Splashtop 和蓝宝石投资公司--一个关于友谊和伙伴关系的故事

启用未来的工作和教育。为什么蓝宝石投资公司对继续与Splashtop 合作感到兴奋？
今天早些时候，Splashtop 宣布获得5000万美元的新融资，实现了令人羡慕的10亿美元估值。 这一轮融资主要由现有投资者Sapphire Ventures领导，Sapphire Ventures是一家领先的风险投资公司，与有远见的团队和风险基金合作，建立有影响力的公司。
Splashtop 与 Sapphire Ventures 的故事始于2010年。当时 Splashtop 的联合创始人在麻省理工学院建立了大学友谊，后来在二十多年的发展中，跨多个公司发展成为专业合作伙伴。
为庆祝这一新公告，Sapphire Ventures 在博客中分享了他们完整的 Splashtop 故事。我们在下面总结。
1. 一流的解决方案 = 爆炸式产品带动的增长
Splashtop 远程解决方案以远远低于竞争对手的价格，为用户提供流畅的使用体验。客户非常喜欢 Splashtop 的产品（G2Crowd 评分4.8星和 NPS 得分 93）。自成立以来，Splashtop 对销售和营销的投入都非常少，迄今为止几乎未曾对外销售。
在过去的一年里，Splashtop 160%以上的同比增长是由日益流行的产品主导型增长模式推动的。 换句话说，Splashtop的大部分销售一直是并将继续是真正的自助服务，只需触摸产品。 此外，Splashtop ，提供卓越的客户服务（CSAT 90%以上），使净美元保留率持续超过115%。
随着Splashtop ，对其产品的需求急剧上升，远程工作技术的市场已经成熟，近三分之二的美国工人愿意在大�流行病之后继续远程工作。
2. 借助远程学习大放异彩
去年学校因COVID而停课时，大多数学生面临教育中断，包括无法实时访问学校和大学的计算机。 Splashtop的高性能远程实验室访问 解决方案使200多所学校能够为学生提供从任何设备（如Chromebooks、iPad、Android平板电脑和个人笔记本电脑）到学校电脑的无缝远程访问。 学生们可以获得高性能的远程连接、多显示器观看、远程音频，以及Windows和Mac电脑上高达4K的视频流，这样他们的学习经历就不会被打断。
3. 仍然有许多增长途径
Splashtop无疑受益于远程工作和远程学习的趋势，这种趋势在COVID之前就已经越来越流行，但在过去11个月里却爆发了。 Splashtop计划利用这一轮新的资金来投资和开发新的增长途径，包括发展Splashtop Enterprise ，在相邻但互补的领域推出新产品，如协作和ZTNA（零信任网络接入）解决方案，地理扩张，新的垂直领域 ，等等。
关于蓝宝石投资公司
Sapphire Ventures 是一家领先的风险投资公司，与有远见的团队和风险基金合作，共同建立具有重要意义的公司。在将近二十年的时间里，Sapphire 一直在全球范围内的创新型初创公司和以技术为中心的风险基金中投入资金、资源和专业知识。Sapphire 在 Sapphire Ventures、Sapphire Partners 和 Sapphire Sport 中拥有超过 40 亿美元的资产管理规模，并且在奥斯汀、伦敦、帕洛阿尔托和旧金山拥有团队成员。其位置优越，可以帮助扩展公司和风险基金，将它们提升为成为全球类别领导者。要了解有关 Sapphire Ventures 的更多信息，请访问 sapphireventures.com。