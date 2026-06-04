IT 团队需要尽快安装补丁，以减少安全风险并在漏洞被利用之前解决它们。同时，在工作日中间安装补丁可能会打断员工工作，并造成本可避免的计划外停机。
由于各种补丁和更新（包括操作系统更新、第三方应用程序和紧急安全补丁）的发布，以及更新远程终端的需求，IT 团队可能难以及时地保持一切更新。然而，有了良好的补丁计划，优先级划分、测试、部署和验证补丁更新就变得更加容易。
那么，IT 团队如何制定一个补丁计划，以降低风险而不干扰操作呢？让我们探索一下...
什么是补丁计划？
补丁计划是审核、测试、部署和验证更新的计划过程，以确保补丁能够及时部署。一个好的补丁计划应包括时间安排、补丁优先级、部署组、重启、异常处理和报告的规则。
请注意，补丁计划不仅仅是一个日历。该日程应作为一个工作流程，帮助IT团队决定应该修补什么、何时修补、如何快速部署以及如何验证其成功。如果正确执行，补丁日程应该确保每个补丁在安全的时间范围内部署，同时不影响工作。
为什么补丁计划对停机时间和风险很重要
当然，这就引出了一个问题：为什么补丁日程很重要？虽然及时修补设备对网络安全和IT合规非常重要，但修补不应是每次发布新补丁时的临时过程。
没有一个好的补丁日程，组织将面临多个安全风险，包括：
延迟补丁使已知漏洞长时间暴露。
在没有适当测试的情况下仓促部署可能会破坏应用程序或干扰用户。
手动打补丁使得跟踪成功和失败更困难，而且耗时，容易产生人为错误。
计划外的重启可能会打断重要的工作。
没有持续可见性的远程或脱机设备可能会在安全补丁方面落后。
即使操作系统补丁是最新的，漏掉第三方应用软件更新也可能带来安全漏洞。
如何创建补丁日程
考虑到所有这些因素，现在是时候开始制定一个良好的修补计划了。我们可以将这个过程分为几个关键步骤：
步骤 1：构建准确的终端和软件清单
首先，您需要盘点您的终端及其使用的应用程序。IT团队应该知道他们需要管理哪些终端，使用哪些操作系统，运行哪些应用程序，以及缺少哪些更新。
在盘点时一定不要遗漏任何系统。除必须包括受管理的设备外，还应考虑远程笔记本电脑、共享工作站、服务器以及任何可能经常脱机的设备。此外，重要的是要跟踪操作系统和第三方应用程序。
清单应包括：
设备名称和所有者
操作系统和版本
已安装应用程序
补丁状态
业务关键角色
用户组或部门
在线或脱机状态
重启要求
步骤 2：按风险和紧急程度对补丁进行分类
接下来，优先处理补丁对于确定哪些补丁需要更紧急处理，哪些可以等待是很重要的。虽然有些更新只是小的性能改进，但其他可能是更紧急的安全补丁。
这有助于像这样细分分类：
例行更新：这些是典型的操作系统和第三方软件更新，通常在维护窗口期间处理。它们最适合用于计划测试和分阶段推出，因为它们重要但通常不是至关重要的。
关键安全更新：这些是用于修补高严重性漏洞的补丁，例如暴露的系统或广泛使用软件中的安全缺陷。他们需要更快的审查、更短的测试周期和更严格的验证，以确保能够快速且安全地在设备上进行部署。
紧急或被积极利用的漏洞： 这些是最关键的更新，因为它们解决了正在被积极攻击的漏洞。这些漏洞通常需要紧急处理流程，包括快速优先排序、加速部署环节以及部署后的验证，以尽可能快地解决威胁。
步骤 3：围绕业务影响定义维护窗口
一旦你对补丁进行了优先级排序，就可以为它们设置维护窗口。这些窗口应反映人们的实际工作方式，例如用于工作日的终端的通宵补丁。请记住，这些窗口会有所不同，因为始终在线的环境、全球端点和其他设备会有不同的时间需求。
