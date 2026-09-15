医院网络包含大量设备，包括多达数千个分布式端点，如护士站台式机、临床医生平板电脑和联网医疗设备。
然而，这些端点中的每一个都可能成为攻击者的潜在入口点，使其有机会访问电子受保护健康信息（ePHI）。
医疗保健公司的 IT 团队必须在保持易用性的同时兼顾安全性，并维持HIPAA 合规。这需要集中化监管来妥善保护和管理每个端点；否则，他们将无法清楚掌握哪些设备已经过时或存在漏洞。
考虑到这一点，下面来看看 IT 团队如何在不中断用户、不影响效率的情况下安全地管理端点。我们将探讨医疗保健 IT 团队面临的挑战，以及端点管理的最佳实践。
为什么端点在临床环境中很重要
医疗机构，包括医院、诊所等，需要管理各种各样的端点。其中包括工作站、临床医生使用的平板电脑，甚至包括输液泵或可穿戴医疗设备等Internet of Medical Things（IoMT）设备。
这些端点中的每一个都对患者治疗至关重要，并且可能包含敏感的个人信息。如果某个端点遭到入侵，可能会延误治疗决策、泄露患者数据，并引发多种中断。
毫不夸张地说，人们的生命可能依赖于这些设备能否正常运行并保持高水平的安全性。
医疗保健终端管理背后的真正挑战
那么，为什么医疗保健终端管理这么难�？当 IT 团队需要更新、管理或排查终端问题时，可能会因多种因素而面临挑战，包括：
设备多样性：各类终端类型五花八门，包括 IoMT 设备，这会让统一高效管理变得困难，尤其是在单一地点进行管理时。
旧有系统：许多机构依赖较老的设备，这些设备已成为其技术栈的核心组成部分，但可能不再接收更新或支持。
影子 IT 和 BYOD 设备：自带设备（BYOD）让员工可以使用自己选择的设备，这一点很好，但也可能让管理所有设备变得困难。如果员工在 IT 不知情的情况下使用未受管设备，情况会变得更加棘手。
IT 人员有限：当设备必须通过手动方式进行管理和支持时，小型 IT 团队可能难以兼顾所有事务。如果没有强大的端点管理平台，他们很容易丢失对设备的掌握、错过关键更新，或未能发现端点何时已被入侵。
无暇停机：医院和其他医疗机构无法承受冗长的更新流程或服务中断。这种对停机零容忍的要求，会让 IT 团队在设备故障排查和修补漏洞时面临更大难度。
HIPAA 如何影响医疗行业端点安全要求
不同行业都有各自需要遵循的安全规范，而在医疗保健行业，这意味着要保持符合 HIPAA 合规要求。
HIPAA 包含多项旨在保护 ePHI 的安全规则，包括风险分析、访问控制和审计控制。医疗机构及其 IT 团队必须持续识别并应对端点风险，通过强有力的访问控制和身份验证来维护访问安全，保护传输中的数据，等等。
最近，针对 HIPAA 安全规则的拟议更新已推出，这将把多因素身份验证和加密从建议性保障措施变为强制性要求。
如果没有良好的端点管理，就很难证明符合 HIPAA 合规要求并维护安全。
最新 OCR 执法数据揭示了哪些端点风险
根据HIPAA Journal 对 HHS Office for Civil Rights 数据的分析，仅在 2026 年 4 月，就发生了 47 起医疗保健数据泄露事件，每一起都影响了数百到数千名患者。超过 130 万人的私人医疗保健信息被暴露，使敏感信息面临风险。
黑客攻击及其他 IT 事件是这些数据泄露的主要原因。网络犯罪分子经常利用已知且未修补的漏洞入侵设备并渗透网络，从而获取受保护的信息，并对其进行窃取、出售或勒索。
同时，如果具备适当的网络安全措施和补丁管理，其中许多攻击本可被避免。网络攻击通常会瞄准未打补丁且缺乏针对现有威胁防护的设备，因为这些设备很容易成为入侵入口。及时更新安全补丁并防范所有已知威胁（无论新旧），对于防止攻击至关重要。
医疗保健领域高效端点管理背后的 7 个组成部分
那么，什么样的终端管理才算对医疗机构真正有效？我们将关键要点拆解为七大核心组成部分，帮助 IT 团队管理分布式终端并助力确保安全：
集中可见性：可见性对于管理设备、识别潜在问题以及验证所有内容都已正确打补丁至关重要。当 IT 团队能够在一个地方查看和监控所有端点时，就更容易有效地管理每一个端点。
自动化补丁管理：让设备及时打好补丁并保持最新状态对安全至关重要，但手动打补丁�既耗时又容易出错。自动化补丁管理可通过无需人工干预地推送更新，帮助设备始终保持完整补丁状态。
基于角色的访问控制（RBAC）：基于角色的访问控制可根据用户的角色和职责限制访问，从而帮助管理访问权限。这有助于通过阻止未授权用户访问并限制对敏感信息的访问来提升安全性和可追责性。
