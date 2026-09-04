当 IT 团队需要在远程设备上安装软件时，往往会面临不少困难。他们必须连接到每台设备，启动安装程序，并手动完成各项提示，这既耗时又低效。
开始静默安装。静默安装可让软件运行时无需用户交互，因此能够快速、轻松地部署到远程设备。
不过，成功进行静默安装并不只是把安装程序发送到另一台设备这么简单。IT 团队需要合适的安装参数和权限，以及一种远程运行安装并确认其成功的方法。
考虑到这一点，接下来我们来看看静默安装的工作原理、在远程设备上安装软件的常见方法，以及集中式端点管理如何让这一过程更顺畅、更高效。
什么是静默软件安装？
静默安装是指在设备上安装应用程序时，不使用常规安装向导，也不需要用户输入，因此安装可以在不打断用户工作的情况下完成。
静默安装和远程安装并不相同，但它们经常会搭配使用。远程安装由另一台设备或端点管理平台发起并管理，而静默安装则在没有交互提示的情况下运行。
可以结合这两种方法进行远程静默安装，即由管理员或管理工具远程发起安装，而安装程序在目标设备上运行时无需用户交互。
远程静默安装可用于多种场景，例如向新设备部署标准业务应用、在分布式端点上安装安全软件，或在正常工作时间之外安装软件。这有助于让设备保持最新状态，无需手动逐一更新，��也不会打断员工工作。
远程静默安装软件需要哪些条件？
静默安装软件可能需要几个步骤，尤其是在需要跨多台设备进行远程安装时。在开始安装之前，需要满足一些前提条件，包括：
管理权限：请确保用于安装的账户或管理工具在目标设备上具备所需权限。
访问远程计算机： 远程设备应能够通过远程管理工具访问，或已通过端点代理进行管理。
安装程序包：没有安装程序包，就无法安装软件。这可以是 MSI、EXE、PKG 或其他受支持的安装格式。
静默安装参数：确保安装程序支持无人值守执行，并确定正确的命令行开关。
一种部署方式：需要有一种部署软件的方法，例如通过 PowerShell、远程执行实用工具、软件部署工具或端点管理软件。
一种验证方法：软件成功安装后，IT 应该能够对其进行验证，而不是假设执行即代表成功。
请注意，不同安装程序的静默安装参数各不相同，因此在大范围部署前应先检查并验证这些参数。
静默安装命令的工作原理
静默安装软件有几种不同方式。您使用的安装程序可以接受控制安装行为的命令行参数，包括是否显示提示，因此根据安装程序类型，可以发送命令来安装软件而不打扰用户。
MSI 安装程序
Windows Installer 安装包通常使用标准化的 msiexec 参数。因此，可以添加静默参数（/quiet 或 /qn），以在没有用户界面或提示的情况下运行安装程序。不过，具体取决于应用程序，可能还需要添加其他参数。
EXE 安装程序
EXE 安装程序并不遵循统一的静默安装标准。相反，它们会使用不同的命令，例如 /silent、/quiet 或 /S。不要想当然地认为某一个命令适用于任何应用程序，而应查看软件供应商的部署文档或安装程序帮助，以确定需要使用哪一个。
macOS 安装程序
在 macOS 设备上，软件可能使用 PKG 安装程序、脚本、磁盘映像或应用程序专用的部署机制。PKG 文件通常可以通过命令行使用 installer 实用工具进行安装，而基于 DMG 的应用程序可能需要先挂载磁盘映像，然后部署其中包含的软件包或应用程序。具体的静默部署流程取决于软件供应商如何打包该应用程序。
如何在远程计算机上静默安装软件
当想要在远程设备上静默安装软件时，过程会稍微复杂一些。不过，只需几个步骤即可完成管理：
1. 获取安装程序
首先，请确保使用的是直接来自软件供应商或其他经批准来源的可信安装程序。还需要掌握有关安装程序和软件的关键信息，包括安装程序格式、应用程序版本、架构要求以及任何依赖项。这将有助于指导整个安装过程中的决策。
2. 确认正确的静默安装参数