关键在于将补丁时间与设备使用情况、角色和业务重要性匹配。最好将维护窗口分成几组，包括：
标准员工笔记本电脑
高管或业务关键用户
共享工作站
服务器或基础设施系统
远程或经常脱机的设备
测试设备和IT拥有的终端
步骤4：使用分阶段推广，而不是同时在所有地方部署
一旦开始更新端点，您不想一次性全部部署。相反，使用分阶段推出的方式逐步部署更新，为测试和验证留出时间。这可以降低广泛破坏�的风险，使IT团队能够及早监控故障、用户报告和其他问题。
推荐的发布顺序如下：
一个 IT 测试组，以确保一切看起来都正常。
一个包含具有代表性的设备和应用程序的试点小组。
低风险部门或设备组。
关键业务用户和系统。
全面部署。
对脱机或失败的端点进行后续跟进和补救。
步骤5：创建标准修补节奏
虽然补丁的时间可能会根据优先级有所不同，但仍应保持一定的规律性。根据修补需求考虑这些框架：
每日或持续评审： IT 团队应持续监控新的漏洞或失败的部署，检查终端健康状况，并跟踪需要快速部署的重要补丁。
每周补丁审查：团队也应每周检查可用的操作系统和应用程序更新。这些可以根据严重性、曝光性和业务影响进行优先排序，使用测试组以确保它们得到正确部署。
月度定期补丁：日常更新可以通过建立的维护窗口每月定期部署。这可以使用分阶段推出以实现安全顺利的部署，但IT团队应跟踪完成情况、失败和重启状态，以确保每个端点正确修补。
紧急补丁流程： 当有一个需要立即部署的紧急补丁时，提前制定好流程很有帮助。这应该定义谁批准紧急补丁，识别高优先级终端，启用快速测试和部署更新，并验证完成以确保补丁正确安装。
步骤6：沟通补丁时间和重启预期
沟通是关键，因为它有助于设定期望，减少可避免的干扰。用户应知道更新何时发生以及是否需要重启。确保清晰明了，避免模糊的警告（例如“期望在1到5之间重启”），并指定更新是否紧急。
沟通应包括：
补丁窗口日期和时间
预期用户影响
重启截止日期
用户应该保存或关闭的内容
在哪里报告问题
如果设备脱机会怎样
步骤7：验证部署后补丁成功
安装补丁后，您还需要验证它是否成功部署。验证至关重要，因此 IT 团队可以解决任何故障并维护补丁合规审计的证明。
补丁验证应包括：
补丁安装状态
更新失败
待定重启
部署期间脱机的设备
安装后的应用问题
例外或延期更新
未解决的漏洞
步骤8：记录例外情况并随着时间的推移改进日程
有时候，必须破例。由于兼容性问题或其他原因，某些设备可能需要推迟补丁，但是这些情况应该被记录、限定时间，并定期审核。此外，IT 团队可以利用补丁结果来改进部署流程和日程，通过审查和调整它们，使将来的部署更加高效。
文档应包括：
补丁完成率
故障率
平均修补关键更新的时间
待重启的端点数量
延期补丁数量
常见失败原因
用户中断或补丁后支持票
IT 团队的示例补丁日程
那么，补丁日程应该是什么样的？虽然每个企业的需求各不相同，但我们创建了一个示例日程，您可以将其作为您企业的基准。
Cadence
活动
目的
示例操作
每日或持续
监控漏洞、修补程序失败和修补程序合规状态。
识别新出现的威胁并确保系统保持合规。
审查供应商安全公告，验证端点更新状态，并调查失败的补丁部署。
每周
审查可用补丁，优先部署，并测试关键更新。
为即将到来的部署做好准备，减少在推出过程中出现问题的风险。
评估新补丁，根据严重程度优先处理漏洞，测试补丁，并更新部署计划
包月
部署常规操作系统和应用程序补丁。
维护基本安全和系统稳定性。
通过分阶段推出来部署已批准的更新，并验证成功安装。
补丁星期二之后
审核并部署Microsoft更新（以及相关供应商更新（如适用））。
及时处理新披露的漏洞
检查周二补丁发布，优先处理关键修复，测试更新，并根据风险部署补丁。
根据需要
