查的无人值守系统中。如果这些设备依赖基于互联网的远程连接，团队就需要了解可能会发生哪些变化，以及这些变化会如何影响日常支持。
这也是重新评估远程访问工具是否仍符合组织当前设备管理方式的好时机。远程支持已不再局限于连接到用户的屏幕。IT 团队通常需要终端可视性、软件清单、补丁状态、部署选项和自动化，以便高效支持分布式环境。
本文将解析 TeamViewer 停止支持公告对 13 和 14 版本意味着什么、IT 团队在截止日期前应审查哪些内容，以及在现代远程访问和端点管理解决方案中应关注哪些要点。
TeamViewer 13 和 14 怎么了？
TeamViewer 已宣布，版本 13 和 14 将于 2026 年 10 月 31 日开始进入生命周期终止阶段。这是一次分阶段变更，这意味着这些版本预计不会在该日期同时停止运行。但是，支持将会逐步减少，并且使用这些版本的��连接也将被逐步禁用。
关键细节包括：
TeamViewer 13 和 14 将于 2026 年 10 月 31 日进入淘汰阶段。
对这些版本的支持将会随着时间推移逐步减少。
使用这些版本的连接将逐步被禁用。
持续的互联网连接功能需要有效的订阅许可证。
如果 LAN 连接不依赖 TeamViewer 的服务器，仍然可能可用。
为什么这对仍在使用旧版 TeamViewer 的 IT 团队很重要
对于仍在使用 TeamViewer 13 或 14 的组织来说，停止支持时间表带来的不只是一次软件更新任务。这让 IT 团队有理由重新审视旧版远程访问工具安装在何处、这些工具是如何被使用的，以及它们是否仍然支持企业当前的运营方式。
远程访问 往往会成为后台基础设施的一部分。一旦运行正常，团队可能会在工作站、服务器、共享设备和无人值守系统中长期保留同一款软件，甚至持续多年。如果 IT 无法清楚掌握每台受影响设备的情况，这会让生命周期变更更难管理。
1. 远程访问连续性
最紧迫的问题是连续性。如果技术人员依赖 TeamViewer 13 或 14 来为远程用户提供支持、访问无人值守的计算机，或维护本地网络之外的系统，那么任何基于互联网的连接方式变化都可能影响日常支持工作。
在某些情况下，局域网连接或许仍然可用，但这并不能解决分布式团队、远程员工、分支机构，或 IT 需要从网络外部访问的设备所面临的问题。团队应审查哪些工作流程依赖在线远程访问，以及如果这种访问发生变化，哪些设备将难以支持。
2. 传统端点可见性
较长时间未检查的设备上可能仍安装着旧版 TeamViewer。其中一些可能属于在职员��工。其他设备可能是共享工作站、实验室计算机、自助终端、服务器，或仅偶尔用于支持的机器。
这正是可见性至关重要的地方。IT 团队需要了解哪些设备正在运行 TeamViewer 13 或 14、由谁使用、是否仍然需要，以及它们对业务运营有多重要。如果没有这份清单，就很容易低估迁移的范围。
3. 授权与升级规划
这一逐步淘汰也带来了授权决策。使用较旧版本 TeamViewer 的团队需要判断，在 TeamViewer 当前的许可模式下升级是否合理，或者现在是否正是评估其他远程访问方案的合适时机。
做决定时，不应只看订阅成本。IT 团队还应考虑部署工作量、技术人员工作流、安全要求、终端覆盖范围、管理员控制，以及是否需要更广泛的管理能力，如资产清单、补丁管理和自动化。
IT 团队在截止日期前应审查的事项
在 TeamViewer 13 和 14 进入淘汰期之前，IT 团队应清晰梳理受影响的设备和工作流程清单。目标是了解哪些旧版本仍在使用、哪些远程访问场景依赖这些版本，以及在支持变得更难依赖之前需要做出哪些改变。
