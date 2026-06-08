当 Windows 设备崩溃、更新失败或开始出现异常行为时，Windows 事件日志通常是 IT 团队最先寻找线索的地方之一。
在 Windows 计算机上，Windows 事件日志会提供诊断崩溃、更新问题、服务故障及其他设备异常行为所必需的信息。不过，在远程环境中，排查这些问题可能颇具挑战。
IT 团队需要能够远程查看 Windows Event Logs、访问远程设备，并在身处异地工作时仍可排查问题。那么，IT 团队如何远程管理 Windows 事件日志？一起来探索吧。
什么是 Windows 事件日志？
Windows 事件日志是对 Windows 设备上活动的记录，包括应用程序、服务、安全事件、设置过程和系统组件。这些日志可帮助 IT 团队了解问题发生期间以及前后都发生了什么，从而提供更完整的上下文。
例如，如果某个应用程序崩溃了，Windows Event Logs 可能会显示相关的错误事件、时间戳、来源和系统活动，帮助 IT 团队缩小可能原因的范围。这为团队在排查问题和支持设备时提供了有用的信息。
应检查哪些 Windows 事件日志？
不过，Windows 事件日志可能有多种不同的形式。根据问题的不同，需要检查不同的日志。其中包括：
1. 应用程序日志
应用程序日志提供与特定应用和程序相关的信息。这些日志用于捕获软件崩溃、启动失败、应用程序警告、安装程序错误以及其他特定于程序�的问题。
2. 系统日志
系统日志关注的是设备本身，而不是特定程序。这些日志用于排查服务故障、驱动程序问题、硬件警告、启动问题、关机、重启事件以及其他类似问题。
3. 安全日志
安全日志提供与网络安全问题和警报相关的信息，例如可疑登录活动、访问失败尝试、账户活动、权限使用情况以及与身份验证相关的事件。对此类日志的访问通常比其他日志限制更严格，因此未经授权的用户更难访问。
4. 设置日志
设置日志提供与添加或调整软件相关问题的信息，例如安装活动、Windows 设置事件、系统更改以及与更新相关的故障排查。如果新程序安装时遇到困难，这些日志将包含原因信息。
5. 应用程序和服务日志
当 IT 团队需要更深入的信息时，就可以借助应用程序和服务日志。这些是更深入的日志，当应用程序或系统日志无法提供足够详细信息时，用于 Windows 组件、Microsoft 服务和第三方应用程序。
原生远程查看 Windows 事件日志的方法
鉴于 Windows Event Logs 包含的信息，能够访问并查看这些日志对 IT 团队非常重要。不过，如果没有合适的工具，远程访问它们可能会很困难。幸运的是，有几种原生方法可以远程查看事件日志，包括：
1. 事件查看器远程连接
借助事件查看器，IT 团队可以连接到其他计算机并远程查看日志。这使它适合对可访问设备进行一次性检查，不过也增加了一些复杂性，因为 IT 团队需要管理权限、防火墙规则、远程服务等。
2. 使用 Get-WinEvent 的 PowerShell
PowerShell 用户可以使用 Get-WinEvent 命令查询远程 Windows 事件日志。这可以按日志名称、事件 ID、事件级别、提供程序、来源或时间范围进行筛选，因此适用于定向搜索和可重复的管理员工作流程。不过，这也要求 IT 团队配置 WinRM（或相关工具）、设置权限和远程连接，当然，还需要具备有效使用 PowerShell 所需的命令行知识。
3. Windows 事件收集器
Windows Event Collector 还可以收集事件日志，并将选定的事件转发到中央收集器。这很适合用于大多数（即使不是全部）员工都使用 Windows 电脑的工作环境中进行集中式事件收集，不过要想有效使用，还需要订阅、配置和持续维护。
4. SIEM 或监控平台
借助 SIEM 或监控工具，IT 团队可以从多个来源收集和管理事件数据。这有助于安全监控、记录保留和审计支持，因此常被较大型的 IT 或安全运营团队采用。然而，这些工具仍然需要单独的工作流程来访问和管理远程端点，因此对于不仅仅需要监控功能的团队来说，通常还不够。
为什么远程事件日志管理会变得困难
从概念上讲，远程事件日志管理听起来很简单：日志会在出现问题时捕获数据，然后由 IT 团队进行分析。不过，有几个变量会使日志管理变得更复杂，因此 IT 团队应对此有所了解。
常见的工作流程问题包括：
未连接到网络的设备可能无法通过原生工具访问。
防火墙或服务设置可能会阻止对事件查看器的远程访问。
PowerShell 访问可能需要复杂的配置。
安全日志可能仅限特定角色访问，因此更难获取。
在许多设备之间手动检查日志既重复又耗时。
原生工具可以�显示事件，但无法提供足够的端点上下文，这让故障排查变得更棘手。
找到该事件并不会自动解决根本问题；IT 团队仍然需要相应工具来调查并处理其原因。
故障排查通常需要在多个应用程序之间切换，例如日志工具、远程访问软件、命令行工具和工单系统。
那么，解决方案是什么？一切都始于工作流程。借助良好的工作流程，IT 团队可以利用 Windows Event Log 数据更高效地审查事件、监控问题、调查端点，并远程排查设备故障。
Splashtop 如何帮助远程管理 Windows 事件日志
虽然远程管理 Windows 事件日志本身就有一定难度，但也有一些解决方案可以帮助简化并支持这一流程。借助 Splashtop 的远程支持和端点管理工具，IT 团队可以远程访问用户设备、查看事件日志、随时随地进行故障排查等，从而轻松管理事件日志并在远程办公时为用户提供支持。
