随着 IT 环境愈发分布式、复杂且对安全要求更高，端点管理也变得更难控制。团队需要负责更多设备、应用程序、漏洞和支持需求，而且往往没有更多时间或资源。
许多组织已经投资了自动化和端点管理工具，但日常工作仍然显得很被动。IT 团队和 MSPs 仍在追赶积压的补丁任务、在多个控制台之间来回切换、验证更新是否成功，并在端点问题已经造成影响后才作出响应。
Splashtop 的最新研究基于对 250 名 IT 和 MSP 专业人士的调查发现，许多团队都卡在一种中间状态。他们已经开始推进端点管理现代化，但割裂的工作流、不一致的自动化以及有限的可见性，使日常维护、补丁管理、故障排查和修复工作仍然比应有的更加被动。
当今响应式端点管理的现状
被动式终端管理并不一定意味着团队缺少工具或自动化。更多时候，这意味着团队仍然依赖手动跟进、滞后的可见性以及割裂的工作流程，来维持终端的安全与稳定。
1. 在日常维护上耗费过多时间
日常终端工作很快就会占据整周时间。IT 团队需要检查补丁状态、验证更新、查看设备健康状况、排查故障，并跟进反复出现的问题。
Splashtop 的研究发现，IT 和 MSP 团队平均将 53% 的时间花在日常端点维护上。当团队一半以上的产能都用于维护时，留给安全改进、流程优化和更高价值 IT 工作的时间就会更��少。
2. 简单问题却牵涉过多工具
当单个问题需要多个系统协同解决时，终端工作也会变得被动。技术人员可能需要一个工具做资产清单，另一个查看补丁状态，另一个用于故障排查，还有一个用于远程访问。
每次交接都会增加阻力。上下文会丢失，工作会被重复，成功修复也更难验证。
3. 太多工作发生在下班后
被动应对的工作常常会延伸到夜晚和周末，因为问题发现得太晚，或需要紧急的人工干预。
Splashtop 的研究发现，团队平均每周要花 12.6 小时应对计划外的端点问题。有些非工作时间的工作难以避免，尤其是在进行关键更新时。但当这变成常态时，就说明更深层次上需要更好的可见性、更强的自动化控制，以及更连贯的修复工作流。
中间状态：为什么现代化工作会停滞不前
大多数 IT 团队都已经开始推进端点管理现代化。他们已经部署了工具，自动化了部分任务，并建立了用于补丁管理、监控和支持的流程。
问题在于，这些改进往往是零散推进的。自动化可能适用于某些任务，但仍需要人工验证。补丁状态或许可以获取，但信息可能存在延迟，或分散在不同工具中。端点问题在得到彻底解决之前，仍可能需要经过多次交接。
Splashtop 的研究发现，大多数组织都停留在这种部分自动化的中间状态。他们已经投入现代化建设，但割裂的工具和不一致的工作流，使他们无法看到完整的运营效率提升。
这种中间状态通常表现为：
自动化确实存在，但仅限于某些任务
补丁状态可见，但报告存在延迟或零散分布
端点问题需要在多个工具之间交接处理
修复依赖人工后续跟进
IT 领导者难以验证自动化是否生效
这些缺口让端点管理更难规模化。团队或许比以前更成熟了，但由于工作流程尚未完全集成，日常工作仍然感觉像是在被动应对。
为什么部分自动化并不总能减轻 IT 工作负担
自动化可以减少手动工作量，但前提是团队能够持续一致地应用自动化，并验证结果。如果自动化仅限于孤立的任务，IT 团队最终仍可能要处理原本想避免的后续工作。
1. 缺乏可见性的自动化会带来不确定性
如果 IT 无法看到自动化操作运行后的结果，工作流程仍然是不完整的。团队需要知道哪些端点被设为目标、哪些操作成功了、哪些失败了，以及接下来哪些事项需要关注。
如果没有这种可见性，自动化只会增加一项需要检查的内容。IT 团队仍然需要确认补丁状态、调查失败原因，并在信任这一流程之前手动验证结果。
2. 没有策略的自动化会造成不一致
一次性脚本和基于任务的自动化可以解决眼前问题，但在不断扩大的终端环境中更难规模化部署。