应用紧急修补程序以应对已被积极利用的漏洞。
缓解被积极利用或高风险的威胁。
部署零日漏洞修复程序、立即修补面向互联网的系统、执行加速测试和批准，并沟通紧急维护时间窗口。
部署后
验证部署、验证有效性、解决故障，并记录结果或例外情况。
确认修复成功并识别问题。
验证补丁状态，解决部署失败，并更新变更记录和合规报告。
构建补丁计划时避免的常见错误
然而，当您制定补丁日程时，您需要注意一些常见的错误。这些简单错误可能导致补丁延迟、错过关键更新，或��设备被暴露在外，因此必须保持警惕。
常见错误包括：
将所有补丁一视同仁，而不是按严重程度优先处理。
等待一个月的周期来解决关键漏洞，而不是立即修补它们。
同时修补每个终端，而不是使用分阶段部署，这可能导致广泛的错误，而这些错误本可以及早解决。
忽视第三方应用程序，从而使其暴露。
跳过部署后的验证可能导致失败的更新暴露在外。
依靠人工检查，既耗时又容易出错。
未能计划重启可能导致更新未完成而拖延过久。
将异常无限期开放，而不是在可能时处理它们。
在不知晓终端状态的情况下安排补丁。
Splashtop AEM 如何帮助简化补丁日程安排
当 IT 团队具备清晰的终端可见性、自动化程度以及可重复的部署结果跟踪流程时，补丁管理变得更加轻松。使用合适的终端管理工具，团队可以简化远程和分布式终端的补丁日程安排和部署。
Splashtop AEM（自主终端管理）正是这样的解决方案，为企业及其IT团队带来了强大的补丁管理和自动化。通过Splashtop AEM，IT团队可以查看受管理设备的补丁状态，管理更新，并设置帮助更一致地部署补丁的策略。
Splashtop AEM 提供：
集中补丁和终端可见性
借助Splashtop AEM，IT团队可以通过单一界面查看端点状态、可用更新和软件清单。Splashtop AEM 的仪表盘提供了对端点的清晰可见性和洞察，包括每次更新的补丁进度和状态。
基于策略的补丁自动化
IT 团队可以使用 Splashtop AEM 基于公司政策自动化补丁部署，包括设��备组、部署时间和推出需求。这减少了重复的手动工作，并帮助团队在整个环境中更一致地管理更新。
支持操作系统和第三方应用程序补丁
虽然一些补丁流程主要集中于操作系统，Splashtop AEM 帮助团队管理操作系统和受支持的第三方应用程序的更新。这有助于减少由于应用程序过时而导致的安全漏洞，尤其是在第三方更新与操作系统补丁分开管理时。
实时状态和更快的跟进
Splashtop AEM 提供对环境中端点的实时可见性，帮助团队识别失败的补丁、待重启的系统以及需要跟进的设备。这有助于 IT 团队更快地响应，确保所有设备都得到及时覆盖和处理。
远程支持和修复在同一平台上
除了 Splashtop AEM 的远程监控和管理功能，Splashtop 还允许用户访问远程设备进行远程支持和故障排除。IT 团队可以使用 Splashtop 的远程访问功能在任何地方直接管理设备，帮助他们在不切换不同工具的情况下调查和排除终端问题。
让补丁计划更可预测
通过良好的补丁计划，IT团队能够确保更新以稳定的速度和适当的时间框架内进行，从而减少风险而不会增加不必要的停机时间。创建一个高效的日程安排需要结合可见性、优先级、阶段性发布、明确的维护窗口和验证，同时保持对持续改进的承诺。
如果你想要更高效地管理分布式端点的补丁，Splashtop AEM 可以提供帮助。Splashtop AEM 提供端点可视性、基于策略的自动化、补丁跟踪和远程修复工具，帮助 IT 团队减少风险、跟进失败的更新，并支持审��核准备。
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