现代 IT 团队需要管理的事务很多。他们既要兼顾所有终端、远程设备、软件和安全要求，又要面面俱到并保持良好的端点安全，这并不容易。
这不仅限于大型企业；任何规模的组织都可能难以在不中断用户使用的情况下保障设备安全并保持其最新状态。如果没有实时可见性、自动化、补丁控制以及高效的远程支持工作流程，端点管理就会真正成为一项挑战。
考虑到这一点，我们来看看常见的端点管理挑战、优秀的端点管理解决方案如何应对这些挑战，以及 Splashtop AEM 能为那些在端点支持方面面临困难的 IT 团队带来什么。
什么是端点管理？
端点管理是指对整个组织使用的设备进行监控、安全防护、更新和支持的过程。根据组织情况和所使用的工具，这可能包括台式机和笔记本电脑、服务器、移动设备以及其他已连接的端点。
良好的端点管理可以帮助 IT 团队维护安全性、性能、IT 合规性和正常运行时间。但是，如果没有适当的端点管理，设备很容易出现不合规情况，或者威胁长期未被发现。
为什么终端管理变得更加困难
如果准备不足，现代终端管理可能会很有挑战。近年来，远程办公和混合办公迅速普及，导致设备更加分散，遍布各地办公室以及远程员工手中。与此同时，员工使用的第三方集成应用比以往任何时候都更多，而每一个都带来了各自的安全挑战。
因此，IT 团队还必须防范更多网络安全威胁。与此同时，不断扩大的威胁形势也带来了更多需要满足的安全法规和合规要求。
因此，现代 IT 团队面临的挑战更多，承受的压力也比以往任何时候都更大。传统的手动网络安全方法无法扩展以跟上分布式终端的步伐，因此团队需要适应现代工作环境和挑战。
常见的端点管理挑战
话虽如此，IT 团队在端点管理方面面临哪些挑战？有几个常见障碍会让设备管理变得困难，其中包括：
1. 终端可见性有限
IT 团队无法管理他们看不到的设备。如果缺乏对端点的良好可见性，他们就会错失关键信息，包括软件清单、设备状态和补丁状态。此外，如果没有可见性，IT 团队就缺乏集中式报告，也无法判断哪些设备已签到、哪些尚未签到。
这可能导致修复延迟、合规报告不佳以及更高的安全风险。因此，良好的端点管理始于可视性。
2. 补丁管理延迟
补丁管理是端点管理中最重要的环节之一，因为它能确保端点和应用保持最新状态并得到适当保护。然而，鉴于其涉及的端点和应用数量众多，它也可能是最困难的方面之一。
补丁落后的原因有很多。脱机设备可能会错过更新周期，用户可能会推迟完成安装所需的重启，或者 IT 团队可能依赖手动更新，而这很容易出现人为错误。此外，如果更新没有得到适当的优先级排序，关键补丁也可能会延迟。
部署补丁所需时间越长，暴露于已知漏洞的风险就越大。
3. 第三方应用程序漏洞
端点漏洞并不局限于操作系统。第三方应用（如浏览器、协作工具和生产�力应用）如果未得到适当更新，同样可能带来风险。因此，IT 团队需要在分布式端点上跟踪并更新第三方应用，才能全面应对端点漏洞。
4. 远程和混合办公设备支持
虽然远程办公和混合办公的发展大大提升了员工的灵活性、可访问性和生产力，但也会让终端管理变得更加困难。当设备处于办公室网络之外时，监控和管理起来可能会比较棘手。因此，远程支持和故障排查会变得困难，尤其是在员工无法将设备带到现场且可能未连接 VPN 的情况下。
企业需要一款具备远程访问和支持功能的终端管理工具，以便 IT 团队能够从任何地方访问远程设备并进行故障排查。这不仅仅是技术支持，因为远程访问对于妥善管理和维护至关重要。
5. 手动 IT 工作流程
端点管理可能会变得重复繁琐，但其工作流程通常简单且可重复，也就是说，很容易实现自动化。但许多 IT 团队仍然需要手动执行诸如检查补丁状态、运行脚本、收集设备信息以及在各端点上应用配置更改等任务。
良好的自动化可以提升效率和响应速度，在各终端之间提供一致的管理，并为 IT 团队释放更多时间。如果没有自动化，重复性的端点管理任务会占用 IT 团队原本可用于更高优先级工作的时间。
6. 工具蔓延
许多组织依赖各种工具来进行补丁管理、远程访问、库存管理、监控、脚本编写、报告等工作。然而，这不仅会因为需要同时使用多种解决方案而变得复杂且成本高昂，还可能带来一系列新问题。
工具泛滥会导致数据彼此割裂、组织混乱，同时还会增加管理开销和许可证复杂性。这反过来会导致工作流程不一致、故障排查速度变慢，与统一工具相比，最终�效果更差。
