为什么说 Splashtop 是最好的远程工作软件

远程办公专业人士表示，Splashtop 远程访问是他们首选的远程办公软件。 了解为什么Splashtop 是在家工作的最佳远程桌面软件。

越来越多的商业专业人士在家或在路上工作。 虽然远程工作可以增加灵活性，对你来说是一个很大的好处，但它也可能是一个挑战，因为在远离办公室的情况下保持工作效率可能是很难的。

如果你是远程工作（也被称为远程工作或远程办公），那么你需要一个正确的工具，以帮助你尽可能地提高工作效率，无论你在哪里或使用什么设备。

要做到这一点，你需要一个解决方案，使你的工作电脑在任何时候都能完全访问。 这样，你可以在需要工作的时候访问你的应用程序和文件。

所以说，Splashtop Business Access是远程工作的最佳软件。实际上，超过3000万人使用Splashtop进行远程访问。

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为什么Splashtop Business Access是远程办公的最佳远程桌面工具？

你可以从任何其他设备远程访问任何计算机

不要强调拥有正确的设备或操作系统。Splashtop可在多个平台上运行，因此您可以从任何个人设备访问所有计算机。

您将能够从Windows，Mac，iOS，安卓和Chromebook设备远程控制Windows，Mac和Linux计算机。

你可以在远程连接中无缝工作

没有什么比缓慢、滞后的远程连接更令人不安的了。 Splashtop具备高清质量（和声音）的快速连接意味着你可以实时控制你的远程计算机，感觉就像你坐在它的前面。

有了Splashtop，你的工作电脑以及上面的文件和应用程序将永远可以被你访问。

你可以得到你需要的所有远程桌面功能，以保持高效率

SplashtopBusiness Access 配备了远程工作的商业专业人士最需要的工具。

拖放式文件传输、远程打印、远程重启、远程唤醒、聊天和多对多显示器支持只是其中的一些功能，你可以利用这些功能成为一个更有效的远程办公者。

你将节省成本--很多

您无需花大价钱就能获得专为企业使用而设计的最佳远程访问软件。诸如 AnyDesk、TeamViewer、LogMeIn Pro 和 GoToMyPC之类的产品每年花费数百美元，这是远程工作的高昂费用。

另一方面，Splashtop Business Access可以为您节省高达80%（或更多！）的年度费用。 这相当于每年节省数百甚至数千美元。

Splashtop Business Access每月仅从 CN¥35 开始。将其与TeamViewer的商业计划（每月 CN¥329 ）进行比较。

你将确保安全和标准的遵守

你的公司是否遵循严格的行业规定，如HIPAA？ 你是否需要遵守你公司的数据安全规则？

使用 Splashtop，您无需担心会违反上述规定。Splashtop 具有强有效的安全功能和实践，比如 TLS 和256位 AES 加密、设备身份验证、两步验证和多个二级密码选项。所有连接、文件传输和管理事件均会记入日志。

此外，Splashtop ，确保你保持符合行业法规。

远程工作专业人员的看法Splashtop

多亏了Splashtop，S.J. Pockmire大大减少了她因工作而出差的时间。 现在，她在自己的家里就能照顾到大多数任务。 在下面的案例研究中，请看她使用 Splashtop远程访问进行远程工作的故事 。

用Splashtop 案例研究进行远程通信

"我一直在使用TeamViewer和谷歌[Chrome远程桌面]，直到我开始在他们的软件上遇到一些问题。 然后我发现了Splashtop。 我研究了市场上的所有软件，Splashtop是最容易安装和立即开始使用的。 它是非常了不起的，对Mac非常友好"。 - S.J. Pockmire

免费开始使用 Splashtop

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