MSP – 通过 Splashtop SOS 远程支持非托管设备

RMM 是 MSP 的绝佳工具。它们使 MSP 可以通过集中控制台来管理其所有客户计算机，通常使他们能够远程访问任何计算机以提供远程支持。

但是，这样做的一个很大限制是——并非所有客户设备都在 MSP 的 RMM 帐户内进行管理，尤其是个人和移动设备。尽管如此，客户通常希望他们的 MSP 能够在出现问题时为其设备提供快速支持。

向 RMM 帐户添加更多设备可能很昂贵。另外，许多 RMM 工具不允许访问移动设备。

那么，如果您是 MSP 并希望能够为非托管设备提供远程支持，那么最好的解决方案是什么？答案是 Splashtop SOS。

为什么 MSP 应该使用 Splashtop SOS 远程支持不受管理的计算机和移动设备

你将获得最有价值的远程支持解决方案

MSP想做的最后一件事是增加另一项重大开支，特别是考虑到RMM工具已经如此昂贵。 好消息是，SplashtopSOS 是最具价值的远程支持解决方案。 事实上，与同类产品相比，Splashtop 可以为你节省50%或更多，每年为你节省数百甚至数千美元。

除了 Splashtop 的低成本可帮助您最大程度地提高利润外，Splashtop SOS 还使您可以按需支持无限设备，这意味着您可以轻松扩展业务而无需额外花钱。Splashtop SOS 支持并发技术人员的许可。如果一次只需要使用一个许可证，则小团队可以共享一个许可证。

你将能够远程访问& 支持任何设备

使用 Splashtop SOS，您可以在需要帮助时启动与任何 Windows、Mac、Android 和 iOS 设备的远程连接。最大的好处是，无需事先设置。客户拥有什么设备都没有关系，您将能够远程支持它。

（ 可远程控制Windows、Mac 和 Android 设备。对 iPhone 和 iPad 只能进行远程访问 ）

除了快速、安全的远程访问之外，您还将获得最重要的功能

功能包括拖放文件传输、聊天、会话录制、远程重启和重新连接，远程局域网唤醒、自定义品牌、多显示器支持，以及更多功能。可帮助您在远程访问会话中无缝工作以快速轻松地完成工作。

Splashtop 可提供高清质量和声音的快速连接。此外，您可以放心，Splashtop 的安全基础架构和多种安全功能可保护您的数据。

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现在就开始免费试用 Splashtop SOS，您将自己了解为什么今天有3000万人使用 Splashtop，包括成千上万的 MSP。

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