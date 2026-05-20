支持医疗环境的IT团队面临独特的挑战。他们需要支持分布式诊所、远程医疗系统、用户和终端，同时保护敏感数据并支持HIPAA合规性工作。
尽管情况复杂，IT 团队必须能够快速提供远程支持，以便在中断引发问题之前解决它们，同时保持数据安全。那么，他们如何达到这种平衡？
考虑到这一点，我们来看看医疗保健 IT 团队如何在保持IT 合规性和审计准备的同时，使遠端電腦支援迅速和安全。
在医疗保健中，安全和合规的远程支持意味着什么？
在医疗保健中，遠端電腦支援有非常具体的需求。安全的远程支持应使 IT 人员能够远程访问和排除系统故障，同时实施强有力的安全控制，包括最小特权访问、会话问责制以及支持审计准备的可重复证据。
同样重要的是要注意不同种类的远程访问和支持。虽然远程访问和远程支持有重叠之处，但它们在使用方式上有关键区别，还有一个是有人值守和无需值守支持的区别：
远程访问: 用户可以从另一个位置连接到他们的工作系统或应用程序，并通过远程设备访问。这通常仅限于个人用户在远程工作时访问他们的工作站和工作计算机。
远程支持: IT 技术人员安全地连接到用户的设备、工作站、服务器或端点以解决问题。
无人值守支持： 根据提前配置的权限，授权的IT人员可以在最终用户不可用时连接到经过批准的托管系统。
有人值守支持： 一种用户批准的支持会话，最终用户在场以授予访问权限。
为什么医疗远程支持需要更强的控制
那么，是什么让远程支持在医疗保健中对安全需求如此强烈？由于医疗环境处理敏感数据，因此有几个因素增加了对强大网络安全和访问控制的需求。
包括：
1. 医疗环境拥有更多敏感的访问点
在医疗保健领域，远程支持会话涉及连接到敏感系统的设备，如电子健康记录 (EHR) 系统、计费、患者接待工具或临床应用程序。这些包含严格安全要求的个人数据，即使技术人员只是在修复设备问题时，远程会话也可能会创建对其的访问。
2. IT 团队通常支持多个地点和设备类型
典型的医疗机构通常拥有庞大的员工团队和同样庞大的端点环境。IT 团队必须支持不同的医院和诊所、远程工作人员、行政团队、远程护理环境等，这需要强大可靠的远程支持功能。基础的远程访问工具通常缺乏医疗IT团队所需的控制、日志记录和管理灵活性，难以一致地支持不同地点、用户和设备。
3. 合规性依赖于可重复的流程和证据
IT 合规不仅仅需要使用安全的工具；还需要记录并展示您的安全控制措施。这意味着要维护政策和访问日志的文档，定义角色，定期审查访问日志，并维护可重复的远程支持工作流程，以展示您的安全性。
医疗保健中安全合规的远程支持最佳实践
最初看来，为医疗机构提供遠端電腦支援可能会让人感到不知所措。严格的安全标准虽然必要，但可能会让人觉得安全的远程支持似乎难以实现。然而，通过遵循一些最佳实践，可以使用符合HIPAA的远程访问软件提供安全的远程支持：
1. 要求强用户身份验证
用户身份验证是安全远程访问最重要的步骤之一。账户应通过诸如多因素身份验证 (MFA)、单点登录 (SSO)、强身份控制和为每位技术员提供的唯一账户等功能进行保护。
确保避免使用共享账户，因为它们可能会降低问责性。将支持访问连接到身份系统也使得管理入职/离职和角色更改更加容易，确保访问仅限于授权用户。
2. 使用基于角色的访问和最小特权原则