不同的安装程序使用不同的静默安装参数，因此需要先确认其是否支持静默执行，以及具体要求是什么。请务必查阅供应商的部署文档，运行安装程序帮助命令（如支持），并查看部署指南。
3. 测试安装命令
在尝试跨设备静默安装软件之前，先在单台设备或一小组设备上测试该命令。此测试应确认安装程序能够在无提示的情况下完成安装，安装�正确的应用程序版本，应用所需选项，并返回预期结果。
4. 选择远程执行方法
确认静默安装能够正常运行后，还需要一种方法在目标计算机上执行该命令。根据操作系统、管理环境和部署要求，可以使用 PowerShell 或其他管理脚本、远程执行实用工具，或端点管理工具。
5. 在远程计算机上运行安装程序
此时，即可在远程设备上运行安装。请注意，安装将根据部署方法所使用的凭据或管理上下文运行；但如果设置得当，整个过程无需最终用户进行任何交互即可执行。
6. 验证软件是否已成功安装
远程命令完成后，仍需检查软件是否已正确安装，尤其是在管理多台计算机时。查看错误日志或执行日志、部署状态，或已安装应用程序的版本，以确认一切都按预期运行。
远程安装软件的常见方式
虽然有多种工具可以实现远程软件安装，但它们的工作方式并不完全相同，也并非都适用于所有设备。了解可用的不同选项非常重要，这样才能根据终端和 IT 需求使用最合适的工具。
PowerShell 和命令行工具
借助 PowerShell 和命令行工具，管理员可以使用脚本和管理功能，在 Windows 设备上远程执行安装程序。这是一个灵活的工具，经验丰富的管理员会觉得它很有帮助，尤其适用于自定义部署或偶尔进行的远程安装。
不过，这也需要具备脚本编写知识，因此并非所有人都能使用。用户还需要配置远程连接和身份验证功能以允许 PowerShell，而要跟踪多台设备上的成功情况，则需要额外的脚本或工具。
远程访问软件
借助远程访问��和支持软件（例如 Splashtop Remote Support），管理员可以随时随地连接到计算机并手动执行静默安装。这是一个强大的工具，可用于远程协助最终用户，并减少用户交互需求，因此非常适合故障排查和独立部署。
远程访问要求技术人员逐一处理已连接的设备，因此虽然它非常适合单个端点，但对于需要在多台设备上安装的应用程序来说，效率就没那么高了。对此，我们可以进一步借助端点管理。
软件部署和终端管理工具
借助集中式端点管理工具，IT 团队无需启动单独的会话，即可将安装命令推送到多个受管设备。这让他们能够选择多个端点、在后台运行部署、安排操作、重复使用标准化部署命令，并监控设备以确保软件已正确安装。
是什么让大规模静默远程软件部署变得困难？
需要管理的终端越多，跨终端部署软件就越困难。虽然在一台机器上运行静默命令相对简单，但要在多台机器之间保持一致的部署工作流程会更具挑战性。
造成这一难点的因素有很多，包括：
脱机计算机：如果设备在部署运行时处于脱机状态，则可能要等到设备再次可用时才会收到安装，具体取决于部署工具如何处理重试和脱机端点。
不同的软件版本：设备上可能已经安装了不同版本或配置，这会导致难以在各设备之间提供一致的安装或更新。
安装程序不一致： 不同的应用程序可能具有不同的参数和安装逻辑，因此使用多个安装程序可能会导致结果不一致或出现意外问题。
权限和凭据：当权限不完整或配置不当时，远程执行可�能会失败，因此如果某台设备被遗漏，或其权限未正确建立，安装过程就会变得更加困难。
部署可见性有限：脚本和基本的远程执行方法可能无法提供足够的信息来确认安装是否成功，从而导致漏掉失败情况。
重复性的管理工作： IT 可能需要手动维护命令、设备列表、脚本和执行结果，从而增加工作负担并造成效率低下。
用户干扰：虽然静默安装旨在在不中断用户的情况下运行软件，但配置错误的安装程序仍可能意外显示提示，或在工作进行中要求重启。
虽然这些挑战会让静默安装变得更加困难，但都可以加以应对和克服。随着环境规模扩大，标准化部署、适当的可见性和自动化工具变得愈发重要，因为它们有助于简化安装流程，并在各设备间实现一致管理。