加密和远程擦除：管理和保护数据对安全至关重要。这意味着要使用端到端加密，对传输中的数据进行加扰，使其无法被拦截，同时还能在设备丢失或停用时远程擦除设备并清除所有数据。
端点检测与响应 (EDR)：EDR 监控网络中的端点是否存在潜在威胁，并帮助安全团队进行调查和响应。这是一款强大的医疗保健网络安全工具，因为它能帮助 IT 团队实时识别各设备上的威胁，并在造成损害之前加以处理。
多因素身份验证 (MFA)：当用户尝试登录时，MFA 会增加一层额外的安全保护和验证，帮助保护账户。这有助于防止账户因密码被盗而遭到入侵，因为仅知道用户的登录信息并不足以访问其账户。
合规与审计报告：仅仅维持安全性还不够。团队还必须能够证明其满足了IT 合规要求，这就需要通过日志和报告来展示其符合安全策略和工具要求。优秀的报告工具可通过按需提供清晰的数据和记录，帮助通过审计并证明合规。
医疗保健 IT 团队的端点管理最佳实践
为医疗保健机构管理设备和网络��的 IT 团队需要处理大量事务。好在，我们已经整理出他们可以遵循的最佳实践，帮助设备在不影响临床工作流程的情况下，保持及时修补并获得妥善保护。
几个安全实践包括：
日程安排：更新不应打断日常工作流程。相反，应根据轮班时间安排补丁窗口，在设备不需要使用时进行更新，并将干扰降到最低。
最小权限访问：在访问中采用最小权限原则，有助于确保敏感数据保持安全。这种方法将用户访问权限限制在完成工作所需的范围内，从而降低未经授权访问的风险，并减少潜在攻击面。
补丁管理：使用补丁管理解决方案可让 IT 团队在各设备上部署更新，而无需逐台手动更新。这可减少人为错误并提高效率，同时保障设备安全与合规。
数据丢失防护与恢复：必须保护敏感的患者数据。这包括使用数据加密来保护传输中的数据，以及通过备份和冗余机制在发生灾难时恢复数据。
网络安全防护：网络安全至关重要。这包括多因素身份验证、网络访问控制、网络分段以及高风险端点隔离等关键安全工具。
监控与响应：使用端点检测与响应或其他网络监控工具，有助于识别可疑行为和潜在威胁，并通过实时警报让 IT 团队快速作出反应。
医疗行业端点就绪检查清单
管理端点时，需要跟踪的事项很多，也有不少步骤很容易被忽略。为此，我们整理了一份实用的检查清单。记住以下几点，就能更好地保护整个医疗机构中的端点：
端点管理：所有端点（包括�移动设备和医疗设备）都集成到端点管理平台中。
数据加密：通过端到端加密，数据在传输过程中始终受到保护。
补丁管理：所有端点均已打补丁并完成验证，同时已部署自动化补丁管理，以便在有新补丁可用时更新设备。
身份验证：在各类设备和用户中强制执行多因素身份验证，以验证身份。
资产可见性：所有端点都可在一个地方查看，包括安全警报、补丁状态、操作系统版本和应用程序。
策略一致性：您的策略符合 HIPAA 及其他相关法规。
策略执行：合规策略会在各端点上主动执行，包括 EDR 和补丁管理。
临床人员培训：会对临床人员和其他员工进行设备安全与保护最佳实践培训，包括如何防范网络钓鱼。
AI 在医疗保健端点管理中的作用
人工智能（AI）的发展带来了新的威胁，因为网络犯罪分子可以利用 AI 快速为新漏洞创建利用程序。与此同时，它也推动了检测和响应攻击的新方式。
由 AI 驱动的 CVE 洞察可分析常见漏洞与披露（CVE）数据，以识别并优先处理最重要的漏洞，甚至还能自动标记基础问题以便修复。IT 团队可以设置优先级、警报和升级规则，让 AI 驱动的工具能够根据公司策略处理威胁。
因此，AI 有助于提升威胁检测与响应的速度、准确性和效率，帮助在威胁一出现时就主动保护端点。
通过一个自动化控制台主动管理医疗端点
当需要管理多个分布式端点（包括临床医生设备、BYOD 设备和 IoMT 设备）时，��就需要像 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）这样强大的端点管理解决方案。
Splashtop AEM 为 IT 团队提供可见性、自动补丁管理、合规报告等功能，全部集成在一个控制台中。医疗保健 IT 团队可用它来管理其环境中的各类端点，不受位置、操作系统或设备类型限制。
借助 Splashtop AEM 的 AI 驱动 CVE 洞察，可以轻松监控整个网络中端点的健康状态和漏洞状态。它还采用基于策略的补丁自动化，在整个端点环境中检测、测试、部署并验证更新，所有操作都会根据公司策略进行优先级排序和日程安排。
此外，Splashtop AEM 可在各设备上实施策略，并能快速创建报告，以便在审计期间证明 IT 合规性。这让证明符合 HIPAA 合规要求并展示端点控制措施已到位变得更加容易。
准备好在一个易于使用的控制台中实现自动补丁管理、实时监控和合规性报告了吗？立即开始免费试用 Splashtop AEM。