技术人员应该能够轻松访问他们工作所需的工具和系统，但不能访问更多。使用基于角色的访问控制结合最小特权原则有助于确保访问权限按角色保持有限，因此帮助台技术人员、系统管理员和第三方供应商不会默认拥有相同的权限。
权限可以根据角色、组或支持功能等因素进行限制。它还可以帮助将有人值守和无人值守的访问权限分开，从而限制未经授权的无人值守访问风险。
务必定期审核权限，确保技术人员不会无意间获得超出他们所需的权限。
3. 确保远程支持会话被加密
端到端加密 有助于保护传输中的数据，确保其被加密及在拦截企图下保持无法读取。因此，它是一个强大的远程会话安全工具。在医疗环境中，支持可能需要通过远程网络、分支诊所、家庭办公室或其他地点提供，因此强加密对于保持这些远程会话的安全至关重要。
4. 维护详细的会话日志和审计跟踪
医疗IT团队应记录远程支持会话的详细信息，包括谁访问了哪个系统、会话何时发生、持续了多长时间以及技术人员进行了哪些操作。这些日志应提供明确的技术人员、终端、文件传输活动、支持注释以及技术人员采取的任何管理操作的记录，以保持责任性和审计准备。
5. 控制文件传输和剪贴板使用
当文件在设备之间传输时，如果没有适当的控制措施，会产生合规性问题。一个好的远程支持工具应该让管理员能够允许或限制文件传输、复制/粘贴和类似功能。这些限制也可以根据角色或支持场景而有所不同，就像其他基于角色的特权一样。
6. 小心设置安全的无人值守访问
无人值守访问对于非工作时间的维护、支持服务器或自助终端机以及在用户不在时访问其他系统是很有价值的。然而，它也需要严格管理，以防止在无人阻止时的未授权访问。
这意味着拥有一个批准设备的列表，具备精细控制的技术人员权限，通过基于身份的访问和多因素身份验证进行安全保护。远程会话日志应定期审核，权限应频繁检查，以确保它们仅限于需要的用户。
7. 使用有人值守支持解决用户驱动的问题
有人值守支持通常足以进行用户工作站故障排除、帮助远程员工和类似情况。因此，应该在合适的时候使用，而不是依赖无人值守访问。有人值守访问会话可以通过会话码安全地设置，并需要用户同意，帮助防止无人值守的访问。
8. 单独管理第三方和供应商访�问
医疗机构通常依赖第三方供应商提供的软件、成像系统、计费工具等。在这些情况下，供应商访问应该受到监控、限制，并且是临时的。这包括具有有限权限的供应商特定帐户、在任务完成后被移除的时间限制访问，以及用于批准额外访问的工作流程。每次会话也应该详细记录，以维护问责制。
9. 保持端点修补和可见
安全的远程支持需要强大的端点安全性。这意味着IT团队应对操作系统和第三方应用程序有可见性，以确保它们已完全更新，并解决任何漏洞。
10. 文件化远程支持政策并定期审核
保持清晰的政策和文档是至关重要的。医疗机构应明确定义如何请求、批准、执行和记录远程支持，并提供清晰的指导和定期审查。
政策应包括：
谁可以发起支持
谁可以批准提升的访问权限
当允许无人值守访问时
如何处理供应商会话
哪些支持操作被记录
记录保留的时长
如何处理和记录异常
医疗保健远程支持软件的挑选要点
如果您正在为医疗机构寻找远程支持解决方案，那么您需要确保其中包含一些特定功能。评估remote support 软件时，确保找到包含以下功能的软件：
SSO 和 MFA 支持以确保账户访问的安全。
精细的角色权限管理，以控制谁可以访问什么。
有人值守和无人值守支持选项，提供更大的灵活性。
强大的加密技术保护数据传输。
会话日志和审计跟踪以保持责任.