整合密切相关的工作流程可以减少管理开销，消除彼此割裂的数据，并让终端运营更易于管理。
7. 合规与报告缺口
日志记录和报告对 IT 合规至关重要，尤其是在进行安全审计时。企业必须能够证明其端点已打补丁、受到保护并经过正确配置，而维护清晰的日志就能做到这一点。
但是，如果缺乏良好的报告，企业可能会出现补丁记录不完整、设备清单有限，以及难以证明其端点状态等问题。因此，这不仅可能导致审计失败，还意味着 IT 团队将难以识别哪些端点需要进一步更新和支持，这对网络安全非常不利。
合规与报告不仅仅是为了通过审计。它们对于良好的终端安全卫生也同样至关重要。
8. 扩展端点运营
随着企业的发展，端点数量和管理工作负载的增长速度可能会超过现有流程的承载能力。中小型企业、内部 IT 团队和 MSPs 需要可扩展的方法，在不增加重复性手动工作的情况下支持更多设备。
因此，可扩展性至关重要。这包括能够快速添加更多终端，以及自动化、跨设备的集中可见性、远程修复和基于策略的操作，所有这些都能帮助精简团队管理更多设备。如果缺乏足够的可扩展性，IT 团队将难以跟上业务增长的步伐。
IT 团队如何克服端点管理挑战
面对端点管理的挑战，IT 团队可以采取哪些措施来应对？要解决端点管理挑战，光靠另一个独立工具还不够；还需要有针对性、切实可行的改进措施来解决这些问题。
包括：
集中化端点可见性，让 IT 团队能够在一个地方监控一切。
自动化日常修复，无需 IT 代理即可快速解决问题。
根据风险优先安排补丁修复，以便先处理最关键的威胁。
跟踪第三方应用程序更新，以确保一切保持最新，并修复应用中的任何安全漏洞，
使用远程支持更快解决问题，从而减少中断并帮助远程员工。
统一各终端的报告，以实现更好的管理和审计就绪性。
在可能的情况下，通过减少借助自动化完成的手动工作，让 IT 代理有更多时间专注于关键任务。
如何选择端点管理解决方案
市面上有多种端点管理解决方案，但它们提供的功能并不相同，也并非适用于所有类型的组织。IT 团队在评估选项时，需要仔细考虑自身需求，找到能够提供所需工具和功能的解决方案，因此了解应关注哪些方面非常重要。
端点管理解决方案应关注以下几点：
整个网络中的端点实时可见性。
操作系统和第三方补丁管理（不仅限于操作系统）
提供漏洞洞察，帮助识别潜在威胁。
具有实时更新的硬件和软件清单。
为移动办公员工提供远程支持。
通过脚本自动执行基本任务。
主动预警，及早识别威胁。
自动修复以解决基础问题。
自动化报告和用户友好的仪表盘。
Splashtop AEM 如何帮助简化端点管理
Splashtop AEM 可帮助 IT 团队提升可见性、自动化日常终端管理工作，并在设备需要更新或修复时更快速地响应。它将�终端洞察、补丁管理、策略、脚本、警报及相关工作流整合到 Splashtop 平台中。
Splashtop AEM 提供跨终端的可见性，包括健康状态、补丁状态和软件情况。这可帮助 IT 团队识别需要支持或更新的设备，并提供库存报告，确保不会遗漏任何内容。
当设备需要更新时，Splashtop AEM 可帮助 IT 团队识别缺失的补丁，部署操作系统和第三方应用程序更新，并跟踪受管端点的补丁状态。这包括受支持的操作系统和第三方应用程序，帮助团队通过一个控制台处理更多补丁管理工作。
Splashtop AEM 的 AI 驱动 CVE 洞察可帮助团队识别并优先处理已知漏洞。随后，IT 团队可以使用补丁策略、脚本和自动化操作，更高效地修复受支持的问题。
当端点需要动手排查问题时，技术人员可以使用 Splashtop 远程支持功能远程访问并支持该设备。
因此，使用 Splashtop AEM 的 IT 团队可以减少手动工作，更快响应问题，并确保其整个网络中的端点安全。
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当可见性、补丁管理、自动化、报告和远程支持依赖割裂或手动流程时，终端管理会变得更加困难。将这些工作流程整合在一起，有助于 IT 团队更快响应、更一致地应用策略，并更清晰地了解终端健康状况和风险。
Splashtop AEM 在 Splashtop 平台内提供实时端点可见性、自动化补丁管理、脚本与任务、主动告警以及修复工具。
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