1. 在网络控制台中查看 Windows 事件日志
Splashtop 让 IT 技术人员能够通过 Splashtop 网络控制台查看已管理在线计算机的 Windows 事件日志。这有助于团队在无需亲自接触终端设备或启动完整远程会话的情况下，查看远程 Windows 设备上的事件。
技术人员可按事件级别、事件类型、日期范围和事件 ID 筛选事件，从而缩小调查范围，重点关注与问题最相关的事件。
2. 监控重要的 Windows 事件
Splashtop 还可帮助 IT 团队通过可配置的警报监控 Windows 事件日志活动。技术人员可以根据 Windows Event Log 条件（如事件级别和事件 ID）创建警报，这样重要事件无需在每台设备上手动检查即可触发通知。
这有助于团队摆脱被动的�日志审查，更一致地识别受管设备上的重要或重复发生的 Windows 事件。
3. 在不打断用户的情况下进行调查
查看事件后，技术人员通常需要检查设备上正在发生的情况。Splashtop 后台操作可帮助 IT 团队在不启动完整远程会话或打断用户的情况下调查某些问题。
技术人员可通过网络控制台使用 Remote Task Manager、Remote Service Manager、Remote Device Manager 和 Remote Registry Editor 等工具，查看进程、服务、设备和系统设置。
4. 查看事件后采取行动
技术人员查看事件日志并缩小问题范围后，仍然需要一种方式在端点上采取操作。借助 Splashtop，他们可以通过远程支持、后台操作、脚本和任务、重启、更新以及在需要时进行实际故障排查，继续工作流程。
这可帮助 IT 团队无需在每一步都依赖彼此割裂的工具，就能从事件审查推进到调查，再到解决问题。
5. 使用 Splashtop AEM 扩展端点可见性
Splashtop AEM 增加了支持故障排除流程的端点可见性和管理能力。IT 团队可以查看补丁状态、清单、警报和设备上下文，更好地了解可能导致问题的因素。
如果某个事件指向更新失败、软件过时、反复出现的服务问题或更广泛的端点健康问题，Splashtop AEM 可帮助技术人员判断下一步该怎么做，并在受管设备上采取行动。
远程管理 Windows 事件日志的实用工作流程
如果需要远程管理 Windows 事件日志，有几个重要步骤�需要记住。为帮助完成这项工作，我们整理了这份实用流程，涵盖远程管理事件日志时需要执行的每一步：
确定受影响的计算机：第一步是识别相关设备。这看起来也许很明显，但收集有关该设备的信息至关重要，包括警报、任何相关的支持工单、用户报告或该端点已知的问题。这为后续工作打下了良好的基础。
查看正确的事件日志：接下来，自然就是查看日志。根据问题的不同，可能需要查看应用程序、系统、安全、安装程序、Applications 或 Service 日志，因此请务必检查正确的日志，以获取所需信息。
筛选事件数据：并非所有数据都相关。需要按所需信息进行筛选，例如时间范围、事件级别、事件类型、来源或提供程序。
监控重复出现的问题：这是一次性事件，还是反复出现的问题？设置警报可帮助识别反复出现的问题，无需手动检查设备，从而更高效地进行处理。
结合端点上下文比较事件：上下文至关重要。请务必查看与该事件相关的详细信息，例如补丁状态、已安装的软件、正在运行的服务、设备健康状况、最近更新等。这些上下文细节可为该事件提供重要信息。
在适当情况下进行后台调查：有时，确实需要多做一点调查。请务必检查设备的进程、服务或其他详细信息，但最好在后台进行调查，以免在用户工作时造成干扰。
采取正确的远程操作：不同事件需要采用不同的方法进行修复。这可能需要根据具体问题应用更新、重启设备或服务、运行脚本，或升级处理以进行进一步故障排查。
记录发现和结果：保持文档为最新状�态对于跟踪已完成的工作以及为今后出现的问题保留记录至关重要。请确保记录事件、原因、已采取的操作和结果，以便其他客服人员可在需要时获取相关信息。
远程 Windows 事件日志管理的最佳实践
Windows 事件日志管理可能很复杂，但其实不必如此。遵循这些最佳实践将使日志更易于分类和管理，从而帮助清晰地获取可执行的信息。
几个安全实践包括：
标准化日志和事件 ID，以便团队更有效地检查常见问题。
在保存和搜索日志时使用筛选器，这样无需手动扫描完整日志，即可找到所需内容。
为重要或重复发生的 Windows 事件创建警报。
尽量查看尽可能接近问题发生时间的日志。
使用基于角色的访问控制限制对敏感日志的访问。
将事件日志审查与终端上下文结合起来，例如补丁状态、服务、资产清单和最近的更改。
使用后台工具进行故障排查，而不打扰用户。
当问题需要动手排查时，可使用远程支持工具直接管理端点。
对重复性检查或常规修复步骤使用自动化工具。
记录处理结果，以便今后更快解决类似问题。
从审查到解决，远程管理 Windows 事件日志
借助 Windows Event Logs，IT 团队可以调查问题并了解相关背景，但仅靠日志本身所能提供的信息仍然有限。当团队能够监控事件、调查端点，并根据信息采取行动以解决根本原因并防止未来问题时，远程日志管理才能发挥最佳效果。
虽然 Windows 原生工具适合用于一次性检查、脚本化查询和集中收集，但远程故障排查通常不止需要访问日志。借助 Splashtop，IT 团队可通过网络控制台查看 Windows 事件日志，监控重要事件，使用后台操作进行排查，并在需要动手故障排除时远程支持用户。
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