识别所有运行 TeamViewer 13 或 14 的设备：首先找出所有仍安装了 TeamViewer 13 或 14 的终端设备、服务器和共享工作站。包括无人值守系统、实验室设备、自助终端以及仅偶尔使用的计算机。这些设备往往最容易在迁移过程中被遗漏。
梳理哪些连接依赖基于互联网的访问：将仅限局域网的使用场景与依赖 TeamViewer 基于互联网连接能力的工作流程区分开来。这很重要，因为 TeamViewer 表示，LAN 连接可能仍然可用，而使用旧版本的基于互联网的连接将会逐渐受到影响。
审查业务关键系统：优先处理�支持高管、远程员工、面向客户的运营、生产工作流程或非工作时间维护的系统。这些设备应优先审查，因为远程访问中断会带来更大的运营影响。
检查操作系统兼容性：某些较旧的设备可能仍在运行过时的操作系统或配置，这会让升级变得更加困难。确认每个系统是否支持较新的远程访问软件，或是否需要采用不同的迁移方案。
估算升级和迁移成本：比较升级成本与切换到其他远程访问解决方案的成本。将订阅定价、部署时间、技术人员培训、终端覆盖范围、安全要求，以及库存管理、补丁管理或自动化所需的任何额外工具都纳入考虑。
记录远程访问需求：明确列出团队未来所需的功能。这可能包括无人值守访问、按需有人值守支持、文件传输、远程打印、会话日志、SSO、MFA、精细权限、软件清单、补丁可见性以及远程命令执行。
选择 TeamViewer 替代方案时应关注什么
如果您的团队正以 TeamViewer 13 和 14 停用为契机评估其他选择，请先从实际的支持工作流程入手。替代方案不仅要覆盖当前技术人员访问设备的方式，还应支持您的环境未来可能需要的安全性、可见性和管理能力。
在选择TeamViewer 替代方案时，需要重点关注的关键功能包括：
安全的无人值守访问：IT 团队应能在用户不在时访问已获授权的设备，尤其适用于服务器、共享工作站、非工作时间维护和远程系统。
有人值守远程支持：帮助台团队需要一种简单的方式，随时为用户提供支持，无论用户是在居家办公、在办公室，还是在企业网络之外。
跨平台覆盖：远程访问工具应支持组织实际使用的设备，包括 Windows、macOS、Linux、Android、iOS，以及在适用情况下支持 Chromebook 使用场景。
强大的访问控制：寻找多重身份验证、SSO/SAML、精细控制权限、设备身份验证和会话日志等安全功能，以便 IT 管理访问权限并保持清晰的审计追踪。
部署和管理简单：替代方案应易于推广、分配、监控和管理，而不会给技术人员或最终用户带来不必要的设置工作。
可靠的远程会话性能：远程会话应具备足够的响应速度，以满足故障排查、维护、文件访问、管理工作以及日常支持任务的需求。
端点可见性：当 IT 还能查看设备状态、硬件详情、软件清单和补丁状态时，远程访问会更高效。
补丁管理和自动化：现代化解决方案应帮助 IT 在受管设备上采取行动，无论是部署更新、运行脚本、重启系统，还是修复常见问题。
最佳选择，是既能减少技术人员的操作阻力，又能让 IT 对其管理的设备拥有更强控制力的方案。这意味着不能只看基础的屏幕共享，而要选择一款支持完整远程支持工作流程的解决方案。
为什么应将远程访问与端点管理一并评估
TeamViewer 的第 13 版和第 14 版即将淘汰，这也是重新审视远不止远程连接的更多需求的好时机。对于许多 IT 团队来说，技术人员连接到设备后，支持并不会就此结束。
1. 远程访问帮助 IT 实现连接
远程访问让技术人员能够从任何地方连接到用户、工作站、服务器和无人值守系统。这对于故障排查、远程办公和下班后的支持至关重要。
2. 端点管理帮助 IT 采取行动
连接后，IT 通常需要检查软件清单、查看补丁状态、部署更新、运行脚本或确认设备运行状况。当这些任务分散在不同工具中时，支持会花费更长时间，可视性也会受到影响。
3. 统一的工作流程可减少阻力