会话录制（在�适当的情况下）。
用于管理数据处理方式的文件传输控制。
多平台支持，可让IT代理支持多种终端。
支持分布式地点。
端点管理和补丁功能，以维护远程设备的安全。
ITSM 或 Service Desk 集成。
可扩展的部署和集中管理。
Splashtop 如何帮助医疗IT团队安全地支持用户和设备
幸运的是，市场上有一些安全的远程支持工具，可以帮助支持HIPAA合规性，比如Splashtop。Splashtop 为各种规模的组织提供安全的远程访问和有人值守支持，具有强大的安全功能，可以满足即使是最严格的安全标准。使用Splashtop，IT团队可以无缝访问远程设备以进行故障排除和支持，同时使用AES加密确保账户安全和数据保护。
1. 分布式医疗团队的安全远程支持
Splashtop 的远程支持工具帮助 IT 团队通过安全的远程会话，协助用户跨设备和地点。这包括有人值守和无人值守的访问选项，具有强大的权限和工具来维护谁可以访问什么。
使用Splashtop，IT团队可以支持远程员工、排除诊所工作站的故障、支持分布式办公室，并帮助用户而无需现场支持。所有这些都可以通过集中式仪表盘进行管理，使管理变得简单。
2. 访问控制和审计就绪会话可视性
Splashtop 旨在确保安全并包含多种功能以保障账户和数据安全。用户帐户通过SSO/SAML进行保护，而访问则通过精细控制的权限进行管理。适当时，可以记录和录制会话，帮助团队保持问责制，并支持访问审查、调查和审核准备。
3. 使用 Splashtop AEM 进行终端可见性�和补丁管理
Splashtop还提供Splashtop AEM（自主端点管理），它可以通过自动化、可见性和管理工具帮助IT团队增强其远程支持。Splashtop AEM 提供终端可见性、实时自动补丁管理、基于 CVE 的漏洞洞察、基于策略的自动化等等。
所有这些功能都有助于维持安全的端点，并支持更具主动性的 IT 工作流程，减少手动工作量。Splashtop AEM 提供了关于端点风险的清晰视图，以及 IT 团队所需的自动化和补丁管理来应对这些风险。
4. 集成支持工作流程
Splashtop 可以通过与常见的 ITSM 和 Service Desk 工具集成来改进支持工作流程，例如 ServiceNow、Zendesk、Freshservice、Freshdesk、Salesforce、Autotask PSA、Spiceworks Help Desk 和 Microsoft Teams。这些集成帮助减少远程会话期间的上下文切换，通过将远程访问引入工单和支持工作流程，提高了效率。
避免常见错误
设置好遠端電腦支援工具后，您需要注意一些常见错误。为维护安全性和IT合规性，适当的注意和谨慎是必要的，因此知道要避免什么非常重要。
常见错误包括：
使用共享技术员账户，这可能影响责任追踪，使得活动跟踪更加困难。
允许广泛的无人值守访问而不进行审查，这可能使敏感数据对未经授权的用户可访问。
将远程支持日志视为可选。
依赖用户手动安装更新，而不是在各个端点上自动部署更新。
在任务完成后，让供应商拥有持续的访问权限。
使用没有清晰审计跟踪的独立工具。
未记录支援批准和升级流程。
仅在发生事件�或审核请求后才审查访问权限，而不是定期进行。
医疗远程支持清单
如果您正在为您的医疗机构实施遠端電腦支援，您将需要采取某些步骤并实施预防措施，以帮助保持HIPAA合规性和医疗网络安全。按照这个方便的清单操作可以帮助您保持所需的高水平安全和控制，让您可以安全地在任何地方工作：
要求技术人员访问时启用多因素身份验证。
尽可能使用单点登录。
分配基于角色的权限以管理谁可以访问什么。
通过不同的角色和权限来分离有人值守、无人值守、管理员和供应商访问。
为所有远程会话启用加密。
通过自动日志记录所有会话活动。
定期审查访问权限。
为文件传输权限设定限制。
持续修补操作系统和第三方应用程序。
保持最新的软件和硬件库存。
记录远程支持工作流程。
在可能的情况下，使用工单或 service desk 工作流。
当用户、供应商或技术人员不再需要访问权限时，移除它。
使用 Splashtop 提供安全的医疗远程支持
远程支持可以帮助医疗机构提高效率，并能从任何地方解决技术问题。然而，安全的医疗远程支持需要受控访问、记录的工作流程、跨端点的可见性和审计准备的证据，以便 IT 团队可以证明他们正在履行 HIPAA 义务。
Splashtop 帮助医疗 IT 团队在执行强访问控制、确保身份验证安全和会话可见性的同时，支持用户和设备的远程管理。这有助于增强分布式医疗��环境的运营一致性，同时支持安全和合规工作。
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