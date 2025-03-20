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IT professional utilizing Splashtop Business Access Pro, an excellent alternative to TeamViewer

Splashtop Remote Access Pro – TeamViewer 替代品

与 TeamViewer 相比，可立省至少50%

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通过 Splashtop 获得快速、简单和安全的远程访问

您或您的小团队是否需要远程桌面访问？想要一个低成本的解决方案来从任何设备远程访问您的计算机吗？如果您在家工作、在旅途中或需要访问共享计算机， Splashtop Remote Access Pro是最具价值的远程访问解决方案和 TeamViewer 的最佳替代品。

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仅1名许可用户

Remote Access Solo

最多可访问2台计算机

CN¥20/月

CN¥240/年

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面向个人用户与小型团队

Remote Access Pro

每个许可证最多可访问10台计算机

最低CN¥59 /月

CN¥700/年

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面向企业和高级用户

Enterprise

具备单点登录、精细化功能控制、USB 设备和手写笔重定向等高级功能！

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选择 Splashtop Remote Access Pro 代替 TeamViewer 可节省 75% 以上

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Splashtop Remote Access Pro 具有远程访问解决方案所需的主要功能，包括：

  • 访问您的 Windows 和 Mac 计算机
  • 可从任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备进行远程控制
  • 拖放式文件传输
  • 远程打印
  • 多显示器支持
  • 分享桌面
  • 远程唤醒
  • 远程重启
  • 还有更多！
Man wearing a buttoned t-shirt is engaged in an article discussing why thousands of users have switched to Splashtop

了解为什么数千用户从 TeamViewer 切换到 Splashtop

Splashtop 成立于2006年，用户超过3000万，会话连接超过8亿次，而且还会不断增长。

查看区别

客户满意评论

“ Splashtop 比 TeamViewer 更好。感谢您的公司以优质的产品收取合理的价格！”

Brian Davids

客户满意评论

没错，Splashtop Business 是我做过的最好的投资，而且越来越物有所值。TeamViewer 每年的费用怎么会低于$500？Splashtop 真是太棒了！！！

Frank Steesnaes - Peak Business Performance

选择Splashtop的原因

  • 适用于家庭和商业用途的全功能远程访问
  • 没有会话时间限制
  • 灵活轻松的部署
  • 丰富的安全功能，包括设备身份验证、两要素身份验证、访问日志/警报和完全加密的管道
  • 通过电话+聊天+电子邮件的优先支持（24小时）
  • 轻松的订阅管理。您可以轻松更改或取消您的订阅
  • 轻松迁移

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