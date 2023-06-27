Splashtop 宣布获得 5000 万美元的新投资，实现 10 亿美元估值
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下一代远程访问提供商跻身为最新的科技独角兽企业，同时公布了其可观的盈利和客户满意度相关数据
从左至右：Splashtop 联合创始人 Rob、Philip、Mark 和 Thomas
2021年1月27日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop Inc. 是下一代远程访问与远程支持领域的后起之秀，已再次获得5000万美元的融资，成功跻身为估值超10亿美元的独角兽企业。由现有投资者 Sapphire Ventures 牵头，Splashtop 的最新一轮融资迎来了长期投资者 Storm Ventures、NEA 和 DFJ DragonFund 的加入。
Splashtop 的联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说：“新冠疫情期间，我们的持续盈利能力和增长进一步加强，说明在工作、学习和娱乐所需数字资源的使用方式、地点和时间方面，Splashtop 的现代远程访问方法起到了关键作用。现在，我们正以独角兽估值进行筹款，以扩大我们的品牌和势头，进一步增加企业规模，吸引更多人才，更好地�服务各地客户。”
Splashtop 的 10 亿美元估值验证了其性能和市场愿景
与绝大多数追求高速增长却忽略财务损失的独角兽不同，Splashtop 既可以保持快速增长，同时也能从2015开始保持盈利。Splashtop 目前的增长率为160%，利润率为60%，印证了我们取得的杰出业绩。
Sapphire Ventures 总裁兼合伙人 Jai Das 表示：“Splashtop 是高效、敏捷的企业技术公司的一个例子，该公司展示了令人难以置信的指标，包括快速增长，令人印象深刻的客户满意度得分和有吸引力的利润率。我们预计 Splashtop 的市场占有率将继续攀升。在大流行期间，其安全的远程访问解决方案对于各种规模的企业都是必不可少的，并且我们预计它将至关重要，远远超出人们对工作地点和工作方式的重新设想。
Splashtop的估值也得到了推动，这是该公司对破坏已建立的远程访问市场的愿景的认可。
“ Splashtop 处于主要 IT 趋势的前沿：使访问和使用必要的软件应用程序和数据变得更加容易，”Storm Ventures 的创始董事总经理 Ryan Floyd 说。“Splashtop 替代了笨拙、复杂、昂贵的远程访问传统方法（以虚拟专用网络（VPN）为例），提供了一种现代的云原生方法，可以随时随地安全、轻松地访问任何数字资产。”
新冠肺炎大流行加速 Splashtop 的业务成功
新冠肺炎大流行 - 导致全球范围内无法实际访问公司和学术计算资源的情况 - 推动了对 Splashtop 解决方案的需求增加和赞赏，包括大型企业。
研究与咨询公司 Gartner 在确定“2021年影响基础设施和运营的主要趋势”时，指出排名第一��的趋势是“随处运营”。“Gartner 预计，48%的员工即使在疫情之后也会居家办公，疫情前这一数据仅为30%。这一转变将促使 IT 高管组建弹性的、有适应力的组织，帮助员工实现随处办公，允许各地客户访问服务，管理分布式基础设施业务服务的部署工作。”
在过去一年中，Splashtop 已为 FedEx、GE、万豪、丰田等85%的财富500强公司以及政府和教育机构提供服务，其中包括美国疾病控制和预防中心（CDC）、哈佛大学、斯坦福医疗保健中心、大型制药公司研发新冠病毒疫苗的实验室等。
Splashtop 使领先企业蓬勃发展
“需要在广播媒体、图形设计、科学研究、工程、教育等领域使用我们行业领先的 Creative Cloud 产品的 Adobe 客户，在远程工作时仍要保持高效，这是自大流行开始以来许多人必须要做的事情”，Adobe Video 合作伙伴关系负责人 Sue Skidmore 说。 “事实证明，Splashtop 的远程桌面解决方案对于许多视频内容创建者来说非常有价值，他们可以在任何设备上运行 Adobe 应用程序，就像坐在高性能工作计算机前一样。”
“正如我们在全球大流行中所看到的那样，远程访问对于任何企业的成功都是至关重要的，我们很高兴与 Splashtop 合作。他们的可靠性、性能和客户支持为我们、我们的客户和员工提供了必要的工具，以使重要的工作（甚至是远程工作）保持向前发展。”生物标志物分析公司 Quanterix（该公司使人们对健康和疾病的生物学有新的见解）信息系统副总裁 Joel Nichols 说。 “我们的革命性技术正在帮助世界各地的研究人员推动精密医学的发展。”
同样在 2020 年，Splashtop 扩大了其全球影响力，包括在 EMEA、南美和亚洲建立了新的合作伙伴关系。在欧洲，公司在阿姆斯特丹开设了 EMEA 总部，并扩大了其欧元货币和本地多语言支持。在亚洲，公司在新加坡开设了亚太地区的渠道总部，为数百个创收渠道合作伙伴提供支持，并在包括日本在内的多个国家/地区建立了企业渠道。
有关 Splashtop 跻身独角兽之列的更多详细信息可到 Splashtop 博客，相关新闻稿也于近日发布，讲述了 Splashtop 2020年的里程碑。 Splashtop 的前三轮融资与本轮最新融资相隔了十年：四轮融资共筹集4900万美元。
*Gartner新闻稿，《Gartner 明确2021年影响基础设施和运营的主要趋势》
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 位于硅谷，为企业、学术研究机构、政府机关、小型企业、MSP、IT 部门以及个人提供下一代远程访问以及远程支持软件和服务。Splashtop 基于云的远程访问方法安全可靠、易于管理，正在逐渐取代虚拟专用网络（VPN）等传统方法，其净推荐值（NPS：评估客户满意度的标准）得分高达93分。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的世界500强企业。更多信息请访问 www.splashtop.com。