现代远程访问解决方案应帮助团队安全连接，并更高效地管理设备。对于正在重新评估旧版 TeamViewer 部署的团队，目标是以更少的工具切换、更好的可见性以及对分布式端点更强的控制力，支持完整的 IT 工作流程。
Splashtop 如何帮助团队超越传统远程访问
如果 TeamViewer 第 13 版和第 14 版停止支持正促使团队重新评估远程访问方案，Splashtop 可为 IT 提供一种安全、高性能的方式，在无需不必要复杂性的情况下支持用户并管理远程计算机。
Splashtop 同时支持有人值守访问和无人值守访问，因此技术人员既可按需为用户提供帮助，也可在无人值守时连接到受管设备。这种灵活性对于帮助台、MSPs、分布式团队以及需要跨地点可靠访问计算机的组织而言非常重要。
对于还需要更强终端管理能力的团队，Splashtop AEM 可在同一工作流程中增加可见性和自动化。IT 团队可查看硬件和软件清单、监控补丁状态、自动执行更新，并在受管端点上采取操作，而无需一次只依赖一个手动远程会话。
借助 Splashtop，团队可以：
随时随地安全访问已管理的计算机。
为最终用户提供按需远程支持。
通过集中式控制台管理用户、设备、权限和访问。
支持 Windows、macOS、Linux、Android、iOS 和 Chromebook 等常见 IT 环境与使用场景。
使用 Splashtop AEM 监控终端设备、为受支持的应用程序打补丁、查看资产清单，并自动执行日常操作。
对于正在替换旧版远程访问部署的 IT 团队，Splashtop 可帮助实现支持体验现代化，同时让团队对其管理的设备拥有更多控制权。
规划从 TeamViewer 13 或 14 迁移
迁移计划不必复杂，但应经过周密考虑。在替换 TeamViewer 13 或 14 之前，先梳理其使用场景、哪些系统最重要，以及团队将如何在不中断支持的情况下迁移用户和设备。
审核当前的 TeamViewer 部署：找出每一台运行 TeamViewer 13 或 14 的系统。包括员工电脑、服务器、共享设备、实验室机器以及可能不在正常更新周期内的无人值守系统。
优先处理高依赖性端点：先从为高管、远程员工、面向客户的团队、生产工作流程或非工作时间维护提供支持的设备开始。这些系统不应等到迁移的最后阶段才处理。
明确替换需求：列出团队对下一款解决方案的需求，包括无人值守访问、有人值守支持、安全控制、日志记录、部署选项、端点清单、补丁管理和自动化。
先用试点小组测试替换方案：在大范围推广之前，先通过小范围团队验证性能、权限、易用性、技术人员工作流程和支持覆盖情况。
分阶段迁移设备：按部门、地点、优先级或支持需求迁移设备。分阶段推出更容易及早发现问题，并避免干扰关键支持工作流程。
移除未使用的旧版软件：设备迁移完成后，在不再需要的情况下卸载旧的远程访问工具。这有助于减少技术人员的困惑，并为 IT 提供更整洁、更易于管理的环境。
使用 EoL 时间线，升级远程访问
TeamViewer 第 13 版和第 14 版的淘汰，为 IT 团队提供了一个明确的理由，在较旧的远程访问部署变得更难支持之前重新审视它们。当务之急是识别受影响的系统，了解哪些工作流程依赖基于互联网的访问，并判断升级还是迁移到其他解决方案更合理。
这项审查还可以帮助 IT 团队改进对分布式设备的支持方式。现代远程访问解决方案应能让安全连接变得轻松，快速支持用户，管理权限，并持续掌握团队负责的各个终端的可见性。
Splashtop 为团队提供了一种安全、高性能的方式来替代传统远程访问工具，而 Splashtop AEM 则增加了端点可见性、补丁管理和自动化功能，从而实现更高效的设备管理。立即开始免费试用，了解 Splashtop 如何为远程访问和端点管理工作流程提供支持。