Splashtop AEM 如何简化远程软件部署
当需要在多个分布式设备上安装软件时，集中式端点管理可以让流程更容易实现标准化、自动化和跟踪。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）可帮助 IT 团队在无需手动连接单台计算机的情况下，管理并自动执行远程端点上的操作。
借助 Splashtop AEM，可以：
跨多个远程终端部署软件
Splashtop AEM 的 Scripts & Tasks 让 IT 团队能够在选定的受管终端上运行部署操作，而不必在每台设备上重复执行相同任务。对于受支持的部署工作流，管理员可以提供所需的安装程序和静默安装参数，定位到相应计算机，并运行或安排该操作，而无需打开单独的远程桌面会话。
在不中断用户的情况下运行脚本和任务
使用 Splashtop AEM，脚本和任务可以在后台运行，因此管理员能够在不中断最终用户工作的情况下执行维护、更新应用程序和安装软件。结果呢？减少手动工作，并在各设备间实现更一致的执行。
使用软件可见性了解环境
Splashtop AEM 的软件清单可帮助 IT 代理和管理员了解受管设备上安装了哪些应用程序，以及它们的版本。这样可以更轻松地识别缺少某个应用程序的设备，查看已安装的版本，并更精准地进行部署，而不是向每个端点推送相同的软件。
将软件部署与更广泛的端点管理结合起来
软件部署是端点管理的核心组成部分，但这仍只是更大版图中的一部分。良好的端点管理工作流程包括补丁管理、监控、脚本、修复以及远程支持，从而高效支持公司网络中的各类设备。
Splashtop AEM 将软件部署整合到与补丁管理、软件清单、监控、脚本编写和修复相同的工作流程中。这让 IT 团队能够更全面地了解其管理的端点，并更轻松地在分布式环境中将可重复的部署任务标准化。
何时应使用静默远程安装？
静默远程安装并非总是必需，但在许多场景下都能带来明显优势。当需要以尽可能少的干扰完成软件安装时，静默部署尤其有帮助，特别是在多台设备上；结合远程安装后，IT 团队便可随时随地管理计算机。
例如，在以下情况下，静默远程安装对 IT 团队会很有帮助：
将标准应用程序部署到员工的计算�机上。
在远程或混合办公环境中的计算机上安装软件。
将新应用程序部署到多个端点。
在工作时间之外执行维护或更新。
在最终用户安装权限受限的设备上部署应用程序。
在多个受管设备之间标准化软件版本。
自动化重复性软件部署工作流。
实现可靠远程软件安装的最佳实践
那么，如何才能在远程设备上可靠地静默安装软件？以下一些最佳实践有助于确保部署高效、一致且可靠，包括：
使用可信的安装包，以可靠地部署软件。
确认供应商支持的静默参数，以确保其能够静默运行。
在大范围部署之前，先测试命令，以便在问题广泛出现前识别潜在问题。
在部署不熟悉的软件时，先从有限的设备组开始，验证无误后再扩展到更大的组。
提前确认先决条件和依赖项。
跟踪安装结果和失败情况，以便对安装失败进行修复。
考虑暂时脱机的设备，以便在其重新联机后进行处理。
保持可见性，了解已安装的软件及其版本，确保一切保持最新。
与其为每次安装都重新构建命令，不如将可重复的部署标准化。
用 Splashtop AEM 让远程静默软件部署可重复、可复制。
静默安装通过免除用户与安装过程交互的需要，有助于提升效率和生产力；而远程部署则让 IT 团队无需亲临现场即可执行安装。两者结合后，组织��便能够在不打断工作的情况下，向远程设备部署更新和软件。
脚本和命令行工具很适合单次部署，但随着 IT 团队管理的设备越来越多，它们也会变得越来越复杂。IT 代理需要可见性、可重复性、自动化和控制，才能高效管理多个远程端点，尤其是在需要运行静默安装时。
借助 Splashtop AEM，IT 团队和管理员可以在集中式环境中管理软件部署、更新等工作。这样一来，他们就能轻松地从任何地方支持多台设备，节省时间并提升远程环境中的整体效率。
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