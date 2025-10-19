MSP – 通过 Splashtop SOS 远程支持非托管设备

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IT manager utilizing a laptop and remote desktop software for MSP unmanaged device support

MSP – 使用 Splashtop 远程支持非托管设备

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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RMM 是 MSP 的绝佳工具。它们使 MSP 可以通过集中控制台来管理其所有客户计算机，通常使他们能够远程访问任何计算机以提供远程支持。

但是，这样做的一个很大限制是——并非所有客户设备都在 MSP 的 RMM 帐户内进行管理，尤其是个人和移动设备。尽管如此，客户通常希望他们的 MSP 能够在出现问题时为其设备提供快速支持。

向 RMM 帐户添加更多设备可能很昂贵。另外，许多 RMM 工具不允许访问移动设备。

如果是希望能够为非托管设备提供远程支持的 MSP，推荐的解决方案是什么？我们推荐 Splashtop Remote Support

为什么 MSP 应使用 Splashtop 远程支持非托管电脑和移动设备

你将获得最有价值的远程支持解决方案

MSP 最不愿意看到的事情就是增加开支，尤其考虑到 RMM 工具价格本就很高。不过，Splashtop 远程支持解决方案的性价比很高。与同类产品相比，Splashtop 可立省至少50%，每年能节省数百甚至数千美元。

Splashtop 的低成本有助于最大化利润，还允许您按需支持无限设备，也就是说，可以轻松扩展业务而无需耗费过多资金。Splashtop Remote Support 按并发用户授权。如果一次只需要使用一个许可证，则小团队可以共享一个许可证。

你将能够远程访问& 支持任何设备

使用 Splashtop，可以在需要帮助时远程连接任何 Windows、Mac、Android 和 iOS 设备。不需要事先设置。无论使用什么设备，都可以对其进行远程支持。

(远程控制 Windows、Mac 和安卓设备。远程访问 iPhone 和 iPad 仅限查看)

除了快速、安全的远程访问之外，您还将获得最重要的功能

功能包括拖放文件传输、聊天、会话录制、远程重启和重新连接，远程局域网唤醒、自定义品牌、多显示器支持，以及更多功能。可帮助您在远程访问会话中无缝工作以快速轻松地完成工作。

Splashtop 可提供高清质量和声音的快速连接。此外，您可以放心，Splashtop 的安全基础架构和多种安全功能可保护您的数据。

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