由策略驱动的自动化让团队能够按设备组、风险级别、日程或业务需求，以更一致的方式管理补丁、修复和端点操作。这种一致性至关重要，因为端点管理依赖的是可重复的工作流程，而不是零散的修补。
3. 缺乏信任的自动化会拖慢采用
许多团队都愿意进一步实现自动化，但首先需要具备合适的控制机制。这包括按设备或组来限定操作范围、对敏感操作要求审批、保留审计日志，以及对结果进行报告。
如果没有这些保障措施，团队可能会继续将自动化局限于低风险任务。结果就是形成了一种部分自动化模式：部分��工作确实更快了，但更广泛的端点工作流仍然显得很被动。
保持被动响应的运营成本
被动式端点管理带来的问题不只是拖慢团队效率。它会占用处理能力、增加人力成本，并让与安全相关的工作更难控制。
Splashtop 的研究发现，企业平均每年花费 13.3 万美元用于端点维护人工成本。报告还发现，补丁延迟与安全事件、网络保险影响、停机时间和审计发现有关，这表明端点维护挑战会迅速上升为业务层面的担忧。
这些结果往往源于相同的运营模式：工具零散、可见性有限、自动化不一致，以及过多的人工后续跟进。
当终端工作仍停留在被动响应阶段时，IT 团队就不得不花更多时间在问题出现后四处救火。
迈向主动式终端管理需要具备什么
迈向主动式终端管理，首先要识别那些让日常工作持续处于被动响应状态的工作流程缺口。完整报告 更详细地拆解了运营层面的转变，不过大多数团队可以先聚焦于几个核心领域。
尽可能整合端点工作流：减少在补丁管理、资产清单、故障排查、报告和远程支持所用工具之间不必要的交接。
提升端点实时可见性：让 IT 团队更清晰地了解补丁状态、漏洞、端点健康状况和修复结果。
从任务自动化转向策略驱动的自动化：将补丁、脚本、警报和修复操作在不同设备、组和风险级别上的应用方式标准化。
通过控制措施和报告建立信任：使用范围界定、审批、审计日志和结果报告，让自动化能够在更有信心的情况下实现��规模化。
将检测与修复连接起来：帮助团队从发现问题顺畅过渡到解决问题，无需不必要的工具切换、人工返工或上下文丢失。
这些改进不必一次性全部完成。即使是循序渐进的进展，也能在团队专注于最耗时、风险最高的工作流程时，减少被动应对的工作。
Splashtop AEM 如何帮助团队摆脱困境
Splashtop AEM 通过将可见性、自动化、补丁管理和修复整合到更紧密联动的工作流程中，帮助 IT 团队减少被动的端点工作。
团队无需再依赖彼此割裂的工具来检查端点状态、部署更新、调查问题并采取行动，而是可以在一个平台上管理关键的端点操作。这有助于减少交接、提升执行跟进效果，并让 IT 更清晰地了解哪些事项需要关注。
借助 Splashtop AEM，团队可以：
通过集中式仪表盘查看端点健康状况、补丁状态和系统详细信息
实现操作系统和第三方补丁管理自动化
通过基于 CVE 的洞察识别并确定漏洞优先级
应用基于策略的自动化和修复操作
跟踪受管设备中的硬件和软件资产清单
在需要动手排查问题时，从端点可见性转向远程支持
借助 Splashtop AEM，团队可以了解正在发生的情况，更快处理端点问题，并以更少的人工跟进确认结果。这有助于推动端点运营摆脱被动维护，转向更可控、更主动的模式。
下载完整研究报��告
许多 IT 团队已经开始推进端点管理现代化，但如果工具、自动化和可视性没有完全打通，这项工作仍会让人感觉是在被动应对。日常维护耗时过多，补丁管理需要过多后续跟进，而且端点问题在解决之前要经过太多次交接。
Splashtop 的研究报告 Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management 深入探讨了响应式端点工作的成本、阻碍团队进阶的成熟度差距，以及将响应式团队与为自主化做好准备的运营区分开的运营转变。
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